'El justiciero' (12.1%) Bruce Willis da la sorpresa en La 1 al ganar el duelo directo a 'Supervivientes' en Telecinco

La película de la semana dio la sorpresa este domingo al ganar en estricta competencia a Supervivientes: Conexión Honduras y Secretos de familia. El contenedor cinematográfico de La 1 lo hizo con la cinta de acción El justiciero, protagonizada por Bruce Willis, que superó por seis décimas al reality de Telecinco y por casi dos puntos a la serie turca de Antena 3 en el duelo directo.

En el dato global, la película fue seguida por un 12.1% de cuota y 1.656.000 espectadores, lo que le permitió ser la oferta más vista del día no solo en su franja de emisión, sino también de toda la jornada en La 1. Además, superó en casi 4 puntos la media de la cadena pública durante la jornada (8.4%) para demostrar, una vez más, que el cine dominical es una de las pocas garantías que tiene actualmente la programación de TVE.

Audiencias en franja de estricta competencia (de 22:10 a 23:42h):

El justiciero: 12.3% y 1.680.000

Supervivientes: Conexión Honduras: 11.7% y 1.597.000

Secretos de familia: 10.5% y 1.431.000

Sobre todo si hablamos de cine de acción en general -ya ha liderado este curso con películas como The Equalizer, The Equalizer 2 y Despierta la furia-, y de El justiciero en particular, pues la cinta de Bruce Willis ya sabía, antes de este domingo, lo que era liderar una noche dominical en La 1. Lo hizo en 2020, en uno de sus primeros pases, venciendo en estricta competencia a La casa fuerte, y más recientemente el pasado noviembre.

Entonces fue capaz de reunir a más de 2 millones de espectadores y convertirse en ese momento en la película más vista de la presente temporada, título que le arrebató un par de meses más tarde Padre no hay más que uno 2, que a su vez se vio superada por Operación Camarón a finales de febrero.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte -rep- 15.3% Telecinco: Supervivientes: Conexión Honduras 13.3% La 1: Película de la semana: El justiciero 12.1% La 2: El día del Señor 9.6% Cuatro: Viajeros Cuatro -rep- 9.5% laSexta: Lo de Évole 8.3% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 19.8%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Antena 3 Noticias 1” (Antena 3), a las 15:27 con 2.052.590 espectadores y un 20.6% de share

CADENAS

Día

Temáticas de pago 13.1% Antena 3 10.9% Telecinco 10.4% Autonómicas (FORTA) 8.4% La 1 8.4% Cuatro 6.2% laSexta 4.7% La 2 3% Autonómicas privadas 0.4%

Mes

Antena 3 13.4% Telecinco 11.3% Temáticas de pago 10.6% La 1 9% Autonómicas (FORTA) 8.4% laSexta 6% Cuatro 5.4% La 2 2.7% Autonómicas privadas 0.4%

PRIME TIME

Película de la semana: El justiciero (de 22:05 a 23:42h) 12.1% 1.656.000 Cine: Constantine 7.6% 523.000 Supervivientes: Conexión Honduras (de 22:07 a 01:50h) 13.3% 1.259.000 Secretos de familia (de 22:10 a 00:50h) 11.8% 1.340.000 First Dates -rep- 3.6% 514.000 Cuarto milenio 6.4% 857.000 Imprescindibles 1.6% 248.000 Versión española: La vida inesperada 3.8% 449.000 Lo de Évole: María del Monte 8.3% 1.257.000 La Noche de los Oscar: El señor de los anillos: El retorno del rey 2.6% 194.000

LATE NIGHT

Casino Gran Madrid online show 7.6% 181.000 Cuarto milenio -rep- 7.3% 366.000 Secretos de familia -rep- 5.8% 201.000 Cine 2: La maldición (2020) 4.7% 123.000 Elena Francis: La primera influencer 1.8% 76.000 Kim Novak: El alma rebelde de Hollywood 2.2% 50.000

SOBREMESA / TARDE

Multicine: Sueños que matan 13.1% 1.294.000 Multicine 2: Pasado oscuro 12.6% 1.198.000 Multicine 3: El laberinto del amor 9.3% 1.055.000 Fiesta 9.5% 979.000 Sesión de tarde: Mariposas en el estómago 8% 799.000 Sesión de tarde 2: Sin talento para el amor 6.5% 619.000 Plan de tarde 7.3% 767.000 Aquí la Tierra 10.8% 1.368.000 Callejeros viajeros -rep- 3.8% 378.000 Home Cinema: Los mercenarios 2 7.5% 745.000 Home Cinema 2: Rescate millonario 6.2% 598.000 La Roca 4.7% 463.000 Saber y ganar: Fin de semana 4.5% 447.000 Grandes documentales 3.3% 315.000 Documentales de La 2 2.6% 250.000 El Señor de los bosques: Senda del Helechal 2.3% 243.000 Camino del Cid: Diario de un ciclista 2.8% 332.000 Senderos con juan y Migas 2.7% 366.000

FRANJA MATINAL

Got Talent -rep- 8.7% 195.000 Got Talent -rep- 10.5% 410.000 Socialité by Cazamariposas 11.4% 806.000 ¿Qué me pasa, doctor? 1.9% 49.000 Zapeando -rep- 2.1% 78.000 Equipo de investigación -rep- 3.6% 147.000 Equipo de investigación -rep- 6.1% 315.000 Los más... 4.3% 89.000 Centímetros cúbicos 3.6% 134.000 El Desafío -rep- 4.7% 188.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- 9.1% 500.000 La ruleta de la suerte -rep- 15.3% 1.192.000 Noticias 24h 13.2% 234.000 Cover Night -rep- 5.9% 219.000 Españoles en el mundo -rep- 5% 233.000 Españoles en el mundo -rep- 4.8% 315.000 Corazón fin de semana 5.9% 518.000 Surferos TV 2% 15.000 Hotel, dulce hotel 6.5% 90.000 Callejeros viajeros -rep- 6.8% 146.000 Callejeros viajeros -rep- 8.1% 259.000 Callejeros viajeros -rep- 9.4% 349.000 Viajeros Cuatro -rep- 9.5% 367.000 Viajeros Cuatro -rep- 8.7% 436.000 Los conciertos de La 2: Los conciertos de Radio Clásica 1.9% 22.000 En lengua de signos 0.7% 12.000 Medina 1.1% 25.000 Buenas noticias TV 2.2% 57.000 Últimas preguntas 2.9% 97.000 El día del Señor 9.6% 354.000 Pueblo de Dios: Curas para todos 5.9% 213.000 Saber vivir 4.1% 170.000 Flash moda 3% 141.000 Zoom tendencias 2.5% 166.000 Pasión por Italia: Molise 1.6% 130.000 Escandimania: Noruega 2.2% 205.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 19.8% 1.936.000 Informativos Telecinco 15h 12.6% 1.236.000 Telediario 1 9.5% 938.000 laSexta Noticias 14h 8.6% 654.000 Cuatro al día 14h 6.5% 493.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 12.3% 1.750.000 Telediario 2 10.5% 1.520.000 Informativos Telecinco 21h 10.1% 1.428.000 laSexta Noticias 20h 5.6% 661.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.