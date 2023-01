El Concierto de Año Nuevo (27%) y 'Padre no hay más que uno' (20.3%) brillan en las audiencias del 1 de enero

La jornada del 1 de enero dejó dos grandes ganadores a nivel de audiencias: el Concierto de Año Nuevo y Padre no hay más que uno, que despuntaron en sus respectivas franjas de emisión con datos sobresalientes.

ESPECIAL | Las grandes bazas para la TV de 2023: los programas y series que llegarán a TVE, Atresmedia y Mediaset

Más

Empezamos por el Concierto de Año Nuevo protagonizado por la Orquesta Filarmónica de Viene, que fiel a su tradición, triunfó una vez más en la franja matinal de La 1. En concreto, la primera cita musical de 2023 reunió de media a un 27% de cuota y 1.592.000 espectadores. Un dato levemente inferior al de 2022 (-0.7 y 72.000), pero también extraordinario dentro de esta primera mañana del año.

Últimas emisiones del Concierto de Año Nuevo en la mañana de TVE:

2017: 27,1% y 1.687.000 y 30,5% y 2.372.000

2018: 28.1% y 1.607.000 / 30.6% y 2.380.000

2019: 27.6% y 1.504.000 / 30.5% y 2.155.000

2020: 27.3% y 1.644.000 / 31.7% y 2.357.000

2021: 27.2% y 1.865.000 / 29.2% y 2.556.000

2022: 27.7% y 1.664.000 / 32.6% y 2.335.000

2023: 27%1.592.000 (único tramo)

Por la tarde llegó el turno de Padre no hay más que uno, que pese a emitirse en plena hora de la siesta, congregó nada menos que a un 20.3% de cuota y 2.091.000 televidentes en Antena 3. Con este dato, la primera entrega de la trilogía de Santiago Segura presenta su firme candidatura a ser una de las películas más vistas en abierto en 2023. Y no solo eso, también supone el mejor de los augurios para Antena 3 de cara a este próximo miércoles, cuando emita en prime time Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra, con la que apunta a firmar otro dato de altura.

Y hablando del horario estelar, la primera noche del año fue de lo más repartida. El nuevo capítulo de Secretos de familia fue la opción más vista en cuota (11.4%, más 1.297.000 espectadores), mientras que el cine de La 1 aprovechó la menor duración de Men in Black: Internacional -la película finalizó a las 23:44h, por las 00:54 de la serie turca- para firmar el mejor promedio de televidentes (1.382.000, más un 10.3% de cuota).

Entre medias se coló el debate final de La isla de las tentaciones 5, que reunió de media a un 10.9% de share y 1.070.000 seguidores para completar la batalla por la primera noche de 2023.

[ACTUALIZADO]: Puede consultar en este artículo las audiencias de las Campanadas, y en este otro artículo cómo fueron las retransmisiones. También las audiencias de la Nochevieja y del día 31 de diciembre aquí.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)

La 1: Concierto de año nuevo 27% Antena 3: Multicine: Padre no hay mas que uno 20.3% Telecinco: El debate de las tentaciones 10.9% Cuatro: Viajeros Cuatro -rep- 7.3% laSexta: Cine 2: Evasión o victoria 5.8% La 2: El día del Señor 5.6% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 20.2%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Multicine” (Antena 3), a las 18:01 con 2.386.260 espectadores y un 22.8% de share

CADENAS

Día

La 1 13.1% Antena 3 12.5% Temáticas de pago 11.8% Telecinco 9.2% Autonómicas (FORTA) 8.5% laSexta 5.2% Cuatro 5.2% La 2 3.1% Autonómicas privadas 0.3%

Mes

La 1 13.1% Antena 3 12.5% Temáticas de pago 11.8% Telecinco 9.2% Autonómicas (FORTA) 8.5% laSexta 5.2% Cuatro 5.2% La 2 3.1% Autonómicas privadas 0.3%

