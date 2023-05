Así han rendido en audiencias la Kings League y la Queens League durante su primer fin de semana en Cuatro

La Kings League Infojobs y la Queens League Oysho completaron este fin de semana su primera emisión en Cuatro. La versión masculina de la competición creada por Gerard Piqué lo hizo a última hora de la tarde del domingo, y la femenina un día antes en la misma franja (de 20:00 a 21:00 horas, aproximadamente).

Piqué "ficha" por Mediaset: la Kings League y la Queens League se ven en Cuatro desde el sábado

En ambos casos, con bajas audiencias para el segundo canal de Mediaset, que en un sorprendente movimiento anunció a principios de la semana pasada un acuerdo con Kosmos, la empresa del exjugador del Barcelona, para emitir un partido por jornada en su parrilla.

Audiencias del partido de Queens League

Así pues, Cuatro emitió este pasado sábado su primer partido de la Queens League, que enfrentó a Pío FC y Aniquiladoras. El encuentro, correspondiente a la primera jornada de la primera temporada de la competición, fue seguido de media por un 3.5% de cuota y 295.000 espectadores entre las 20:01 y las 20:50 horas, por lo que fue la quinta opción entre las cadenas generalistas. Es decir, que sólo superó a La 2, última con el documental Jorge VI: hermano, esposo, rey.

Audiencias de la competencia de la Queens League:

Cine de barrio: Los tramposos (La 1): 8.6% y 712.000 (de 19:36 a 20:59h)

Fiesta (Telecinco): 12% y 1.073.000 (de 16:00 a 21:00h)

Multicine 3: Amanda Knox: presunta culpable (Antena 3): 10.3% y 854.000 (de 19:28 a 20:59h)

laSexta Noticias 20h: 5.5% y 454.000 (de 20:00 a 20:43h)

Jorge VI: hermano, esposo, rey (La 2): 2.3% y 198.000 (de 20:16 a 21:01h)

Al dato de Cuatro hay que sumar los obtenidos por el partido en Twitch y YouTube, principales ventanas de emisión de la Queens League. Los datos de éstas últimas, compartidos por la empresa especializada TVTop, reflejan que el encuentro tuvo un mayor seguimiento en el canal de Twitch de la Queens League, superando la barrera de los 100.000 dispositivos conectados de media durante el partido. Eso sí, con el matiz de siempre en estos casos: Twitch no cuenta personas afincadas en España, sino dispositivos conectados en todo el mundo.

En cualquier caso, hablamos de una audiencia insuficiente para Cuatro, pero envidiable dentro de los universos de Twitch y YouTube. Y tiene sentido, pues es en ambas plataformas donde se mueve el público mayoritariamente joven que sigue la competición, liderada por algunos de los streamers más populares de habla hispana.

Audiencias Pio FC-Aniquiladoras (de 20:01 a 20:50h):

En Cuatro: 3.5% de cuota y 295.000 espectadores

En Twitch: entre 145.000 y 155.000 dispositivos (110.000-120.000 en el canal de la Kings League y 35.000 en el canal de Rivers, presidenta de Pio FC. No hay datos del Canal de Espe, presidenta de Aniquiladoras, que también emitió el encuentro)

En YouTube: 30.000 dispositivos (canal de la Kings League)

Audiencias del partido de Kings League

Si hablamos de la Kings League, las conclusiones son las mismas. El partido Porcinos-xBuyer, de la primera jornada de la segunda temporada, anotó una audiencia media del 3.5% de cuota y 382.000 televidentes en Cuatro. También fue la quinta opción entre las cadenas generalistas, cayendo ante el resto de contendientes salvo La 2, que esta vez fue el farolillo rojo con la dupla Ruralitas-Turismo rural en el mundo.

