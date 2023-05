'Mask Singer 3' (18%) se pone 'gallito' y vuelve a dejar claro que la noche del miércoles es suya

La tercera edición de Mask Singer está siendo sinónimo de regularidad en audiencias. Sólo se han emitido tres galas, pero el show de Antena 3 apenas ha cedido terreno desde su potente estreno el pasado 10 de mayo.

CRÓNICA | 'Mask Singer 3' desenmascaró a El Rubius y Javier Calvo acertó a un Feliciano López rabioso

Más

Ese día, el programa presentado por Arturo Valls anotó un 18.2% de cuota y 1.781.000 espectadores para hacerse con el control de la noche del miércoles. Una semana después reafirmó su liderazgo con un 18% y 1.710.000. Y esta vuelve a hacerlo con un 18% de share y 1.703.000 seguidores. Es decir, que el formato de Fremantle únicamente ha perdido 2 décimas y 78.000 adeptos en este tiempo. Un retroceso mínimo que, como tal, refleja la gran fidelidad que Mask Singer está disfrutando esta temporada por parte del público.

El Pueblo, en cambio, vuelve a dar un paso atrás en Telecinco. La serie anota un 10.1% de cuota y 983.000 espectadores con su tercer capítulo de la temporada, que son 4 décimas y 56.000 seguidores menos respecto al segundo. No se trata de un gran descenso, pero aun así deja a la comedia rural por debajo del millón de televidentes y a un par de décimas de perder el doble dígito de share.

Aun así, su segundo puesto no peligra, pues el resto de ofertas están aún más lejos. La siguiente opción el cine de laSexta, se queda en el 6.4% de share y los 612.000 seguidores con The Italian Job, emitida dentro del ciclo de Jason Statham. La serie Los pacientes del doctor García sube 4 décimas y rompe su dinámica negativa tras encadenar cuatro semanas a la baja, pero sigue muy débil con su sexto capítulo en La 1 (5.2% y 651.000). Eso sí, no tanto como el docu-reality Maribañez, el peor equipo del mundo, que sufre otro durísimo revés con su tercera entrega en Cuatro (2.7% y 276.000).

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MIÉRCOLES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 20.6% laSexta: Aruser@s 17.9% Telecinco: El programa de Ana Rosa 17.8% La 1: La Promesa 11.9% Cuatro: First Dates 7.9% La 2: Saber y ganar 7.9% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 21.4%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Avance programación sobreimpresionado” (Antena 3), a las 22:54 con 3.047.730 espectadores y un 22.6% de share

CADENAS

Día

Antena 3 15.3% Telecinco 11.2% Autonómicas (FORTA) 9.6% Temáticas de pago 9.5% La 1 8.1% laSexta 7.2% Cuatro 4% La 2 2.5% Autonómicas privadas 0.3%

Mes

Antena 3 13.4% Telecinco 11.6% Temáticas de pago 10.7% La 1 10.2% Autonómicas (FORTA) 8.5% laSexta 6% Cuatro 4.6% La 2 2.8% Autonómicas privadas 0.3%

PRIME TIME

El Hormiguero: Susi Caramelo y Agustín Jiménez 16.4% 2.278.000 Mask Singer: Adivina quién canta 18% 1.703.000 Supervivientes: Última hora 8.8% 1.222.000 El pueblo 10.1% 983.000 El Intermedio 7.5% 1.040.000 Cine: The Italian Job 6.4% 612.000 4 Estrellas 7.5% 1.041.000 Los pacientes del doctor García 5.2% 651.000 Españoles en conflictos: La desigualdad, Sudáfrica 4.3% 368.000 First Dates -rep- 4.4% 542.000 First Dates 7.9% 1.080.000 Maribáñez: El peor equipo del mundo 2.7% 276.000 Espacios increíbles 2% 250.000 La matemática del espejo: Enrique Bunbury 1.5% 214.000 A este paso (no) estrenamos 1.3% 149.000 Documentos TV: Basura espacial 1.3% 108.000

