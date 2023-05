'La Voz Kids' (13%) y 'Got Talent: All Stars' (10.7%) mantienen sus posturas tras dos semanas complicadas

Después de dos semanas complicadas por las turbulencias que se venían produciendo en la noche del sábado, La Voz Kids y Got Talent: All Stars recuperaron ayer la normalidad. TVE había perturbado su tranquilidad desde principios de mes con dos eventos de audiencias millonarias. El sábado 6 de mayo se hundieron al competir contra la final de la Copa del Rey, y la semana pasada levantaron sus emisiones –ofrecieron galas repetidas– para no tener que medirse contra la gala de Eurovisión 2023.

PRIME TIME / LATE NIGHT

La Voz Kids: 13% y 1.291.000

Got Talent: All Stars: 10.7% y 1.156.000

Cine: 'Sin reservas': 8.5% y 1.008.000

Cine: 'Fast & Furious 7': 7.3% y 770.000