PRIME TIME

Secretos de familia 11.4% 1.297.000 El debate de las tentaciones (final quinta edición) 10.9% 1.070.000 Película de la semana: Men in Black International 10.3% 1.382.000 Cine: Superman Returns 8.1% 533.000 Cine: Troya 5.2% 640.000 First Dates -rep- 3.5% 478.000 Cuarto milenio 4.7% 623.000 Cine 3: El abuelo 3.8% 481.000

LATE NIGHT

Cine 2: Otoño en los viñedos 5.9% 145.000 Cuarto milenio -rep- 5.7% 328.000 Secretos de familia -rep- 5.5% 220.000 Casino Gran Madrid online show 4.5% 130.000 Cine 2: Atrapadas en la nieve 3.4% 167.000 Encarcelados -rep- 4.4% 108.000 España: El siglo XX en color: Los años 50 3.8% 183.000

SOBREMESA / TARDE

Multicine: Padre no hay más que uno 20.3% 2.091.000 Multicine 2: Amor en Roma 12.9% 1.416.000 Multicine 3: Una boda en el campo 10.3% 1.267.000 Fiesta 10.1% 1.124.000 Sesión de tarde: Sonrisas y Lágrimas 11.6% 1.212.000 Sesión de tarde 2: Mejor...imposible 9.7% 1.149.000 Cine: Stargate 5.6% 570.000 Cine 2: Evasión o victoria 5.8% 645.000 Home Cinema: La vida de Pi 5.4% 552.000 Home cinema 2: Remi 6.3% 714.000 Saber y ganar: Fin de semana 2.6% 260.000 Grandes documentales 2.7% 283.000 Cine: Hermanos del viento 2.7% 317.000 Cine 2: Dehesa, el bosque del lince ibérico 2.6% 348.000

FRANJA MATINAL

Got Talent -rep- 6.6% 201.000 Reacción en cadena -rep- 4.5% 272.000 Socialité by Cazamariposas 9% 676.000 Bestial 1% 6.000 ¿Qué me pasa, doctor? 3% 38.000 Zapeando -rep- 3.1% 110.000 Equipo de investigación -rep- 3.5% 199.000 Equipo de investigación -rep- 4.9% 325.000 Adiós 2022 -rep- 6.5% 54.000 Cantando al 2023 -rep- 6.2% 269.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- 8.5% 579.000 La ruleta de la suerte -rep- 14% 1.077.000 Feliz 2023 -rep- 13.6% 314.000 Concierto de año nuevo 27% 1.592.000 Increible 2022 13.7% 1.046.000 Surferos TV 1.8% 10.000 Hotel, dulce hotel 2.2% 16.000 Callejeros viajeros -rep- 5.7% 91.000 Callejeros viajeros -rep- 7.1% 234.000 Viajeros Cuatro -rep- 6.9% 383.000 Viajeros Cuatro -rep- 7.3% 472.000 Los conciertos de La 2: Ciclo jóvenes músicos 2 2.4% 15.000 Turismo rural en el mundo 5.7% 52.000 Medina 5.2% 61.000 Buenas noticias TV 2% 29.000 El día del Señor 5.6% 188.000 Pueblo de Dios: La frontera de Dios 3.2% 168.000 Dictadura, divisas y bikinis 3% 181.000 Flash moda 2.1% 131.000 Flash moda 1.8% 125.000 Zoom tendencias 1.7% 121.000 Des-extinción 1.3% 121.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 20.2% 1.898.000 Telediario 1 14.4% 1.383.000 Informativos Telecinco 15h 13.2% 1.249.000 laSexta Noticias 14h 10.1% 768.000 Cuatro al día 14h 7.3% 550.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 14.7% 2.001.000 Telediario 2 11.9% 1.658.000 Informativos Telecinco 21h 10.7% 1.470.000 laSexta Noticias 20h 7.9% 985.000 Cuatro al día 20h 4.9% 617.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.