Así marcha en audiencias la 'Fiesta' de Emma García tras cumplir cinco meses en Telecinco

Fiesta ha alcanzado los cinco meses de vida en Telecinco. El magacín de Emma García comenzó sus emisiones en octubre, y desde entonces viene ocupando las tardes de los sábados y de los domingos del canal. Igual que hicieron su predecesor espiritual, Viva la vida, y el efímero relevo de éste, Ya es verano, entre mediados de la época estival y el inicio de la presente temporada, un periodo marcado por la inestabilidad en las tardes del fin de semana.

Al fin y al cabo, entre el final de Viva la vida (24 de julio), el estreno de Ya es verano (30 de julio), el final de éste (25 de septiembre) y el debut de Fiesta (1 de octubre) pasaron poco más de dos meses, lo que tardó Emma García en terminar un programa y comenzar otro de similares características. Un tiempo récord incluso si comparamos su caso con el de Sonsoles Ónega, que solo tardó un mes más en lanzar Y ahora Sonsoles (24 de octubre) tras su su abrupta salida de Ya es mediodía (12 de julio), aunque protagonizando entre medias un cambio de cadena.

Sin embargo, lo de Emma García se produjo únicamente en los márgenes de Telecinco, de ahí que la apuesta de Fiesta pueda entenderse, más que como un cambio de calado, como un reinicio de Viva la vida. Sobre todo si tenemos en cuenta que comparte presentadora, colaboradores, contenidos, horario y plató con aquel. Y, por supuesto, un rol idéntico dentro del engranaje de Telecinco.

Porque en estos cinco meses, Fiesta ha tenido tiempo, entre otras cosas, de retomar el culebrón con el que acabaron su predecesores en parrilla -el divorcio de Ana María Aldón-, de destapar otro para nutrir al resto de programas de la cadena -lo de Jorge Pérez y Alba Carrillo- y de meter a uno de sus contertulios en el casting de Supervivientes 2023 -Sergio Garrido-. Tres funciones que ha heredado de Viva la vida y a las que ha dado continuidad en las 46 emisiones que lleva entre sábados y domingos. Casi medio centenar de programas cuyo rendimiento en audiencia analizamos a continuación.

Las audiencias de 'Fiesta'

Según los datos facilitados por la consultora Barlovento Comunicación, Fiesta ha promediado en estos cinco meses de emisiones un 10.9% de cuota y 1.172.000 espectadores los fines de semana. Si separamos por días, el resultado es el siguiente: 11.4% y 1.136.000 los sábados y 10.5% y 1.208.000 los domingos. Es decir, que tiene más cuota en su primer día de la semana, pero más espectadores en el segundo. Por tanto, no cuenta con un día fuerte como tal, sino que uno y otro se compensan entre sí.

En cuanto a altos y bajos, hasta ahora la entrega con mejor share es la del 26 de noviembre, cuando obtuvo un 12.9%. ¿Y qué pasó ese día? Pues que el magacín destapó el affaire de Jorge Pérez con Alba Carrillo en la fiesta de Unicorn Content, sin duda, su tema de mayor repercusión en todo este tiempo. De hecho, su récord de espectadores (1.384.000 el 3 de diciembre) también se produjo por esas fechas, cuando el programa no paraba de aportar nuevas informaciones sobre el asunto.

Si miramos hacia abajo, la peor cuota de Fiesta corresponde al 18 de diciembre. Ese día tuvo que conformarse con un ínfimo 6.5% de share por competir parcialmente contra la final del Mundial de Qatar, emitida por La 1. Aun así, reunió más espectadores (1.007.000) que en su estreno el 1 de octubre (990.000), que hoy por hoy sigue siendo su emisión menos vista.

'Fiesta' vs. 'Viva la vida'

Ahora bien, ¿qué significan todas estas cifras? Entre otras, que no son mejores que las del último año de Viva la vida. El extinto magacín de Cuarzo saldó su último mes en parrilla (25 de junio-24 de julio de 2022) con un registro del 13.4% de cuota y 1.196.000 espectadores, mientras el primero de Fiesta (1-30 de octubre) se resolvió con menos audiencia (11.5% y 1.100.000) a pesar de emitirse en un época del año de mayor consumo televisivo.

En el periodo interanual, la balanza también cae a favor del primero. Su dato en octubre de 2021 (12.9% y 1.341.000) es superior al ya señalado de Fiesta un año más tarde. Y además comenzó 2022 (12.6% y 1.531.000 en enero) mejor de lo que lo ha hecho su sucesor en 2023 (10.6% y 1.212.000 en el mismo mes).

'Fiesta' vs. Telecinco

Es decir, que Fiesta no ha supuesto una mejora respecto a Viva la vida. Sin embargo, no podemos culpar exclusivamente de ello al actual programa de Emma García. También hay que tener en cuenta que está sufriendo en mayor grado algunos factores externos que ya castigaron a su predecesor. Por ejemplo, el consumo a la baja de televisión, pero especialmente la crisis de audiencia de Mediaset.

La suma de ambos hándicaps hace que el éxito o fracaso de Fiesta no pase -o no mucho, al menos- por la comparativa con otros programas pretéritos, sino por su propio desempeño dentro de los estrechos márgenes en los que ahora se mueve Telecinco. Y lo cierto es que aquí encontramos algún punto su favor, ya que su media de los sábados (11.4%) es mejor que la de Telecinco (10.7%) desde que se emite el programa, y la de los domingos está a la misma altura (10.5% vs 10.5%). Por tanto, su promedio los fines de semana es mejor (10.9% vs 10.6%). Aunque si ampliamos al resto de días, la media de Telecinco de lunes a domingo es levemente superior (11.2% entre octubre y febrero).

'Fiesta' vs. Antena 3 y La 1

Dicho de otra forma, Fiesta no está suponiendo una mejora para Telecinco en términos generales, pero sí, al menos, en lo que atañe al fin de semana. Un terreno donde Emma García y su equipo están batallando contra el triple Multicine de Antena 3 y las ofertas de La 1, que se reparten entre más cine -Sesión de tarde, Cine de barrio- y programas como Plan de tarde y Aquí la tierra.

Según los datos recopilados por Barlovento Comunicación, en estos cinco primeros meses de emisiones de Fiesta, la batalla por las tardes del fin de semana se ha resuelto de la siguiente manera en estricta coincidencia (de 16:00 a 21:00 horas):

La 1 : 12% y 1.241.000

: 12% y 1.241.000 Antena 3 : 11.4% y 1.208.000

: 11.4% y 1.208.000 Telecinco: 10.9% y 1.172.000







El triunfo de La 1 tiene 'truco', porque dentro de ese 12% de cuota se incluyen los grandes datos que alcanzó la cadena pública entre noviembre y diciembre con algunos partidos del Mundial de Qatar. Si vamos mes a mes, la cosa cambia:

Octubre : gana Telecinco (11.5% y 1.100.000) seguida de Antena 3 (11.5% y 1.096.000) y La 1 (7.9% y 758.000)

: gana Telecinco (11.5% y 1.100.000) seguida de Antena 3 (11.5% y 1.096.000) y La 1 (7.9% y 758.000) Noviembre : gana La 1 (13.1% y 1.483.000) seguida de Telecinco (11.6% y 1.267.000) y Antena 3 (10.7% y 1.161.000)

: gana La 1 (13.1% y 1.483.000) seguida de Telecinco (11.6% y 1.267.000) y Antena 3 (10.7% y 1.161.000) Diciembre : gana La 1 (16.3% y 2.032.000) seguida de Telecinco (10.6% y 1.170.000) y Antena 3 (10.5% y 1.147.000)

: gana La 1 (16.3% y 2.032.000) seguida de Telecinco (10.6% y 1.170.000) y Antena 3 (10.5% y 1.147.000) Enero : gana Antena 3 (11.9% y 1.354.000) seguida de Telecinco (10.6% y 1.212.000) y La 1 (9.4% y 1.067.000)

: gana Antena 3 (11.9% y 1.354.000) seguida de Telecinco (10.6% y 1.212.000) y La 1 (9.4% y 1.067.000) Febrero: gana Antena 3 (12% y 1.288.000) seguida de Telecinco (10.5% y 1.136.000) y La 1 (9.1% y 981.000)

Como vemos, Fiesta ha sido segunda opción de su franja en cuatro de sus cinco meses de aventura, por lo que esa posición se ajusta más a su verdadera realidad que la tercera que le atribuyen los datos absolutos. Aun así, el mes previo al Mundial apenas marcó diferencias contra el Multicine de Antena 3, su rival a batir. Y en los dos siguientes se vio superado por cierto margen.

En resumidas cuentas, el magacín de Emma García puede presumir de estar rindiendo mejor que Telecinco los fines de semana, pero sus méritos no van más allá. Por ahora ni está mejorando la recta final de Viva la vida, ni está superando la media general de su cadena, ni está batiendo a Antena 3 en su mismo tramo de emisión, por lo que su balance hasta la fecha se antoja insuficiente para los intereses de Mediaset.