La racha triunfal de 'La ruleta': 50 fines de semana consecutivos ganando a 'Socialité' con reposiciones

La ruleta de la suerte atraviesa una estado de forma envidiable. Tanto, que ahora mismo representa un caso sin igual en nuestra televisión. 16 años después de su estreno -cumplirá 17 en abril-, el veterano concurso de Antena 3 puede presumir de ser uno de los poquísimos programas de la parrilla nacional que se emite los siete días de la semana. Y, sobre todo, de ser el único que aprovecha dicha condición para liderar con mano de hiero de lunes a domingo.

Audiencias mensuales | Antena 3 lidera enero con su mayor ventaja en casi 25 años sobre Telecinco, que anota otro mínimo histórico

Más

Así lo lleva haciendo desde enero del pasado año, cuando completó su sorpasso a Socialité y pasó a controlar el único territorio que le quedaba por conquistar: el mediodía de los fines de semana. Algo que logró a base de reposiciones, de las que actualmente sigue tirando para ampliar un dominio que no tiene visos de llegar a su fin.

En la presente temporada (del 3 de septiembre al 29 de enero), la ventaja de La ruleta de la suerte sobre el programa de Telecinco es de 3.8 puntos (16.6% vs 12.8%). Y por si fuera poco, encadena 50 fines de semana consecutivos de liderazgo. Una racha sideral que comenzó el fin de semana del 19-20 de febrero de 2022 y que, salvo giro inesperado de los acontecimiento, este mes alcanzará el año de durabilidad.

50 victorias con amplias ventajas

Aquel primer fin de semana, el formato conducido por Jorge Fernández se impuso al de María Patiño y Nuria Marín por 1.3 puntos de diferencia (14.8% vs 13.5%). Y desde entonces, la diferencia entre ambos solo ha bajado del punto en cuatro ocasiones. La última, a finales de julio, cuando Socialité se quedó a solo medio punto (15.4% vs 14.9%) del concurso producido por Martingala.

Al fin de semana siguiente (6-7 agosto), La ruleta despejó cualquier atisbo de remontada ganando a su rival por 6.7 puntos de diferencia (18.1% vs 11.4%), su mayor ventaja histórica sobre su rival. Los dos siguientes duelos se resolvieron por 6.3 (17.5% vs 11.2%) y 6 puntos (17.8% vs 11.8%) a favor del programa de Atresmedia, que asestó en estas tres semanas sus mayores golpes a Socialité.

Para encontrar una racha parecida hay que irse hasta las pasadas navidades. Por esas fechas, La ruleta encadenó tres triunfos consecutivos por 6.4 (16.7% vs 10.3%), 5.8 (15.6% vs 9.8%) y 6.5 puntos (17.9% vs 11.4%), respectivamente, desde el fin de semana de Nochebuena (24-25 de diciembre) hasta el primero completo de 2023 (7-8 de enero). Solo dos después, el concurso firmó su mejor finde con un 18.1% de cuota. Y el pasado sábado fue capaz de reunir a un 19.1% de cuota y 1.474.000 espectadores.

Es decir, las reposiciones de La ruleta de la suerte se mueven ahora mismo en unas cifras tan altas que podrían liderar prácticamente cualquier franja de emisión fuera de la parrilla de Antena 3. Toda una hazaña que parecía improbable en junio de 2020, cuando Antena 3 decidió sustituir las reposiciones de ¡Ahora caigo! por las de La ruleta para aprovechar el crecimiento que estaba experimentando este último desde el inicio de la pandemia.

Una gran remontada temporada tras temporada

Hasta ese momento, La ruleta 'solo' lideraba de lunes a viernes con sus entregas de estreno, que ya era muchísimo. Y las repeticiones de los fines de semana no eran más que eso, repeticiones. Con otras palabras: contenido poco competitivo programado en un día poco relevante. Sin embargo, su valor empezó a crecer a medida que pasaban los meses en pandemia.

Gente que antes no podía ver el concurso por estar en sus puestos de trabajo empezó a engancharse desde casa a la emisión diaria. Y esta creciente tendencia tuvo su correspondiente traslación a las reposiciones de los sábados y domingos. Al fin y al cabo, para estas personas no eran reposiciones, sino entregas que no habían podido ver en su debido momento.

A partir de aquí, las audiencias del concurso empezaron a experimentar un lento pero sostenido crecimiento los fines de semana. Después llegó la crisis de Telecinco, el consiguiente descenso de Socialité y la culminación de una remontada que parecía imposible aquel junio de 2020, mes que las repeticiones de La ruleta terminaron con un escaso 8.2% de cuota media.

De hecho, el mediodía de Antena 3 acabó la temporada 2019-2020 casi 7 puntos por debajo de Socialité (8.8% vs 15.7%), desventaja que consiguió dejar en 4.5 al año siguiente (11.5% vs 16%), ya con La ruleta como principal oferta. Así hasta llegar a la temporada 2021-2022, la del sorpasso, en la que esos casi 5 puntos en contra se convirtieron en 1 a su favor (14.9% vs 13.9%).

En cuestión de año y medio, La ruleta propició que Antena 3 le metiera 7.9 puntos a Socialité para dar la vuelta a la situación. Desde entonces, las reposiciones del concurso gozan de una posición privilegiada los sábados y los domingos, como así reflejan los 3.8 puntos de ventaja que tienen sobre el programa de Telecinco (16.6% vs 12.8%) en lo que llevamos de temporada (del 3 de septiembre al 29 de enero). Una gran diferencia que, visto lo visto, no parece que vaya a frenarse aquí.