'Cover Night' (5.8%) tampoco reacciona con su regreso al jueves para acompañar a 'La Caza' (7%)

La 1 de TVE sigue intentando que Cover night no se quede con la etiqueta de ser uno de los grandes fracasos históricos de su prime time, teniendo en cuenta su inversión en el formato, pero está resultando imposible. Esta semana en la que el talent musical huía del sábado para no enfrentarse al estreno La Voz Kids (y luego también al de Got Talent: All Stars), su regreso a la noche del jueves se ha saldado con 5.8% y 449.000.

SERIES | Las 14 series de la semana van por última vez a 'El Pueblo' y se despiden de 'La maravillosa señora Maisel'

Más

La estrategia de la cadena pública con doble apuesta no sale bien, ya que primero La Caza Guadiana baja ligeramente respecto a la semana pasada con su penúltimo capítulo (7% y 973.000), y a continuación Cover night empeora sus registros hasta ser incluso superado por Horizonte en Cuatro con 5.6% y 476.000.

A un mundo de distancia, como analizamos en este otro artículo, se queda la disputa por el liderazgo, que es para Supervivientes en Telecinco además con récord de cuota. En segunda posición se sitúa el estreno de la serie Heridas en Antena 3. Ambas ofertas triplican, y se pasan, los espectadores de Cover Night, que sólo es capaz de superar al repetido de Pesadilla en la cocina en laSexta.

Sí hay buenas noticias para las cadenas en otras franjas. En la mañana, Aruser@s logra la segunda mejor cuota de toda su historia con un 20.8% en laSexta. Y por la tarde, los concursos de Telecinco también consiguen el segundo mejor share de toda su trayectoria con 10.9% para 25 Palabras y 9.1% para Reacción en cadena. Obviamente, la repercusión es distinta: Arús logra liderar su franja con holgura, mientras los formatos de Telecinco apenas logran acercarse a la primera posición.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL JUEVES (POR CADENAS)

Antena 3: Pasapalabra 22.2% laSexta: Aruser@s 20.8% Telecinco: Supervivientes 17.8% La 1: El Cazador 11.3% La 2: Saber y ganar 7.2% Cuatro: First dates 6.4% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 2 20.4%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

'Pasapalabra' (Antena 3), a las 21:06 horas, con 3.379.370 espectadores y un 29.3% de share.

CADENAS

Día

Antena 3 14% Telecinco 13.3% Temáticas de pago 9.7% Autonómicas (FORTA) 9.3% La 1 8.4% laSexta 7.1% Cuatro 4.5% La 2 2.4% Autonómicas privadas 0.4%

Mes

Antena 3 12.3% Telecinco 11.3% Temáticas de pago 11.2% La 1 9.4% Autonómicas (FORTA) 8.4% laSexta 5.6% Cuatro 4.8% La 2 2.6% Autonómicas privadas 0.4%

PRIME TIME

Supervivientes (récord de cuota) 17.8% 1.690.000 El Hormiguero 14.9% 2.111.000 Heridas (estreno en abierto) 13.2% 1.492.000 First dates -rep- 4.4% 553.000 First dates 6.4% 898.000 Horizonte 5.6% 476.000 La Caza Guadiana 7% 973.000 Cover night (regreso al jueves) 5.8% 449.000 El Intermedio 6.7% 943.000 Pesadilla en la cocina -rep- 5% 545.000 Brigada tech 1% 132.000 Genius: Picasso 3.1% 297.000

LATE NIGHT

Casino Gran Madrid online show 11.3% 257.000 Cine: Falsa atracción 6.7% 391.000 Cine 2: La torre del reloj 5% 116.000 El robo del códice: La maldición 4.4% 101.000 Pesadilla en la cocina -rep- 3.7% 190.000 Pesadilla en la cocina -rep- 5.5% 124.000 El Desmarque de Cuatro 2.9% 78.000 Documentos TV: El negocio del terrorismo 1.9% 111.000 Metrópolis 1.9% 63.000 Conciertos Radio 3: Puzzles y dragones 1.6% 33.000

SOBREMESA / TARDE

Amar es para siempre 10.1% 950.000 Pecado original 13.5% 1.111.000 Y ahora Sonsoles 13.4% 1.095.000 Pasapalabra 22.2% 2.160.000 Sálvame Limón 11.3% 1.121.000 Sálvame Naranja 13.7% 1.165.000 25 palabras 10.9% 885.000 Reacción en cadena 9.1% 890.000 La Promesa 10.9% 1.029.000 El paraíso de las señoras 8% 660.000 El comodín de La 1 8.1% 643.000 El Cazador 11.3% 964.000 Aquí la Tierra 9.5% 957.000 Zapeando 6.5% 638.000 Más Vale Tarde 6.6% 543.000 LaSexta Clave 5.6% 646.000 Todo es mentira 5.2% 521.000 Todo es mentira Bis 5.9% 512.000 Previo fútbol: Europa League: Feyenoord-Roma 3.7% 301.000 Fútbol: Europa League: Feyenoord-Roma 3.8% 319.000 Saber y ganar 7.2% 735.000 Grandes documentales 4% 360.000 Documenta2 3.3% 272.000 Expedición culinaria: Cocinar con fuego: Ollas y sartenes 3.2% 254.000 Expedición culinaria: Cocinar con fuego: La barbacoa asiática 2.7% 220.000 Atención obras 1.3% 106.000 Culturas 2 1% 91.000 La Italia oculta: El ducado de Amalfi y la costa amalfitana 1.6% 172.000

FRANJA MATINAL

El programa de Ana Rosa 15.4% 404.000 Ya es mediodía 13.6% 958.000 Aruser@s 20.8% 457.000 Al rojo vivo 10.5% 417.000 Espejo Público 11.8% 304.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 18% 856.000 La ruleta de la suerte 20.3% 1.562.000 La hora de La 1 8.9% 186.000 Hablando claro 6.5% 225.000 Ahora o nunca 6.5% 551.000 Alerta cobra -rep- 0.5% 7.000 Alerta cobra -rep- 1.4% 26.000 Heldt 3.7% 81.000 Alerta cobra -rep- 3.6% 84.000 Alerta cobra -rep- 5.4% 174.000 En boca de todos 2.7% 190.000 Zoom tendencias 0.2% 3.000 Paraísos cercanos: Croacia, un mar de islas 0.7% 12.000 Pueblo de Dios: Peregrinación interior 0.8% 16.000 Aquí hay trabajo 0.8% 18.000 La aventura del saber 0.6% 15.000 Diario de un nómada: En busca del fin del mundo 1.5% 36.000 Diario de un nómada: En busca del fin del mundo 2 2.5% 63.000 Diario de un nómada: El estuario de los caníbales 2.6% 73.000 Navarra, tierra de contrastes 2.5% 83.000 Mañanas de cine: Cinco mujeres indómitas 3.2% 183.000 Atleta gourmet 1.3% 111.000 Senderos con Juan y Migas 1.7% 174.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 19.3% 2.021.000 Informativos Telecinco 15h 13.1% 1.372.000 Telediario 1 11.2% 1.179.000 laSexta Noticias 14h 9.4% 902.000 Jugones 7.2% 764.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 20.4% 2.525.000 Informativos Telecinco 21h 10.1% 1.266.000 Telediario 2 9.5% 1.214.000 laSexta Noticias 20h 7.2% 665.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 15.7% 124.000 Antena 3 Noticias de la mañana 14.6% 164.000 Informativos Telecinco Matinal 11.3% 192.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.