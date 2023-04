El homenaje de Telecinco a 'Los Serrano' fracasa en audiencia y pierde contra los programas enlatados

La programación especial de Telecinco para celebrar el 20 aniversario de Los Serrano este sábado 22 de abril tuvo un impacto muy limitado entre la audiencia. Sin el esperado reencuentro de sus protagonistas, a la cadena de Mediaset le faltó poder de convocatoria para congregar a los fans de la serie, que no se mostraron muy entusiasmados con esta ventana que se abrió al pasado.

El homenaje se emitió en la mañana del sábado, una franja en la que todas las cadenas suelen apostar por emitir programas repetidos. Pese a todo, pese a la escasa competencia de este horario, el 'remember' de Los Serrano pasó casi totalmente desapercibido. De hecho, perdió contra algunos de esos formatos enlatados.

El programa Los Serrano: 20 aniversario, un espacio de 40 minutos en el que se recordaron los mejores momentos de la serie y se analizó su impacto en la sociedad, fue visto por 213.000 espectadores, el 6.2% de la audiencia. Al programa le siguió la emisión del primer capítulo de la comedia, que retuvo a 240.000 personas (6.2%).

Por lo tanto, el 20 cumpleaños de Los Serrano se convirtió en una fiesta muy minoritaria para una serie que tuvo una audiencia media de 5.038.000 espectadores (28.6%) a lo largo de sus ocho temporadas.

El programa especial perdió contra las reposiciones de La Voz Kids (Antena 3) y Viajeros Cuatro (Cuatro), aunque se impuso (por poco) a Equipo de investigación (laSexta) y MasterChef (La 1).

Franja de estricta competencia (11:06-11:47 h.)

Antena 3: 12.3% y 424.000

12.3% y 424.000 Cuatro: 7.2% y 247.000

7.2% y 247.000 'Los Serrano: 20 aniversario': 6.2% y 213.000

6.2% y 213.000 La 1: 5.4% y 187.000

5.4% y 187.000 laSexta: 4.3% y 146.000

Después, el primer capítulo de la serie, titulado Ya s'han casado, tampoco pudo imponerse a sus rivales.

Franja de estricta competencia (11:47-13:20 h.)

Antena 3: 12.5% y 481.000

12.5% y 481.000 Cuatro: 7.6% y 292.000

7.6% y 292.000 La 1: 7.1% y 274.000

7.1% y 274.000 'Los Serrano: primer capítulo': 6.2% y 240.000

6.2% y 240.000 laSexta: 5% y 193.000

Mediaset afrontó este aniversario con al menos dos opciones sobre la mesa: podía preparara su propio homenaje, o podía comprar el programa especial que habían organizado Fran Perea y Víctor Elías, en el que se producía su esperado reencuentro con Antonio Resines, Belén Rueda, Verónica Sánchez, Natalia Sánchez y Jorge Jurado.

Aunque la empresa se interesó en esta producción ajena, finalmente optó por no comprarla. Prefirió emitir en su lugar la programación especial que se vio este sábado con escaso seguimiento de la audiencia. No obstante, el reportaje de Telecinco sí incluyó el videoclip de Fran Perea en el que este se reencuentra con sus compañeros de rodaje, con su antigua familia. Un reencuentro mínimo que, a juzgar por los datos y las críticas vertidas en las redes sociales, no cumplió la expectativas del público.

FRANJA MATINAL DEL 22 DE ABRIL

La Voz Kids -rep-: 10.7% y 339.000

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 12.7% y 525.000

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 15% y 766.000

La ruleta de la suerte: 16.7% y 1.276.000

Got Talent -rep-: 9.6% y 198.000

Más que coches: 7.3% y 218.000

Los Serrano: 20 aniversario: 6.2% y 213.000

Los Serrano: primer capítulo: 6.2% y 240.000

Socialité: 11.7% y 819.000

Informativo 24h: 14.9% y 265.000

Brigada Tech: 6.4% y 186.000

MasterChef -rep-: 6.3% y 234.000

Audiencia abierta: 4.3% y 234.000

Viaje al centro de la tele -rep-: 6.3% y 454.000

Corazón: 7.6% y 668.000

Callejeros -rep-: 5.9% y 153.000

Callejeros -rep-: 8.4% y 256.000

Viajeros Cuatro -rep-: 7% y 252.000

Viajeros Cuatro -rep-: 8% y 367.000

Cuatro al día: 5.7% y 428.000