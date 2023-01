'Padre no hay más que uno 2' (22%) traslada su éxito a Antena 3 y agua el estreno a 'Sissi' (6.6%)

Antena 3 vuelve a ser la gran triunfadora de otra noche. Este miércoles 4 de enero, gracias a una película para toda la familia como Padre no hay más que uno 2, que trasladó su éxito en la taquilla cinematográfica a su emisión en abierto y dominó con un estratosférico 22% de cuota y 2.235.000 espectadores.

Junto a El Hormiguero, que incluso con repetidos también lidera su franja con 14.1% y 1.954.000, la cadena de Atresmedia controla la velada y no da opción al resto de ofertas. Tanto es así, que ninguna de ellas alcanza el 7% de share.

Víctimas de ese éxito fueron Telecinco con la nueva emisión en access de Reacción en cadena (6.1%) y el estreno de la serie Sissi (que con apenas 6.6% fue segunda opción), pero también La 1 con la gala especial Benidorm Fest Stars (que como analizamos en este otro artículo se conforma con 5.1%) y los dos últimos capítulos de Fuerza de paz (3.6% y 5.3%, ya en late night).

Tampoco compiten ni Cuatro con The good doctor (3.7%), aunque First Dates sí da la cara con 8.8%, ni laSexta con Cobra, el brazo fuerte de la ley (3.5%); dos apuestas cinematográficas que no convencieron a casi nadie del público.

Las cifras están influenciadas por el fútbol, ya que se disputaron partidos de la Copa del Rey incluyendo el inesperadamente competido CF Intercity-Barça, que emitió Movistar Plus+ y se fue hasta la prórroga. Según los datos del pago, aunque la medición no resulta fiable, el partido arrancó a las 21:00 horas y tuvo una audiencia de 3.5% y 467.000, mientras que la prórroga desde las 22:52 horas creció hasta 4.6% y 587.000. También se emitió en abierto, pero por Teledeporte, el Oviedo-Atlético de Madrid, a las 20:00 horas, con 5.6% y 666.000.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MIÉRCOLES (POR CADENAS)

Antena 3: Pasapalabra 24.3% laSexta: Aruser@s 15.3% Telecinco: El programa de AR 14.7% La 1: El Cazador 12.1% Cuatro: First dates 8.8% La 2: Saber y ganar 6.3% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 21.5%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:02 horas, con 3.991.130 espectadores y un 32.4% de share.

CADENAS

Día

Antena 3 16.2% Temáticas de pago 10.8% Telecinco 9.6% Autonómicas (FORTA) 8.2% La 1 7.2% laSexta 5.7% Cuatro 4.7% La 2 2.9% Autonómicas privadas 0.3%

Mes

Antena 3 14.3% Temáticas de pago 10.8% La 1 10.2% Telecinco 9.5% Autonómicas (FORTA) 8.6% laSexta 5.9% Cuatro 4.8% La 2 3.2% Autonómicas privadas 0.4%

PRIME TIME

El Hormiguero -rep- 14.1% 1.954.000 El Peliculón: Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra 22% 2.235.000 Reacción en cadena 6.1% 847.000 Sissi (estreno) 6.6% 759.000 Benidorm Fest: Stars 5.1% 701.000 Fuerza de paz 3.6% 421.000 First dates 5.4% 702.000 First dates 8.8% 1.218.000 The good doctor 3.7% 447.000 The good doctor 3.9% 335.000 El Intermedio -rep- 5.2% 718.000 Cine: Cobra, el brazo fuerte de la ley 3.5% 392.000 Ciudades invisibles de la antigüedad: Estambul 2.2% 288.000 Documaster 2.9% 278.000

LATE NIGHT

Cine: 3 bodas de más 12.4% 511.000 Sissi 10.1% 572.000 Fuerza de paz (capítulo final) 5.3% 400.000 Cine: Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn 3.1% 116.000 The good doctor 3.6% 185.000 The game show 1.9% 57.000 Cine 2: La torre del reloj 2.6% 139.000 Crímenes imperfectos 2.9% 80.000 Conciertos Radio 3: Moses Rubin 1.5% 41.000

SOBREMESA / TARDE

Tu tiempo 10.6% 1.071.000 Amar es para siempre 11.5% 1.057.000 Tierra amarga 14.2% 1.211.000 Y ahora Sonsoles 13.5% 1.241.000 Pasapalabra 24.3% 2.677.000 Sálvame Limón 11.1% 1.101.000 Sálvame Naranja 13.3% 1.157.000 25 palabras 8.4% 778.000 Reacción en cadena 5.3% 582.000 Cine: Dulce como el amor 5.2% 500.000 Servir y proteger 6.4% 546.000 El comodín de La 1 8.7% 760.000 El Cazador 12.1% 1.182.000 Aquí la Tierra 10% 1.142.000 Zapeando 5.9% 574.000 Más Vale Tarde 6.1% 542.000 LaSexta Clave 4.2% 519.000 Todo es mentira 4.9% 491.000 Todo es mentira Bis 5.9% 522.000 Cuatro al día 5.4% 481.000 Cuatro al día a las 20h 5.5% 580.000 Pasión por Italia 2.6% 271.000 Saber y ganar 6.3% 639.000 Grandes documentales 4% 363.000 Documenta2 2.4% 208.000 Jamie Oliver: Juntos de nuevo 1.7% 162.000 La vida secreta de Felipe II 1.7% 190.000

FRANJA MATINAL

El programa de AR 14.7% 415.000 Ya es mediodía 12.9% 902.000 Aruser@s el humorning 11.3% 131.000 Aruser@s 15.3% 358.000 Al rojo vivo 9% 371.000 Espejo Público 11.9% 329.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 16.6% 792.000 La ruleta de la suerte 21% 1.597.000 La hora de La 1 9.6% 230.000 Hablando claro 6.6% 305.000 ¡Toma salami! -rep- 0.3% 4.000 Alta Tensión 1.5% 23.000 Alerta cobra 2% 46.000 Alerta cobra 5.1% 139.000 Heldt 4% 118.000 Alerta cobra 3.5% 117.000 En boca de todos 2.6% 185.000 Inglés en TVE 0.2% 2.000 La era de los grandes gatos: Los orígenes 0.6% 8.000 Red Natura 2000 1.3% 24.000 ¿Cómo lo haríamos hoy? 2.1% 51.000 La vida en tiempos de los cromañones 1.9% 54.000 Superestructuras antiguas: Santa Sofia de Estambul 2.3% 74.000 Mañanas de cine: Traición en Fort King 4.5% 230.000 Las recetas de Julie 2.1% 190.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 21.5% 2.162.000 Informativos Telecinco 15h 13.5% 1.361.000 Telediario 1 8.9% 902.000 laSexta Noticias 14h 8.8% 818.000 Jugones 6.6% 667.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 21.4% 2.722.000 Telediario 2 11% 1.423.000 Informativos Telecinco 21h 7.9% 1.013.000 laSexta Noticias 20h 5.4% 575.000

FRANJA MATINAL

Antena 3 Noticias de la mañana 15.1% 133.000 Telediario matinal 11.3% 112.000 Informativos Telecinco Matinal 9.6% 125.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.