'Sálvame' (11% y 13.4%) se mantiene en sus cifras actuales en la primera emisión tras el anuncio de su final

La noticia del final de Sálvame salió a la luz el viernes por la tarde, justo después de la emisión del tramo Naranja en Telecinco y nada más comenzar la hora extra en Mitele Plus. Por tanto, la entrega de este lunes fue la primera del programa en Telecinco tras conocerse su próximo adiós, ya confirmado oficialmente por Mediaset. Cabía esperar, pues, una gran expectación en torno a la emisión. Y aunque el magacín cumplió con las expectativas e hizo de su cancelación el tema estrella del bloque Limón, la audiencia no varió respecto a días anteriores.

'Sálvame' convierte su cancelación en tema estrella con humor e ironía: "14 aniversario... 14 mierdas nos comemos"

Es decir, que Sálvame ni subió ni bajó significativamente este lunes respecto a los datos cosechados la semana pasada. Lo podemos ver en la siguiente recopilación, que muestra cómo el 11% de cuota y 1.087.000 espectadores obtenidos por Sálvame Limón y el 13.4% y los 1.084.000 logrados por Sálvame Naranja están en la línea de días anteriores.

Audiencias de 'Sálvame' durante la última semana:

Martes 2: 10.5% y 1.038.000 (Limón) / 13.4% y 1.134.000 (Naranja)

Miércoles 3: 10.8% y 1.058.000 (Limón) / 13.7% y 1.105.000 (Naranja)

Jueves 4: 11.2% y 1.085.000 (Limón) / 13.8% y 1.098.000 (Naranja)

Viernes 5: 11.4% y 1.101.000 (Limón) / 13.5% y 1.109.000 (Naranja)

Lunes 8: 11% y 1.087.000 (Limón) / 13.4% y 1.084.000 (Naranja)

Aun así, cabe decir que Sálvame fue líder en el global de sus tres horas de emisión con un 12.5% de cuota media, superando por medio punto de ventaja a Antena 3. Además, su dato supera en 9 décimas la media conseguida por Telecinco a lo largo del día (11.6%).

Audiencias en franja de estricta competencia (de 15:59 a 19:05h):

Sálvame (Limón + Naranja): 12.5%

Antena 3 (Amar + Pecado original): 12%

La 1 (El Tiempo + La promesa + El paraíso de las señoras + El comodín): 9.4%

Por bloques, el tramo Limón fue segunda opción, a sólo una décima de La 1 y con seis de ventaja respecto a Antena 3.

Audiencias en franja de estricta competencia (de 15:59h a 16:58h):

La 1 (El Tiempo + La Promesa): 11.1%

Sálvame Limón: 11%

Antena 3 (Tu tiempo + Amar): 10.4%

El tramo Naranja, sin embargo, sí fue líder durante el global su emisión. Concretamente, por medio punto de diferencia respecto a Antena 3, si bien la oferta más competitiva de la cadena de Atresmedia en esta franja, la serie turca Pecado original, superó a Sálvame Naranja por 2 décimas y 20.000 espectadores (14.2% y 1.104.000 vs 14% vs 1.084.000). Aun así, el bloque principal de Sálvame superó en casi 3 puntos el dato de Telecinco durante la jornada del lunes (13.4% vs 11.6%).

Audiencias en franja de estricta competencia (de 16:58h a 19:05h):

Sálvame Naranja: 13.4%

Antena 3 (Amar + Pecado original): 12.9%

La 1 (La promesa + El paraíso de las señoras + El comodín): 8.5%

Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele.