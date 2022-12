'Hermanos' (15.2%) amplía su dominio sobre 'Got Talent 8' (10.8%), que anota mínimo de cuota con su última semifinal

Hermanos se apuntó este martes una nueva victoria sobre Got Talent 8 en el horario estelar. Además, con subida de audiencia incluida, pues la serie turca de Antena 3 lideró la noche con un 15.2% de cuota y 1.542.000 espectadores, cuatro décimas y 71.000 seguidores más que la semana anterior.

Las 16 series de la semana traen 'Fuerza de paz' para mediar con 'Los protegidos' y Britney Spears

Saber más

Una vez más, la ficción otomana se benefició de tener como telonero a El Hormiguero. Esta vez, no tanto por el efecto arrastre y el buen dato del programa de Pablo Motos (17.8% y 2.758.000 con la visita de Vicente Vallés), como por el hecho de retrasar su inicio a las 23:00 horas, permitiendo que pasara una hora entre el final del Argentina-Croacia, que arrasó en la tarde-noche de La 1, y el inicio del capítulo de Hermanos.

Una separación que no tuvo Got Talent, cuyo inicio (22:08 horas) coincidió con el final del pospartido del Mundial (28.3% y 4.724.000). Un hecho que pudo condicionar al programa de Telecinco y explicar, al menos hasta cierto punto, que anotara mínimo de cuota con su última semifinal. En concreto, el formato de Mediaset se quedó esta vez en el 10.8% de share, dato que completó con un promedio de 1.119.000 espectadores, también entre los más bajos de su presente edición. En total, Got Talent 8 cedió 1.8 puntos y 108.000 adeptos en relación a su anterior emisión.

Para más inri, el fútbol de La 1 tuvo un efecto positivo en Viaje al centro de la tele, que se mostró especialmente competitivo con sus dos entregas de prime time (11.1% y 1.674.000; y 10.4% y 1.267.000). Además, y fuera de la pelea de las tres grandes cadenas, laSexta pegó una subida de casi tres puntos con la película Una noche para sobrevivir (6.5%), con Liam Neeson, para ganar su duelo particular a El debate de las tentaciones (6.2%), de Cuatro.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MARTES (POR CADENAS)

La 1: Fútbol. Mundial Qatar 2022: Argentina-Croacia 40.9% Antena 3: La ruleta de la suerte 21.1% laSexta: Aruser@s 19.4% Telecinco: El programa de AR 17.5% La 2: Saber y ganar 8.2% Cuatro: First Dates 7.3% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 23%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Fútbol. Mundial Qatar 2022: Argentina-Croacia” (La 1), a las 21:30 con 7.523.960 espectadores y un 44.6% de share

CADENAS

Día

La 1 15.7% Antena 3 14.5% Telecinco 10.8% Temáticas de pago 8.9% Autonómicas (FORTA) 7.8% laSexta 6.5% Cuatro 4.4% La 2 2.7% Autonómicas privadas 0.3%

Mes

La 1 14% Antena 3 12.9% Telecinco 10.8% Temáticas de pago 10.6% Autonómicas (FORTA) 8.1% laSexta 5.3% Cuatro 4.8% La 2 2.7% Autonómicas privadas 0.3%

PRIME TIME

El Hormiguero: Vicente Vallés 17.8% 2.758.000 Hermanos (de 23:02 a 00:48h) 15.2% 1.542.000 Got Talent (de 22:08 a 01:29h) 10.8% 1.119.000 Viaje al centro de la tele (de 22:11 a 23:00h) 11.1% 1.674.000 Viaje al centro de la tele (de 23:00 a 23:51h 10.4% 1.267.000 El Intermedio 6.2% 1.006.000 Cine: Una noche para sobrevivir 6.5% 681.000 First Dates -rep- 3.1% 519.000 First Dates 7.3% 1.146.000 El debate de las tentaciones 6.2% 517.000 Casas de ensueño: Antiguos tesoros con una nueva presentación 1.3% 220.000 Órbita Laika 3.4% 524.000 Diario de una abeja 2.8% 352.000 Documentos TV: Las abuelas futbolistas 1.3% 120.000

