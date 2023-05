Eurovisión 2023 (39.7%) arrasa en TVE pero pierde audiencia con una final menos emocionante para España

La Gran Final de Eurovisión 2023 congregó este sábado en La 1 de TVE a 4.839.000 espectadores, el 39.7% de la audiencia. Un año más, el festival se reivindicó como un auténtico fenómeno de masas con cifras que ya son poco habituales para la televisión tradicional, sin embargo, la gala de este año pierde seguimiento respecto a la de 2022. En concreto, Eurovisión retrocede 11.1 puntos de share y 1.996.000 espectadores.

Es lógico. Eurovisión 2022 reventó los audímetros con la histórica actuación de Chanel, que regresó a España con un tercer puesto. Su edición fue seguida por casi 7 millones de espectadores (50.8%), siendo la más vista desde 2008.

Hay dos factores que muy posiblemente han restado emoción a Eurovisión 2023. Nuestra representante, Blanca Paloma, actuó en octava posición, dentro de la primera mitad. En total pasaron por el escenario 26 artistas.

Como se puede observar en el siguiente gráfico de la consultora dos30', la audiencia de la gala se desplomó al finalizar EaEa. Quedaba mucha ceremonia por delante, así que la temprana aparición de España fue un lastre. Con Chanel ocurrió algo parecido en 2022 (actuó en décima posición), pero el programa partía con mucho más público en aquella ocasión.

Por otro lado, las expectativas de España se hundieron en cuanto comenzaron las votaciones, pues quedó claro desde un primer momento que Blanca Paloma no estaba entre las favoritas del jurado profesional. Aunque al principio la española se movió entre los 10 primeros puestos, parecía muy improbable que el televoto le fuera a colar en el pódium. De hecho, acabó ocurriendo justo lo contrario con una penalización del público que nadie esperaba.

Como siempre, la audiencia subió durante las votaciones, que tuvieron en tensión a 5.134.000 espectadores (47.6%). En este tramo, el programa incrementó su cuota de pantalla en 7.9 puntos. El año pasado, con Chanel disputándose la victoria con Ucrania y Reino Unido, lo hizo en 10.5 puntos.

Eurovisión 2023 arrasó entre las mujeres (41.7% de cuota) y los jóvenes de 13 a 24 años (59.4%). Castilla y León (48.7%) fue la región que más sintonizó el festival, seguida de Madrid (46.8%), Aragón (44.1%) y Murcia (43.7%). En la Comunidad Valenciana, tierra de Blanca Paloma, el programa tuvo el respaldo del 39.6% del público.

La actuación de la representante española (21:51-21:54) congregó a 5.440.000 personas (41.6% de share), por debajo de los 7.262.000 espectadores (52.1%) que arroparon a Chanel. El minuto de oro llegó a las 00:21 de la madrugada, momento en el que estaba viendo Eurovisión 5.807.000 personas (50.9%).

Lo que no es una novedad es que la gala de Eurovisión 2023 arrasó a sus competidores. Antena 3 y Telecinco, que habían decidido no emitir nuevas entregas de La Voz Kids y Got Talent: All Stars para evitar el desgaste, sufrieron la esperada caída. La cadena de Atresmedia optó por la película Jack Reacher (7.8%), mientras que la de Mediaset ofreció un enlatado con los mejores momentos de Got Talent (5.3%). Cuatro enganchó al 3.5% de la audiencia con Open Range, y laSexta Xplica tuvo que conformarse con el 2.5% de los espectadores.

HISTÓRICO DE AUDIENCIAS DE EUROVISIÓN

Eurovisión 2023 (Blanca Paloma): 39.7% y 4.839.000

Votaciones: 47.6% y 5.134.000

Eurovisión 2022 (Chanel): 50.8% y 6.835.000

Votaciones: 61.3% y 7.942.000

Eurovisión 2021 (Blas Cantó): 29.4% y 4.071.000

Votaciones: 34.1% y 4.515.000

Eurovisión 2019 (Miki Núñez): 36.7% y 5.449.000

Votaciones: 44.6% y 6.148.000

Eurovisión 2018 (Alfred y Amaia): 43.5% y 7.170.000

Votaciones: 51.2% y 8.111.000

Eurovisión 2017 (Manel Navarro): 28.6% y 4.474.000

Votaciones: 35.1% y 5.219.000

Eurovisión 2016 (Barei): 29.8% y 4.292.000

Eurovisión 2015 (Edurne): 39.3% y 5.958.000

Votaciones: 48.2% y 7.079.000

Eurovisión 2014 (Ruth Lorenzo): 35.2% y 5.141.000

Votaciones: 41.7% y 6.343.000

Eurovisión 2013 (El Sueño de Morfeo): 33.1% y 5.369.000

Votaciones: 39.1% y 6.336.0000

Eurovisión 2012 (Pastora Soler): 43.5% y 6.542.000

Votaciones: 49.3% y 8.087.000

Destino Mälmo (incluye el festival, el previo y el post): 28.9% y 4.344.000

Eurovisión 2011 (Lucía Pérez): 32.3% y 4.724.000

Destino Bakú (incluye el festival, el previo y el post): 41.4% y 6.105.000

Eurovisión 2010 (Daniel Diges): 41.9% y 5.760.000

Votaciones: 48.5% y 7.147.000

Destino Oslo (incluye el festival, el previo y el post): 36,9% y 4.627.0000

Eurovisión 2009 (Soraya): 35.8% y 5.122.000

Votaciones: 39.3% y 6.198.000

Destino Oslo (incluye el festival, el previo y el post): 36.9% y 4.627.000

Eurovisión 2008 (Chikilicuatre): 59.3% y 9.336.000

Votaciones: 62.8% y 10.619.000

Eurovisión 2007 (D’Nash): 28% y 3.373.000

Eurovisión 2006 (Las Ketchup): 38.9% y 4.892.000

Eurovisión 2005 (Son de sol): 35.5% y 4.712.000

Eurovisión 2004 (Ramón): 50.1% y 6.826.000

Eurovisión 2003 (Beth): 58.4% y 8.790.000

Eurovisión 2002 (Rosa): 80.4% y 12.755.000

Votaciones: 85.2% y 14.380.000

Eurovisión 2001 (David Civera): 45.7% y 5.614.000

PRIME TIME / LATE NIGHT

La gran noche de Eurovisión (20:55-01:14): 39.5% y 4.796.000

Eurovisión 2023 (21:-01:13): 39.7% y 4.839.000

Votaciones Eurovisión (23:37-01:13): 47.6% y 5.134.000

Especial: La gran noche de Eurovisión (01:14-01:01:52): 28.9% y 1.522.000

Viaje al centro de la tele: Euromomentazos: 20.5% y 676.000

Cine: 'Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás': 7.8% y 1.011.000

Got Talent: All Stars Mix -rep.-: 5.3% y 641.000

Got Talent: All Stars -rep-: 5.3% y 263.000

First dates: 2.7% y 353.000

Cine: 'Open Range': 3.5% y 442.000

laSexta Xplica: 2.5% y 295.000

* En elaboración. Datos consultados por verTele. El análisis completo se publicará el lunes.