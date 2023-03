El bote de Rafa Castaño en 'Pasapalabra' pulveriza casi todos los récords con 37.4% y 4.5 millones en Antena 3

Pasapalabra batió este jueves casi todos sus récords de audiencia gracias al histórico triunfo de Rafa Castaño. La victoria del sevillano, que completó 'El Rosco' del tirón (puedes intentar hacer lo mismo en nuestro juego interactivo) para embolsarse el bote más alto de la historia del concurso (2.272.000€, de los que Hacienda se llevará una parte importante), se emitió en el prime time de Antena 3 ante una enorme expectación, pues el público no sabía si sería él u otra leyenda del programa, Orestes Barbero, quien alcanzaría la gloria.

Así ha ganado Rafa Castaño el histórico bote de 'Pasapalabra': 2.272.000 euros de un tirón

Más

De hecho, tan enorme fue la expectación que la emisión promedió un 37.4% de cuota y 4.578.000 espectadores entre las 23:05 y las 00:08 horas. Un dato sideral, propio de otra época y, hoy por hoy, solo al alcance de los grandes partidos de fútbol, que deja los siguientes hitos de audiencia:

Mejor cuota de la historia de 'Pasapalabra'

Bote más visto de la historia de 'Pasapalabra

Emisión no deportiva más vista del año

Mejor dato diario de Antena 3 (19.1%) desde el 26 mayo de 2018 (final de Champions Real Madrid-Liverpool)

Contribuye al récord de temporada de 'El Hormiguero' en espectadores (3.522.000) y a la tercera mejor cuota de su historia (23.5%)

Aportación de 'Pasapalabra' a Antena 3 sobre el resto de la programación: 82%

Pico máximo de cuota: 43.8% (23:31h)

Pico máximo de espectadores: 5.022.000 (23:31h)

Con estos números, el bote de Rafa Castaño supera en audiencias al de Pablo Díaz el 1 de julio de 2021 (30.8% y 4.348.000), aunque aquel no se emitió en prime time, sino en access (de 21:50 a 23:11h). Además, el tinerfeño sigue ostentando la emisión más vista de la historia de Pasapalabra, pues su 'no bote' el 25 de febrero de ese año -cuando Antena 3 dio a entender en una promo que ganaba, pero finalmente no fue así- obtuvo menos cuota que el triunfo de Rafa (31.8%), pero más televidentes (4.844.000) emitiéndose en el horario habitual del concurso (de 20:00 a 21:00h).

Este ha sido el único récord que se le ha escapado a Rafa Castaño. Por lo demás, su hazaña no tuvo rival este jueves, como reflejan las gráficas aportadas por la consultora Dos30 y los datos del resto de ofertas. Entre ellas, Supervivientes, que sufrió la durísima competencia y firmó mínimo histórico de cuota (14%) y espectadores (1.387.000) para una gala principal.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL JUEVES (POR CADENAS)

Antena 3: Pasapalabra (máximo histórico de cuota) 37.4% laSexta: Aruser@s 18.7% Telecinco: El programa de AR 15.8% La 1: Aquí la Tierra 10.2% Cuatro: Fútbol: Europa League: Real Sociedad-Roma 8.2% La 2: Saber y ganar 6.4% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 2 23.1%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Pasapalabra” (Antena 3), a las 23:31 con 5.021.980 espectadores y un 43.8% de share

CADENAS

Día

Antena 3 (mejor dato desde mayo de 2018) 19.1% Telecinco 11.7% Autonómicas (FORTA) 8.5% Temáticas de pago 8.2% La 1 8.1% laSexta 6.2% Cuatro 5.4% La 2 2.6% Autonómicas privadas 0.3%

Mes

Antena 3 14.2% Telecinco 11.4% Temáticas de pago 10.2% La 1 8.8% Autonómicas (FORTA) 8.5% laSexta 6.2% Cuatro 5.3% La 2 2.7% Autonómicas privadas 0.4%

PRIME TIME

El Hormiguero: Mariló Montero, Laura Escanes, Ana Guerra y Rosa López (récord de temporada) 23.5% 3.522.000 Pasapalabra: Bote de Rafa Castaño (máximo histórico de cuota) 37.4% 4.578.000 Supervivientes 2023 14% 1.387.000 La caza. Guadiana (estreno) 6.2% 910.000 La caza. Monteperdido -rep- 5.7% 601.000 Fútbol: Europa League: Real Sociedad-Roma 8.2% 1.190.000 Horizonte 5.3% 431.000 El Intermedio 5.9% 879.000 Pesadilla en la cocina -rep- 3.4% 388.000 Grandes diseños por el mundo 2.3% 327.000 El condensador de fluzo 2.8% 415.000 Grandes ríos de la tierra: El Nilo 2.6% 329.000 Documentos TV: Paternidad 1.4% 116.000

