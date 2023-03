Antena 3 y el relevo ideal de 'Tierra Amarga': así va 'Pecado original' tras su primer mes y quedarse “en solitario”

Pecado original está de doble celebración. La serie turca ha alcanzado su primer mes de emisión en Antena 3 y además ha superado su primera semana sin Tierra amarga, su principal apoyo en los primeros días de aventura. Ahora, después de 15 entregas conviviendo con ella en la franja de tarde, vuela en solitario con el objetivo de estar a su altura.

De momento lo está consiguiendo, como ya vimos al comparar su primera semana en parrilla con la primera de Tierra amarga. Pero como pasa con cualquier contenido diario, no basta con ver su arranque. También hay que observar su evolución a lo largo de los días y su respuesta a los condicionantes que la rodean. De ahí que analizar su primer mes, incluyendo su reacción a la despedida de su predecesora, nos permitan valorar en una medida más justa su rendimiento en audiencias.

'Pecado original' cumple con y sin 'Tierra amarga'

Pecado original debutó el pasado 20 de febrero en la tarde de Antena 3, por lo que ya ha superado las 4 semanas en dicha franja. La primera, como decíamos, se saldó con mejores cifras (14.9% y 1.321.000 entre el 20 y el 24 de febrero) que la primera de Tierra amarga (12.4% y 1.129.000 entre el 5 y el 9 de julio de 2021). Por tanto se puede decir, a simple vista, que el inicio de la nueva serie turca está siendo mejor.

Habrá quien piense, sin embargo, que Pecado original lo está consiguiendo por emitirse en una época como el invierno, de mayor consumo televisivo que el verano. O también por su papel de telonera de la recta final de Tierra amarga, que Antena 3 emitió durante tres semanas en pequeñas raciones de 16-18 minutos para proteger a la recién llegada. O quizá por ambas cosas. En cualquier caso, la realidad es que con o sin Tierra amarga, Pecado original está firmando una trayectoria estable, sin grandes sobresaltos y haciendo bueno, por el momento, el relevo de ficciones otomanas.

Primera semana de 'Pecado original' con 'Tierra amarga' (20-24 de febrero): 14.9% y 1.321.000

Última semana de 'Pecado original' con 'Tierra amarga' (6-10 de marzo): 14.8% y 1.278.000

Primera semana de 'Pecado original sin 'Tierra amarga' (13-17 de marzo): 15.1% y 1.235.000

El primer mes de 'Pecado original'

Esta realidad se acrecienta si ampliamos el análisis al primer mes. Aquí Pecado original también sale victoriosa, pues sus primeras cuatro semanas son mejores, en cuanto a números, que las cuatro primeras de Tierra amarga.

El primer mes de 'Pecado original', semana a semana:

Primera semana (20/2/23-24/2/23): 14.9% y 1.322.000

Segunda semana (27/2/23-3/3/23): 14.5% y 1.306.000

Tercera semana (6/3/23-10/3/23): 14.8% y 1.278.000

Cuarta semana (13/3/23-17/3/23): 15.1% y 1.235.000

MEDIA: 14.8% y 1.280.000

El primer mes de 'Tierra amarga', semana a semana:

Primera semana (5/7/21 - 9/7/21): 12.4% y 1.129.000

Segunda semana (12/7/21 – 16/7/21): 13.1% y 1.189.000

Tercera semana (19/7/21 – 23/7/21): 14% y 1.244.000

Cuarta semana (26/7/21 – 30/7/21): 13.8% y 1.237.000

MEDIA: 13.2% y 1.139.000

Pero una cosa son los números y otra las sensaciones y los factores que los rodean. Volvemos a la época del año, pero añadiendo otro condicionante clave: la situación de Antena 3, en general, y la de su tramo de 17:30 a 19:00 horas, en particular. Tierra amarga comenzó en una época poco dichosa para la cadena y en un bloque muy frágil dentro de su programación diaria. Pecado original, en cambio, ha llegado con el trabajo ya hecho, por así decirlo. Basta con ver las cifras de la cadena en una época y otra para apreciar la disparidad de contextos:

Media de Antena 3 en el primer mes de 'Pecado original': 15.2%

Días liderados por Antena 3 en el primer mes de 'Pecado original': 19/20

Media de Antena 3 en el primer mes de 'Tierra amarga': 13.5%

Días liderados por de Antena 3 en el primer mes de 'Tierra amarga': 1*/20 (*empatada con Telecinco)

Aun así, los números de Pecado original no son mucho mejores que los de Tierra amarga a estas alturas. De hecho, esta última firmó una trayectoria ascendente durante su primer mes que no se ha producido de manera tan pronunciada en el caso de su sucesora. Puede que porque Tierra amarga tenía un mayor margen de crecimiento al coincidir su llegada con el declive de Sálvame.

El cambio de serie no afecta a 'Y ahora Sonsoles'

Sea como fuere, Pecado original está cumpliendo con su principal cometido: dejar las cosas tal y como estaban antes de su llegada. Antena 3, gracias a la fuerza de su programación diaria, no necesita una gran contribución de su parte para batir a Telecinco. Le basta con que dé la talla en el tramo de 17:30 a 19:00 horas y no afecte negativamente a Y ahora Sonsoles. Y eso es lo que está haciendo, porque el magacín de Sonsoles Ónega no se ha visto perjudicado -no al menos de manera significativa- por el final de Tierra amarga y la ampliación de Pecado original. Es más, ha subido en cuota:

Primera semana de 'Y ahora Sonsoles' con 'Pecado original' y 'Tierra amarga' (20-24 de febrero): 14% y 1.334.000

Última semana de 'Y ahora Sonsoles' en su última semana con 'Tierra amarga' (6-10 de marzo): 13.8% y 1.264.000

Primera semana de 'Y ahora Sonsoles' sin 'Tierra amarga' (13-17 de marzo): 14.2% y 1.223.000

En resumidas cuentas, que Pecado original está aportando estabilidad a Antena 3. Y esto, cuando estás en una cadena como la de Atresmedia, que lidera con mucha holgura sobre el resto, es más que suficiente.