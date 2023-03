Géneros cinematográficos hay muchos, pero ninguno que guste tanto a las cadenas en abierto como el cine de acción. Las películas de tiros, puñetazos y tipos duros llevan años entre las favoritas de los jefes de programación, que han hecho de ellas uno de los contenidos con más presencia en la parrilla televisiva.

Porque como se suele decir, lo mismo te valen para un roto que para un descocido, aunque quizá esto sea minusvalorar la tendencia actual, que dice que el cine de acción ha pasado de ser un 'parche' de parrilla, o un contenido de 'segunda', para convertirse en una oferta capaz de liderar un prime time, mejorar la media de una cadena o, incluso, tener sus propios ciclos temáticos semanales.

De hecho, todo esto ha pasado en lo que llevamos de temporada. Y muy especialmente en este primer trimestre de 2023, donde el cine de acción ha cobrado una especial importancia en según qué cadenas, como pasamos a analizar a partir de cuatro nombres propios del género: Denzel Washington, Jason Statham, Bruce Willis y Liam Neeson, los favoritos del público.

'The Equalizer' y su idilio con el público de La 1

Empezamos nuestro repaso con The Equalizer y The Equalizer 2. O lo que es lo mismo, con las películas talismán de La 1. Porque no hay domingo que la cadena pública emita uno de los dos largometrajes protagonizados por Denzel Washington y no despunte en audiencias. A veces lidera y otras no, pero siempre, siempre, rinden a buen nivel. Esta temporada, sin ir más lejos, tanto la primera como la segunda cinta se han emitido ya dos veces, sumando tres victorias de cuatro posibles:

The Equalizer (4 de septiembre): 14.8%1.624.000 (líder de su franja sobre Infiel)

The Equalizer 2 (18 de septiembre): 12.3% y 1.581.000

The Equalizer (29 de enero): 11.9% y 1.577.000 (líder de su franja sobre Secretos de familia)

The Equalizer 2 (12 de febrero): 13.4% y 1.822.000 (líder de su franja sobre Secretos de familia)

Pero el historial de victorias del díptico dirigido por Antoine Fuqua no se reduce al presente curso. En 2017, por ejemplo, Antena 3 ya ganó a toda una gala de Got Talent con la primera parte, aunque desde entonces ha sido La 1 la que ha sacado más partido a la marca The Equalizer. En 2020 sumó dos victorias con apenas cinco meses de diferencia. Primero en junio con la segunda entrega, y después en noviembre con la primera. En ambos casos, para ganar la partida a La casa fuerte. Y en febrero de 2022, la segunda parte dio otra vez la sorpresa al ganar a Infiel sin menguar sus cifras habituales. De hecho, aquella emisión convirtió a The Equalizer 2 en la película más vista de la temporada 21-22 (16.5% y 2.353.000).

Visto lo visto, no es de extrañar que este viernes Cuatro comenzara un ciclo de Denzel Washington, titulado Denzel Collection, que se alargará durante varias semanas en la noche de los viernes y los sábados.

'El justiciero' Bruce Willis, otro filón para TVE

Ninguna película de acción puede competir ahora mismo con el historial de The Equalizer, pero El justiciero va por buen camino para conseguirlo. La película de Bruce Willis no se ha emitido tantas veces, pero cuando lo hace, lo hace para liderar sobre el resto de ofertas.

Su primera gran victoria se produjo en noviembre de 2020, cuando anotó un 13.7% de cuota y 2.315.000 espectadores para ganar en estricta competencia a una gala de La casa fuerte. Y las dos siguientes, en el presente curso con apenas cuatro meses de diferencias. El 6 de noviembre reunió a un 14.8% de share y 2.002.000 televidentes para convertirse, en ese momento, en la película más vista de la temporada. Y el pasado domingo, 12 de marzo, repitió victoria con unas cifras más modestas (12.1% y 1.656.000), pero batiendo a toda una entrega de Supervivientes: Conexión Honduras en su franja de emisión.