LATE NIGHT

Got Talent -rep- 10.2% 331.000 Casino Gran Madrid online show 4.5% 98.000 Viaje al centro de la tele -rep- 9.1% 409.000 Hermanos -rep- 7.5% 355.000 Cine: En defensa de mi hermana 3.7% 92.000 La noche en 24h: La entrevista: Joan Navarro 4.1% 96.000 Cine 2: Una extraña en mi casa 6.1% 202.000 The Game Show 3.2% 68.000 Metrópolis 0.8% 45.000 Conciertos Radio 3: Tanxugueiras 1.5% 50.000 Documenta2 2.4% 50.000

SOBREMESA / TARDE

Amar es para siempre 11% 1.070.000 Tierra amarga 14% 1.294.000 Y ahora Sonsoles 11.3% 1.155.000 Pasapalabra 17% 2.462.000 Sálvame Limón 12% 1.263.000 Sálvame Naranja 12.9% 1.254.000 Sálvame Sandía 5.4% 777.000 RTVE: FIFA World Cup Qatar 2022 10.8% 1.191.000 Diseñando tu amor 4.3% 446.000 Servir y proteger 5.5% 529.000 El comodín de La 1 5.9% 544.000 El Cazador 13.2% 1.280.000 Fútbol. Mundial Qatar 2022: Argentina-Croacia 40.9% 6.270.000 Zapeando 6.3% 655.000 Más vale tarde 6.1% 584.000 Todo es mentira 4.5% 476.000 Todo es mentira Bis 5.7% 546.000 Cuatro al día 4.6% 447.000 Cuatro al día a las 20h 3% 398.000 Turismo rural en el mundo 2.6% 288.000 Saber y ganar 8.2% 889.000 Grandes documentales 5.4% 522.000 Documenta2 2.8% 259.000 Megaestadios de Europa: Londres vs Múnich 2.1% 203.000 Página2: Alejandro Palomas-Miriam Toews 0.7% 91.000 Culturas 2 0.6% 86.000 Rick Steves por Europa: Alemania: Dresden y Leipzig 1.2% 184.000

FRANJA MATINAL

El programa de AR 17.5% 492.000 Ya es mediodía 14.1% 1.079.000 Aruser@s: El Humorning 12.3% 185.000 Aruser@s 19.4% 410.000 Al rojo vivo 10.3% 459.000 Espejo Público 13.5% 375.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 16.6% 922.000 La ruleta de la suerte 21.1% 1.743.000 La hora de La 1 8.5% 174.000 Hablando claro 6.7% 341.000 ¡Toma salami! -rep- 1.1% 15.000 Alta Tensión 1.6% 26.000 Alerta Cobra 4.2% 99.000 Heldt 4.7% 131.000 En boca de todos 2.7% 210.000 Inglés en TVE 0.8% 10.000 Las islas perdidas de Darwin: Las Baleares 1.2% 19.000 Agrosfera 1.6% 28.000 Aquí hay trabajo 1.3% 27.000 La aventura del saber 1.7% 38.000 Documenta2 1.4% 37.000 Venus al descubierto: Antigua Diosa del amor 2.2% 71.000 Mañanas de cine: Un hombre llamado Noon 4.3% 232.000 Las recetas de Julie 2.2% 215.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 23% 2.553.000 Informativos Telecinco 15h 14.4% 1.599.000 Telediario 1 10.1% 1.115.000 laSexta Noticias 14h 8.9% 905.000 Jugones 6.2% 698.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 14.2% 2.347.000 Informativos Telecinco 21h 6% 981.000 laSexta Noticias 20h 3.3% 452.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 18.9% 154.000 Antena 3 Noticias de la mañana 16.4% 185.000 Informativos Telecinco Matinal 9.4% 154.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.