Audiencias de la competencia de la Kings League:

Tenis. Final Mutua Madrid Open: Alcaraz-Struff (La 1): 22% y 2.260.000 (de 18:41 a 21:07h)

Fiesta (Telecinco): 10.7% y 1.035.000 (de 16:00 a 21:00):

Multicine 3: Rescate millonario (Antena 3): 8.2% y 852.000 (de 19:16 a 20:59h)

laSexta Noticias 20h (laSexta): 4.8% y 507.000 (de 20:01 a 20:47h)

Ruralitas (La 2): 2.1% y 224.000 (de 19:56 a 20:42h)

Turismo rural en el mundo: 2.8% y 331.000 (de 20:43 a 21:15h)

Como en el caso de la Queens League, la audiencia del choque sí fue muy relevante en Twitch y YouTube. De hecho, sólo en Twitch superó los 300.000 dispositivos conectadores entre el canal oficial de la liga y el de Ibai Llanos. Sumando los de YouTube, la cifra fue superior a los 400.000.

Audiencias Porcinos-xBuyer Team (de 20:04 a 20:55h):

En Cuatro: 3.5% de cuota y 382.000 espectadores

En Twitch: entre 310.000 y 320.000 dispositivos (230.000-240.000 en el canal de la Kings League y 80.000 en el de Ibai Llanos, presidente de Porcinos)

En Youtube: entre 87.000 y 97.000 (60.000-70.000 en el canal la Kings League y 27.000 en el de xBuyer, presidente de xBuyer Team)

Conclusiones de la primera jornada

Cabe decir, antes de pasar a las conclusiones, que siguiendo el ejemplo de las retransmisiones de fútbol, los partidos de la Kings/Queens League se emitieron prácticamente sin publicidad. Apenas hubo un minuto de anuncios en el caso de la competición femenina, y de dos en la masculina, en ambos casos coincidiendo con el tiempo de descanso. Esto explica por qué Cuatro emitió grandes bloques de publicidad (13 minutos) a la finalización de uno y otro encuentro.

Dicho esto, los datos de ambos ayudan a responder a la gran pregunta: ¿cómo le ha salido la jugada a Cuatro tras lo visto este primer fin de semana? A simple vista mal, pero con matices.

Sí, hemos dicho que la cadena de Mediaset fue quinta opción entre las generalistas tanto con la emisión del sábado como con la del domingo, pero es que ya venía siéndolo con anterioridad. Por tanto, su rol dentro de la franja que ahora ocupa la Kings/Queens League no ha variado, pero sí lo han hecho sus cifras. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, Cuatro al día 20h obtuvo más audiencia el sábado (4.1% y 316.000) y el domingo (4.6% y 410.000). Y la anterior, más aún (6.9% y 576.000; 5.5% y 553.000).

Es decir, que la emisión de la Kings/Queens League ha supuesto, al menos en esta primera jornada, un retroceso numérico para Cuatro. Pero como ya era la menos visto de las cinco principales generalistas en este tramo de emisión, digamos que 'no tenía mucho que perder' en audiencias probando con la liga de Piqué. El resultado no ha sido exitoso, no, pero al menos Cuatro ha conseguido atraer a jóvenes (7.2% de cuota el sábado y 10.4% de cuota el domingo entre el público de 13 a 24 años, destaca Mediaset) y dejar una nueva muestra más de que está intentando resucitar con nuevos contenidos.

El último, la Kings/Queens League, que en su primer contacto con la televisión lineal nacional -que no autonómica, pues TV3 ya emitió la Final Four de la primera edición masculina- ha demostrado que lo que triunfa en Twitch no tiene por qué hacerlo en la televisión tradicional, y viceversa, pues hablamos de públicos diferentes acostumbrados a hábitos de consumo y contenidos diferentes.

Porque, a fin de cuentas, este torneo no deja de ser un producto de nicho con mucho tirón entre los más jóvenes, que lo consumen principalmente por el móvil. Y la televisión lineal es, a su vez, una ventana propia de un público más mayor que, por lo general, vive al margen del fenómeno de los streamers. Así lo reflejan, de hecho, las cifras obtenidas por Cuatro este fin de semana, aunque con la duda de saber qué números haría este 'nuevo fútbol' en un canal de televisión más masivo.