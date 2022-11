'Joaquín, el Novato' (16.6%) tampoco falla con Revilla, para tormento de 'Pesadilla en El Paraíso' (10.6%)

Del dominio del fútbol con el debut de España en el Mundial de Qatar 2022 por la tarde, al liderazgo del futbolista Joaquín por la noche. Y es que la octava entrega de El Novato en Antena 3, esta vez con Miguel Ángel Revilla, mantiene el pleno de victorias del formato con un 16.6% de cuota de pantalla y 1.618.000 espectadores. Ni le afecta bajar 2,1 puntos y 180.000 espectadores respecto a la semana pasada con Mercedes Milá, y mantiene su dupla de lujo con El Hormiguero, que destaca (19.4% y 2.801.000) con la visita de Ester Expósito.

Enfrente, Pesadilla en El Paraíso sigue su travesía por el desierto en Telecinco y ni tan siquiera llega al millón de seguidores. Su gala se conforma con 10.6% de share y 957.000 fieles, que aún así le permiten estar en la segunda posición de la noche. De sus doce galas principales hasta la fecha, en sólo cuatro de ellas ha logrado estar por encima del listón del millón de espectadores. Al menos mejora cinco décimas y 37.000 seguidores respecto a la semana anterior.

El resto de ofertas no presentan batalla. Tercera opción es La 1 con Viaje al centro de la tele (7.2%) y la película John Q (7.4%). Se quedan igualadas laSexta con El Intermedio (6.3%) y El Objetivo especial dedicado a Ana Orantes (3.8%), y Cuatro con el incombustible First Dates (8.2%) y dos capítulos de The Good Doctor (3.7% y 4.2%).

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MIÉRCOLES (POR CADENAS)

La 1: Fútbol Mundial Qatar 2022: España-Costa Rica 47.9% Antena 3: Pasapalabra 23% laSexta: Aruser@s 19% Telecinco: El programa de AR 16.5% Cuatro: First dates 8.2% La 2: Saber y ganar 7.2% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 2 22.3%

'Mundial fútbol Qatar 2022: España-Costa Rica' (La 1), a las 18:57 horas, con 7.074.090 espectadores y un 54.7% de share.

La 1 17.3% Antena 3 14.6% Temáticas de pago 10.2% Telecinco 10% Autonómicas (FORTA) 8.1% laSexta 5.6% Cuatro 3.8% La 2 2.4% Autonómicas privadas 0.4%

Antena 3 14.6% Telecinco 11.6% Temáticas de pago 10.4% La 1 9.4% Autonómicas (FORTA) 8.7% laSexta 5.9% Cuatro 5.1% La 2 2.8% Autonómicas privadas 0.4%

El Hormiguero: Ester Expósito 19.4% 2.801.000 Joaquín, el Novato: Miguel Ángel Revilla 16.6% 1.618.000 Pesadilla en El Paraíso 10.6% 957.000 Viaje al centro de la tele 7.2% 1.019.000 Cine: John Q 7.4% 669.000 El Intermedio 6.3% 913.000 El Objetivo: Especial Ana Orantes 3.8% 453.000 Recuperar las raíces: Javi Olleros 2% 148.000 First dates 5.2% 725.000 First dates 8.2% 1.178.000 The good doctor: Perdona u olvida 3.7% 424.000 The good doctor: Venga 4.2% 309.000 Megaestructuras legendarias: El país de Napoleón I 2.1% 303.000 Documaster 1.9% 263.000 Cine: Fahrenheit 9: 11 2.2% 150.000

Cine: La escritora y el capitán 7.7% 291.000 Comando actualidad: Refugio de invierno 7% 278.000 Comando actualidad: ¿Desabastecidos? 5.7% 130.000 The good doctor: Incompleto 4.3% 171.000 The game show 2.9% 65.000 Casino gran madrid online show 3.9% 89.000 Cine: Un romance mortal 1.5% 61.000 Crímenes imperfectos 2.7% 56.000 Conciertos Radio 3: Nauci Gold 0.3% 10.000 Documenta2 0.7% 15.000

RTVE: FIFA World Cup Qatar 2022 11.4% 1.210.000 Diseñando tu amor 6.5% 676.000 Previa Mundial Qatar 2022: España-Costa Rica 19.8% 2.094.000 Fútbol Mundial Qatar 2022: España-Costa Rica 47.9% 5.863.000 Post Mundial Qatar 2022: España-Costa Rica 36.9% 4.378.000 El Cazador (récord histórico) 17.6% 1.992.000 Aquí la Tierra 13.1% 1.640.000 Amar es para siempre 7.1% 833.000 Tierra amarga 8.8% 1.098.000 Y ahora Sonsoles 10.7% 1.233.000 Pasapalabra 23% 2.811.000 Sálvame Limón 10.6% 1.112.000 Sálvame Naranja 7.7% 918.000 Sálvame Sandía 7.7% 944.000 Zapeando 4.7% 508.000 Más Vale Tarde 3.6% 430.000 LaSexta Clave 4.6% 615.000 Todo es mentira 3.9% 411.000 Todo es mentira Bis 2.3% 277.000 Cuatro al día 2.8% 335.000 Cuatro al día a las 20h 3.4% 394.000 Rick Steves por Europa: Turquía occidental 2.9% 308.000 Saber y ganar 7.2% 751.000 Grandes documentales 2.6% 305.000 Documenta2 0.9% 116.000 Entre mundos: Los guardianes de la tradición 2% 229.000 Caminos de la música: Alicante 1.1% 129.000 Culturas 2 0.6% 77.000 Rick Steves por Europa: Escapadas desde París 1% 128.000

El programa de AR 16.5% 476.000 Ya es mediodía 13.9% 1.016.000 Aruser@s el humorning 12.6% 201.000 Aruser@s 19% 442.000 Al rojo vivo 10.6% 462.000 Espejo Público 12.5% 354.000 *Incluye: Entrevista a Nadia Calviño 15.4% 351.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 16% 857.000 La ruleta de la suerte 20.4% 1.606.000 La hora de La 1 9.5% 212.000 Hablando claro 7.1% 345.000 ¡Toma salami! -rep- 0.7% 9.000 Alta Tensión -rep- 1% 19.000 Alerta cobra 2.2% 51.000 Alerta cobra 4.9% 125.000 Heldt 4.8% 138.000 Heldt 3.1% 110.000 En boca de todos 2.6% 190.000 Inglés en TVE 0.2% 2.000 La conquista de los cielos de David Attenborough: Triunfo 1.7% 30.000 ¡Qué animal!: Recicladores 2.2% 45.000 Aquí hay trabajo 1.8% 41.000 La aventura del saber 3.5% 86.000 Documenta2 2.9% 82.000 Grandes diseños: East Essex 2.6% 86.000 Mañanas de cine: Singing guns 4.9% 269.000 Las recetas de Julie 2.1% 195.000

Antena 3 Noticias 1 21.2% 2.207.000 Informativos Telecinco 15h 14.4% 1.491.000 Telediario 1 10.1% 1.065.000 laSexta Noticias 14h 9.5% 913.000 Jugones 7.1% 745.000

Antena 3 Noticias 2 22.3% 3.101.000 Telediario 2 12.3% 1.730.000 Informativos Telecinco 21h 9.1% 1.275.000 laSexta Noticias 20h 5.7% 673.000

Telediario matinal 18.6% 158.000 Antena 3 Noticias de la mañana 15% 178.000 Informativos Telecinco Matinal 10% 181.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.