La 1 (31.6%) arrasa con la final de la Champions, que corona al Manchester City ante 3.6 millones de espectadores

La final de la Champions League 2023 cumplió esta sábado dos pronósticos. El primero, la victoria del Manchester City, que se daba por segura en la previa y se acabó materializando, aunque sólo por un solitario gol de Rodri Hernández ante un combativo Inter de Milán. Y el segundo, que el encuentro entre ingleses e italianos arrasaría en audiencias, como también ha acabado ocurriendo.

El partido, disputado entre las 21:00 y las 23:00 horas, aproximadamente, reunió de media a un 31.6% de cuota y 3.629.000 espectadores durante su emisión en abierto a través de La 1. Si sumamos la audiencia de Movistar Plus+ (5% y 572.000), el seguimiento del choque alcanzó el 36.6% de share y 4.201.000 televidentes.

Este registro no se puede comparar con el de la final del año pasado, cuando la presencia de un equipo español, el Real Madrid, hizo que la audiencia de su partido contra el Liverpool se disparara hasta un 57.2% y 8.360.000 entre ambas cadenas. En cambio, sí se puede comparar con el de la última final sin españoles emitida en abierto: la que jugaron en 2013 el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, que tuvo menos cuota (30.8%) pero prácticamente los mismos espectadores (4.200.000) que la de este sábado, aunque aquella sólo se emitió en La 1. Si hablamos del presente año, la emisión deportiva más vista sigue siendo la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna, también emitida por TVE (39.5% y 5.326.000).

Que el duelo entre City e Inter acabara en el tiempo reglamentario, sin necesidad de recurrir a prórroga y penaltis, ayudó a que el resto de ofertas de la noche no acusaran tanto el golpe de enfrentarse a una final de Champions. De hecho, La Voz Kids (12.4% y 1.111.000) apenas cede medio punto y 12.000 televidentes en Antena 3 respecto a la semana pasada, mientras que laSexta Xplica (4.2% y 414.000) solo baja seis décimas y 41.000 adeptos, aunque sigue muy débil.

Por contra, las grandes damnificadas son las ofertas de Mediaset, aunque más por sus contenidos que por el fútbol. Por ejemplo, Telecinco pierde prácticamente la mitad de la audiencia que obtuvo el sábado anterior con la final de Got Talent: All Stars, pues su refrito 'Mix' sólo atrae a un 6.2% y 609.000. Y Cuatro pasa de dar la sorpresa y liderar con el estreno de la versión en acción real de Mulan a perder casi 8 puntos con el enésimo pase de Seven (5.8% y 587.000).

PRIME TIME

Final Champions League: Manchester City-Inter de Milán: 31.6% y 3.629.000

La Voz Kids: 12.4% y 1.111.000

'Got Talent: All Stars Mix': 6.2% y 609.000

Cine: Seven: 5.8% y 587.000

laSexta _Xplica: 4.2% y 414.000

* Datos facilitados por las consultoras de audiencia y las cadenas. Para leer el análisis completo visite el lunes verTele.