LATE NIGHT

Joaquín: La penúltima y me voy: La gran escapada 12.2% 801.000 Joaquín: La penúltima y me voy -rep- 7.8% 281.000 Cine: Ciega obsesión 4.9% 100.000 Casino Gran Madrid online show 8.9% 199.000 El asesino de la baraja: Tambores de guerra (estreno en abierto) 4.7% 255.000 El asesino de la baraja: Rey de copas 5.5% 187.000 La noche en 24h: La entrevista: Maria guardiola-guillermo fernandez vara 6.5% 131.000 Pesadilla en la cocina -rep- 4.7% 211.000 Pesadilla en la cocina -rep- 6.1% 133.000 El Desmarque de Cuatro 4.2% 103.000 Metrópolis 0.9% 45.000 Conciertos Radio 3: 30s40s50s 0.9% 32.000 Documenta2 0.9% 21.000

SOBREMESA / TARDE

Tu tiempo 10.4% 1.039.000 Amar es para siempre 11.6% 1.045.000 Pecado original 14.8% 1.189.000 Y ahora Sonsoles 14.2% 1.229.000 Pasapalabra: Orestes y Rafa: El gran duelo 27.2% 3.189.000 Sálvame Limón 11% 1.065.000 Sálvame Naranja 12.4% 1.019.000 25 palabras 8.7% 763.000 Reacción en cadena 7% 824.000 La promesa 10% 906.000 Poldark ( 2015 ) 6.8% 552.000 El comodín de La 1 7% 556.000 El Cazador 9.6% 938.000 Aquí la Tierra 10.2% 1.251.000 Zapeando 5.6% 534.000 Más vale tarde 6.1% 509.000 laSexta Clave 4.3% 582.000 Todo es mentira 5.7% 560.000 Todo es mentira Bis 5.8% 492.000 Cuatro al día 5% 412.000 Cuatro al día a las 20h 5.2% 560.000 Previo fútbol: Europa League: Real Sociedad-Roma 4.1% 513.000 Expedición culinaria: Alimentos de la tierra: Hierbas y especias 2.5% 263.000 Saber y ganar 6.4% 650.000 Grandes documentales 4.5% 395.000 Documenta2 3.9% 309.000 Expedición culinaria: Alimentos de la tierra: Conservas y fermentados 2.7% 221.000 Expedición culinaria: Alimentos de la tierra: Invierno 2.3% 204.000 Atención, obras 1% 103.000 Culturas 2 0.5% 63.000 Australia con Julia Bradbury 0.9% 113.000

FRANJA MATINAL

El programa de AR 15.8% 395.000 Ya es mediodía 13.7% 960.000 Aruser@s: El Humorning 15.9% 267.000 Aruser@s 18.7% 397.000 Al rojo vivo 9.6% 369.000 Espejo Público 12.3% 304.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 19.7% 912.000 La ruleta de la suerte 21.4% 1.645.000 La hora de La 1 9.9% 205.000 Hablando claro 7.2% 234.000 Ahora o nunca 6% 509.000 Alerta Cobra 0.6% 10.000 Heldt 1.8% 34.000 Heldt 3.7% 78.000 Alerta Cobra 6.5% 159.000 Alerta Cobra 5.9% 173.000 En boca de todos 3.3% 234.000 Inglés en TVE 0.4% 5.000 Grandes diseños: La casa del año 0.7% 12.000 Pueblo de Dios: Curas para todos 0.4% 8.000 Aquí hay trabajo 0.5% 11.000 La aventura del saber 1.3% 29.000 Carreteras extremas: El Pamir 1.1% 26.000 Documenta2 1.8% 45.000 Migrando a México 3.4% 106.000 Mañanas de cine: La ciudad maldita 2.8% 179.000 Expedición culinaria: Alimentos de la tierra: Legumbres 1.7% 174.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 20.9% 2.193.000 Informativos Telecinco 15h 14.1% 1.486.000 Telediario 1 10.4% 1.093.000 laSexta Noticias 14h 8.5% 818.000 Jugones 6.8% 724.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 23.1% 3.206.000 Telediario 2 10.5% 1.487.000 Informativos Telecinco 21h 9.1% 1.275.000 laSexta Noticias 20h 5.8% 644.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 17.2% 144.000 Antena 3 Noticias de la mañana 14.7% 178.000 Informativos Telecinco Matinal 10.3% 190.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.