'La Voz Kids' (13.4%) y 'Got Talent' (11.4%) suben pese al rebufo de 'Fast & Furious' (11.3%)

Después de haberse beneficiado en las últimas semanas de la buena acogida que siempre tienen las películas de Fast & Furious, Cuatro remató su exitosa jugada este sábado con el estreno de la novena entrega de la saga que protagoniza Vin Diesel.

La cinta fue rápida y furiosa al abrirse un hueco en el horario estelar con un 11.3% de cuota de pantalla y 1.243.000 espectadores. Fue la tercera opción más vista de la noche por detrás de La Voz Kids y Got Talent: All Stars, pero Mediaset tiene motivos para sacar pecho. Fast & Furious 9 es la película más competitiva que se ha emitido en el prime time de Cuatro desde diciembre de 2019.

Audiencia en estricta competencia (22.06-0:42 h.):

'La Voz Kids': 13.2% y 1.450.000

13.2% y 1.450.000 'Got Talent: All Stars': 11.4% y 1.259.000

11.4% y 1.259.000 'Fast & Furious 9': 11.3% y 1.243.000

La Voz Kids (13.4%) y Got Talent: All Stars (11.4%) no sólo evitaron el rebufo de Vin Diesel, sino que pegaron una pequeña subida. El programa de Antena 3 (líder de la noche) sumó cuatro décimas y el de Telecinco, siete.

Por otra parte, la final de fútbol femenino de la Copa de la Reina que se disputaron Real Madrid y Atlético de Madrid se emitió por primera vez en La 1. El grueso del partido promedió un 6.7% de share y 787.000 espectadores, aunque la atención creció en la prórroga (9%) y los penaltis (12.1%) que dieron la victoria al Atlético pasada la medianoche ante más de un millón de aficionados.

Hace escasamente tres semanas, la versión masculina de esta competición, la Copa del Rey, reunió en La 1 a 5.326.000 personas, el 39.5% de la audiencia. No existe comparación posible (al menos en términos televisivos) entre uno y otro evento, pero la cadena pública apostó este sábado por darle una posición preferente al deporte femenino.

PRIME TIME / LATE NIGHT

La Voz Kids (Audiciones finales): 13.4% y 1.433.000

Got Talent: All Stars: 11.4% y 1.257.000

Cine: 'Fast & Furious 9' (estreno): 11.3% y 1.243.000

Cine: 'Carrera infernal': 12.4% y 640.000

Informe Semanal: 7.6% y 812.000

Previo fútbol Copa de la Reina: 6.7% y 756.000

Final Copa de la Reina: Real Madrid-Atlético del Madrid: 6.7% y 787.000

Prórroga Copa de la Reina (23:52-0:32): 9% y 880.000

Penaltis Copa de la Reina (0:32-0:43): 12.1% y 1.028.000

laSexta Xplica: 4.3% y 426.000

* Datos consultados por verTele. El análisis completo se publicará el lunes.