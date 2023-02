'El círculo de los famosos' (16%) arranca con fuerza y 'Planeta Calleja' (10.4%) estrena temporada en buena forma

La noche del 8 de febrero nos dejó dos estrenos en televisión. Dos que, además, se saldaron satisfactoriamente a nivel de audiencias. Empezamos por el primero, el de El círculo de los famosos, que se estrenó con un cómodo liderazgo al reunir a un 16% de cuota y 1.608.000 espectadores en el horario estelar de Antena 3. Con este dato, el nuevo programa de Juanra Bonet siguió en su debut la senda marcada por los especiales de Atrapa un millón para afianzar la noche de los miércoles como la de los concursos de Antena 3.

El segundo estreno de la noche, el de la 11ª temporada de Planeta Calleja, demostró una vez más que el formato aventurero es un valor seguor para Cuatro. Esta vez, al ser capaz de reunir a un 10.4% de share y 1.007.000 televidentes en su vuelta, que si bien se quedó un pelín por debajo del inicio de la tanda anterior en número de seguidores (1.024.000), sí consiguió ser la primera entrega del formato que supera el doble dígito de cuota desde el final de la 8ª temporada (2021). Además, fue la única alternativa a El círculo de los famosos que alcanzó dicho listó y el millón de televidentes.

A uno y otro estreno cabe atribuirles, además, el mérito de haber superado las medias de sus respectivas cadenas. El círculo de los famosos lo hizo por tres décimas en el caso del día (16% vs 15.7%), y por 1.2 puntos en lo que atañe al mes de Antena 3 (16% vs 14.8%). Planeta Calleja, por su parte, duplicó la media mensual de Cuatro (10.4% vs 5.2%) y casi hizo lo propio con la diaria (10.4% vs 5.8%).

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MIÉRCOLES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 22.1% Telecinco: Fútbol: Mundial de clubes: Al Ahly-Real Madrid 20.2% laSexta: Aruser@s 17.8% Cuatro: Planeta Calleja 10.4% La 1: El Cazador 10.4% La 2: Saber y ganar 7.6% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 21.9%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:00 con 4.145.260 espectadores y un 29.5% de share

CADENAS

Día

Antena 3 15.7% Telecinco 12.4% Autonómicas (FORTA) 9.5% Temáticas de pago 8.6% La 1 8.2% laSexta 6.5% Cuatro 5.8% La 2 2.9% Autonómicas privadas 0.3%

Mes

Antena 3 14.8% Telecinco 11.2% Temáticas de pago 10.6% Autonómicas (FORTA) 8.9% La 1 8.7% laSexta 6.2% Cuatro 5.2% La 2 2.9% Autonómicas privadas 0.4%

PRIME TIME

El Hormiguero: Eduardo Navarrete 18.9% 2.815.000 El círculo de los famosos (estreno) 16% 1.608.000 First Dates -rep- 5.8% 880.000 First Dates 9.7% 1.465.000 Planeta Calleja: Jordi Cruz (estreno nueva temporada) 10.4% 1.007.000 Viaje al centro de la tele 6.2% 924.000 Días de tele 7.8% 718.000 Escándalo, relato de una obsesión 6.7% 938.000 La isla de las tentaciones -rep- 6.3% 397.000 El Intermedio 7% 1.071.000 Cine: La última función 4.3% 469.000 Espacios increíbles 2.2% 327.000 Las tres puertas 2.3% 340.000 Documaster 2.7% 221.000

LATE NIGHT

Planeta Calleja -rep- 8.8% 364.000 Atrapa un millón -rep- 7.8% 313.000 Comando Actualidad: No pego ojo 5% 174.000 Comando Actualidad: ¿Esto quién lo paga? 4.4% 92.000 Casino Gran Madrid online show 3.9% 87.000 The Game Show 4.6% 97.000 Cine 2: Los fantasmas de Goya 2.8% 113.000 Generación Guggenheim 1.9% 56.000 Documenta2 2.9% 60.000

SOBREMESA / TARDE

Amar es para siempre 10.3% 1.041.000 Tierra amarga 14.4% 1.344.000 Y ahora Sonsoles 13.2% 1.287.000 Pasapalabra 21.8% 2.757.000 Sálvame Limón 11.6% 1.244.000 Sálvame Naranja 13.6% 1.294.000 25 palabras 9.3% 904.000 Fútbol: Mundial de clubes: Al Ahly-Real Madrid 20.2% 2.785.000 La promesa 9.5% 963.000 Poldark ( 2015 ) 6.8% 643.000 El comodín de La 1 7.7% 718.000 El Cazador 10.4% 1.112.000 Aquí la Tierra 10% 1.327.000 Zapeando 6.1% 643.000 Más vale tarde 6.1% 581.000 laSexta Clave 4.6% 660.000 Todo es mentira 4.5% 491.000 Todo es mentira Bis 5.1% 497.000 Cuatro al día 5% 477.000 Cuatro al día a las 20h 5.5% 663.000 Mi lugar de retiro 2.6% 294.000 Saber y ganar 7.6% 843.000 Grandes documentales 4.5% 442.000 Documenta2 3.5% 324.000 Secretos de los quesos 2.6% 249.000 Arqueomania: Los fundadores de ciudades 1.6% 181.000 Culturas 2 0.9% 108.000 Mi lugar de retiro 0.9% 123.000

FRANJA MATINAL

El programa de AR 16.5% 466.000 Ya es mediodía 12.5% 980.000 Aruser@s: El Humorning 13% 225.000 Aruser@s 17.8% 420.000 Al rojo vivo 10.2% 442.000 Espejo Público 14% 389.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 18.1% 993.000 La ruleta de la suerte (récord de temporada en espectadores) 22.1% 1.877.000 La hora de La 1 7.8% 176.000 Hablando claro 7.1% 263.000 Ahora o nunca 6.4% 591.000 ¡Toma salami! -rep- 1% 19.000 Alerta Cobra 1.6% 34.000 Heldt 3.3% 79.000 Alerta Cobra 6.4% 174.000 En boca de todos 2.7% 213.000 Inglés en TVE 0.2% 3.000 Superascensores, el límite es el cielo 1.2% 23.000 Pipper en ruta: Cuenca 2.5% 52.000 Aquí hay trabajo 1.2% 27.000 La aventura del saber 1.6% 39.000 Mi lugar de retiro 1.5% 38.000 Into the Blue: Las islas Forgotten 1.1% 28.000 Mañanas de cine: El rostro impenetrable 4.2% 206.000 Las recetas de Julie 2.3% 235.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 21.9% 2.449.000 Informativos Telecinco 15h 13.8% 1.551.000 Telediario 1 10% 1.130.000 laSexta Noticias 14h 10% 1.031.000 Jugones 6.7% 752.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 17.4% 2.600.000 Telediario 2 9% 1.360.000 laSexta Noticias 20h 5.4% 659.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 16.9% 148.000 Antena 3 Noticias de la mañana 15.3% 193.000 Informativos Telecinco Matinal 10.3% 197.000

