Antena 3 remonta el 'Mundialazo' de La 1 y hace pleno en 2022 al ganar diciembre, un mes funesto para Mediaset

Antena 3 (13.5%) ha sido la cadena más vista en diciembre y ya suma 14 meses consecutivos liderando la televisión de nuestro país. Además, ha completado el año perfecto al haber liderado todos los meses de 2022. Una hazaña sin precedentes en el canal de Atresmedia, que gracias a ella ha conseguido el primer liderazgo anual de toda su historia.

Las audiencias de 2022: Antena 3 hace historia, Telecinco toca fondo y La 1 acapara el ranking de lo más visto

Todo ello, tras un último mes en el que no ha necesitado subir ni en el periodo intermensual ni en el interanual. De hecho, ha bajado 8 décimas respecto a noviembre y 3 en comparación a diciembre de 2021, cuando afianzó la victoria conseguida el mes anterior. Desde entonces, y ha pasado más de un año, Antena 3 cuenta los meses por triunfos. En parte, gracias a su potente parrilla diaria, que en diciembre también ha dado la talla con La ruleta de la suerte, Pasapalabra, El Hormiguero y Antena 3 Noticias a la cabeza. Emisiones semanales como Hermanos, Joaquín, el novato y la recta final de La Voz también han contribuido a este último liderazgo de 2022.

Telecinco (10.7%), en cambio, ha vivido en diciembre el peor mes de su historia. El canal de Mediaset ha sufrido un descenso de 8 décimas en relación a noviembre, pero sobre todo, una pérdida de 2.5 puntos sobre diciembre de 2021. Un fuerte retroceso que ha dejado a la cadena en la tercera posición del mes, algo que no ocurría desde 2009. Las rectas finales de Pesadilla en El Paraíso, Got Talent 8 y La isla de las tentaciones 5, de las que solo esta última ha despuntado algo en audiencias, no han ayudado a Telecinco a remontar el vuelo. Tampoco la pobre acogida de nuevas apuestas como 25 palabras, Reacción en cadena y Para toda la vida: The Bachelorette, que han ahondado en la crisis que atraviesa el canal.

La 1 (12.7%) se ha colado este último mes entre Antena 3 y Telecinco gracias a la segunda parte del Mundial de Qatar. A pesar de la pronta eliminación de España, la cadena pública ha sacado provecho al campeonato con las millonarias audiencias de las eliminatorias directas, cuyo pico fueron los más de 12.2 millones que vieron los penaltis de la gran final entre Argentina y Francia. Gracias a la cita mundialista, la cadena pública llegó líder al ecuador del mes, pero el final del torneo y la remontada de Antena 3 la dejaron sin victoria. Aun así, ha conseguido evitar firmar el peor año de su historia, ha acaparado el ranking de lo más visto en 2022, ha firmado su mejor dato mensual desde mayo de 2012 y ha escalado a la segunda posición del mes, lo cual no sucedía desde aquella época. En cifras, TVE ha protagonizado el mayor crecimiento al haber ganado 2.4 puntos sobre noviembre y 3.7 en comparación a diciembre de 2021.

laSexta (5.5%) ha completado un año de claro retroceso anotando su peor diciembre de la última década. Además, ha perdido 3 décimas respecto al mes pasado y 9 en comparación a 2021. Aun así, le ha dado para ganar otro mes a su máximo rival, Cuatro (4.7%), que en diciembre ha firmado el peor dato mensual de su historia para cerrar, a su vez, el peor año de su historia. El segundo canal de Mediaset ha perdido 3 décimas sobre noviembre y sobre diciembre de 2021. Además, su descenso y el de Telecinco propician que el grupo Mediaset (24.4%) anote mínimo histórico mensual en diciembre en el cómputo de sus siete canales.

AUDIENCIAS DEFINITIVAS DICIEMBRE 2022

Antena 3 : 13.4%

: 13.4% La 1 : 12.7%

: 12.7% Telecinco : 10.8%

: 10.8% Temáticas de pago : 10.2%

: 10.2% Autonómicas (FORTA) : 8.3%

: 8.3% laSexta : 5.5%

: 5.5% Cuatro : 4.7%

: 4.7% La 2 : 3%

: 3% Autonómicas privadas: 0.4%