LATE NIGHT

Mask Singer: Detrás de la mascara 14.8% 647.000 Mask Singer -rep- 10% 244.000 Supervivientes: Diario 8.1% 317.000 Casino Gran Madrid online show 5.4% 108.000 Cine: Golpe en Java 5.4% 157.000 Comando Actualidad 4.7% 105.000 Cine: Isi & Disi 2.6% 101.000 The Game Show 2% 37.000 Metrópolis 0.9% 40.000 Conciertos Radio 3: Les Lullies 0.8% 25.000 Documenta2 1.7% 34.000

SOBREMESA / TARDE

Amar es para siempre 10.7% 980.000 Pecado original 13.9% 1.138.000 Y ahora Sonsoles 12.4% 987.000 Pasapalabra 18.7% 1.845.000 Sálvame Limón 10.9% 1.052.000 Sálvame Naranja 14% 1.177.000 25 palabras 10.1% 810.000 Reacción en cadena 9% 904.000 La Promesa 11.9% 1.093.000 El paraíso de las señoras 6.8% 573.000 El comodín de La 1 7.7% 607.000 El Cazador 10.3% 867.000 Aquí la Tierra 10.1% 1.045.000 Zapeando 6.2% 590.000 Más Vale Tarde 6.1% 495.000 laSexta Clave 4.4% 510.000 Todo es mentira 4.5% 445.000 Todo es mentira Bis 5.7% 494.000 Cuatro al día 3.8% 304.000 Cuatro al día a las 20h 4.2% 390.000 Expedición culinaria: Alimentos del mar: Pescado a la brasa 3.3% 346.000 Saber y ganar 7.9% 795.000 Grandes documentales 4% 357.000 Documenta2 3.1% 245.000 El reino de los pastores 2.6% 202.000 Expedición culinaria: Alimentos del mar: Ocasiones especiales 1.8% 146.000 Una matemática viene a verte 1.1% 93.000 Culturas 2 0.7% 71.000 Rincones de Australia 1% 115.000

FRANJA MATINAL

El programa de Ana Rosa 17.8% 485.000 Ya es mediodía 13.4% 1.031.000 Aruser@s 17.9% 394.000 Al rojo vivo 10.5% 449.000 Espejo Público 13.5% 359.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 18.2% 954.000 La ruleta de la suerte 20.6% 1.697.000 La hora de La 1 9% 194.000 Hablando claro 7.3% 268.000 Hablando claro extra 0% 3.000 Ahora o nunca 7% 637.000 Alerta Cobra 1.5% 27.000 Heldt 2.4% 49.000 Heldt 4.9% 111.000 Alerta Cobra 4.5% 116.000 En boca de todos 2.6% 203.000 Flash moda 0.8% 14.000 Espacios increíbles 1% 19.000 Jardines con historia: Campo del moro 1.5% 29.000 Aquí hay trabajo 0.6% 14.000 La aventura del saber 1.3% 29.000 Documenta2 1.4% 36.000 Océanos épicos: Arrecifes poco profundos 3% 93.000 Mañanas de cine: Un hombre, un caballo, una pistola 4.6% 268.000 Las islas griegas con Julia Bradbury: Santorini 2.2% 209.000 Expedición culinaria: Alimentos del mar: Bocados de pescado 2.3% 240.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 21.4% 2.275.000 Informativos Telecinco 15h 13.3% 1.416.000 Telediario 1 10.6% 1.127.000 laSexta Noticias 14h 9.8% 994.000 Jugones 6.2% 663.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 18.2% 2.175.000 Telediario 2 9.9% 1.196.000 Informativos Telecinco 21h 9.7% 1.184.000 laSexta Noticias 20h 5.7% 530.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 16.4% 151.000 Telediario matinal 0.6% 6.000 Antena 3 Noticias de la mañana 15.4% 200.000 Informativos Telecinco Matinal 9% 170.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.