En laSexta debieron olerse este último triunfo, porque al día siguiente comenzaron a programar su propio ciclo de Bruce Willis, que concluyó el miércoles. Es decir, que en cuestión de cuatro días se emitieron otras tantas películas del protagonista de La jungla de cristal. Todas ellas pertenecientes a su última etapa, justo antes de su retirada a causa de una demencia frontotemporal. Entre las ofrecidas por laSexta, la que mejor funcionó en audiencia fue la última del ciclo, Testigo protegido, que consiguió un 8.3% de share y 842.000 televidentes, récord de temporada de El Taquillazo. Antes, entre finales de enero y principios de febrero, Cuatro emitió un par más: Paradise City (7% y 868.000) y La jungla 4.0 (6.6% y 796.000).

Jason Statham, el que golpea con más frecuencia

Comodín, talismán, valor seguro... Todo eso es Jason Statham para los programadores, pues raro es el mes, por no decir la semana, que no eligen alguna de sus películas. Y tiene sentido, porque el británico siempre cumple cuando sea pasea por el horario estelar. Bien lo sabe Cuatro, que sólo en 2023 ha emitido al menos siete de sus largometrajes. Todas rindiendo por encima de la media de la cadena y la mayoría formando parte del ciclo Statham it's a match, por si quedaba alguna duda del amor que siente la cadena de Mediaset por el actor:

Jugada salvaje (14 de enero): 6.3% y 812.000

Transporter (17 de febrero): 6.9% y 895.000

Transporter 2 (18 de febrero): 7% y 881.000

Transporter 3 (24 de febrero): 6.5% y 842.000

Caos (25 de febrero): 7.2% y 874.000

El protector (3 de marzo): 8.9% y 1.094.000

Mechanic: Resurrection (4 de marzo): 9.5%1.160.000

Pero como pasa con Bruce Willis, a Jason Statham no sólo lo quieren en una cadena. Antena 3, por ejemplo, suele recurrir a su filmografía cuando necesita cubrir el expediente o cuando puede liderar alguna noche más asequible que de costumbre. En agosto, por ejemplo, lideró dos jueves en tres semanas. Primero con El protector (13.8% y 977.000 el día 11) y después con Safe (12% y 906.000 el día 25).

Sin embargo, el último gran golpe de Statham en audiencias no ha sido ni en Cuatro ni en Antena 3, sino en La 1. El pasado 20 de noviembre, el estreno en abierto de Despierta la furia lideró su franja con un 17.5% de cuota y 2.315.000 televidentes. Entonces se convirtió en la película más vista de la temporada en cuota y espectadores, aunque el primer título se lo arrebató el debut de Padre no hay más que 2 en Antena 3 (22% el 4 de enero) y el segundo, el estreno de Operación Camarón en Telecinco (2.549.000 el 26 de febrero). Aun así, Despierta la furia sigue siendo la película no española con mejor audiencia de este curso.

Liam Neeson y su fiable 'Venganza'

Esta temporada, el actor británico no está teniendo tanta presencia en parrilla como en años anteriores, cuando se disputó con Statham el título de gran héroe de acción de nuestra televisión. Sin embargo, su fiabilidad sigue estando fuera de toda duda. Lo demostró sobradamente el pasado 11 de diciembre, cuando el enésimo pase de Venganza congregó a 1.8 millones de espectadores para dar el liderazgo en La 1.

La trilogía de Venganza es, precisamente, su principal 'arma' a la hora de conquistar al público, aunque títulos como El pasajero, Venganza bajo cero o Non-Stop, sin escalas, también han funcionado bien en las últimas temporadas. Incluso hubo un día, el 31 de mayo de 2021, en que dos de sus películas se emitieron a la vez en prime time: Un ladrón honesto (La 1) y El pasajero (Telecinco), aunque sin grandes cifras.