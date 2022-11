El selecto “club del 20%” que manda en la televisión española

Si algo evidencian día a día las audiencias de la televisión es que los tiempos han cambiado y que los baremos para valorar si un formato es un éxito o un tropiezo, también. Atrás quedaron los años en los que las apuestas estelares rozaban el 30% de cuota y ahora, al menos en lo que llevamos de temporada 2022-2023, es el 20% el nuevo listón que solo unos pocos elegidos pueden alcanzar.

'Pasapalabra' celebra su programa 500 en Antena 3 con más de 200 liderazgos consecutivos

La fragmentación de las audiencias y la crisis de una cadena como Telecinco, que habitualmente aportaba muchas de las emisiones 'top' del día, nos ha llevado a una realidad en la que “El club del 20%” cuenta con pocos abonados en la televisión nacional. Y es que más allá de eventos puntuales como La Fiesta Nacional o Eurovisión, las siempre potentes retransmisiones deportivas -ahora, el Mundial de Qatar- y de los informativos -con Antena 3 Noticias como líder-, cada vez es menos común encontrar alguna emisión en el ránking diario que llegue a esa cifra.

En el actual curso, únicamente tres formatos de entretenimiento de Antena 3 promedian cuotas dentro de ese listón. Fuera del ámbito nacional, sin embargo, sí se amplía ese grupo si nos fijamos en las televisiones autonómicas, donde son varios los fenómenos televisivos que incluso se acercan al 30% en sus respectivos territorios.

A continuación, y gracias a los datos aportados por la consultora GECA a verTele, recopilamos las cifras de todos estos miembros de “El club del 20%” con el objetivo de señalar los formatos que mandan en nuestra televisión actual:

Programas nacionales que superan el 20%

· 'Pasapalabra', el programa estrella de la TV (23.4%)

En la televisión nacional, Pasapalabra es el abonado estrella de este cada vez más selecto club del 20%. El concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3 supera diariamente ese listón, siendo además el programa más visto de la TV de lunes a viernes.

Su media este curso es del 23.4% de share, desmarcándose como el formato más competitivo de las cadenas de tirada nacional. También sobresale sobre los demás en lo que a espectadores se refiere, promediando 2.356.000 en las más de 50 emisiones que lleva desde que empezó la temporada 2022-2023.

· 'La ruleta de la suerte' gira a diario con fuerza (21%)

Pero el de 'El Rosco' no es el único espacio de su género y cadena que puede presumir de superar la marca. Con un 21% de promedio en sus 57 emisiones desde septiembre, La ruleta de la suerte también destaca por su sobresaliente rendimiento a mediodía, donde no conoce rival.

El veterano concurso que presenta Jorge Fernández tiene una salud envidiable y aunque lleva desde los 90 en pantalla -con un parón de nueve años entre su etapa en Telecinco y su vuelta a Antena 3-, no ve resentidos sus datos. Tampoco en fin de semana, donde sus reposiciones ganan la partida a su rival directo Socialité.

· 'Joaquín, el novato', el 'crack' del prime time (20%)

En el horario estelar de la programación, solo un formato se cuela en “El club del 20%” esta temporada, y también es de Antena 3. Hablamos de Joaquín, el novato, cuya media de sus ocho entregas emitidas hasta la fecha llega por los pelos a ese listón.

El programa de entrevistas que presenta el todavía futbolista del Real Betis debutó disparado con un 29.5% gracias a Dabiz Muñoz, y se mantuvo por encima del 20% en sus tres primeras emisiones. Pasado ese impacto inicial ha seguido liderando, pero con cuotas más en la línea de los datos que se mueven esta temporada en prime time. Sus registros, eso sí, le sirven para destacar sobre los demás estrenos -y emisiones en general- de este curso en su franja.

Centrándonos en el prime time, El Hormiguero se ha colado ahí en ocasiones puntuales esta temporada, como en las visitas de Joaquín (23.8%), Los Morancos (21.7%) y The Rock (20%). También La isla de las tentaciones 5 marcó un 20.5% en su estreno, pero no ha vuelto a rozar esas cifras en toda la edición.

Formatos autonómicos del club del 20%

· 'Crims', el gran fenómeno de TV3 (29.5%)

En TV3 encontramos el que es el formato estrella de su parrilla y también de la TV actual, Crims. Este true crime, del que ya nos hicimos eco en 2020 como una verdadera revolución y que cerró su tercera temporada el pasado junio con cifras históricas, ha regresado incluso en mejor forma: con un espectacular 29.5% de share en sus dos entregas dedicadas a la desaparición de Montse Méndez.

El formato que dirige y presenta Carles Porta, basado en el espacio que ya había sido un éxito en Catalunya Ràdio, relata crímenes reales que han ocurrido en los últimos tiempos, con un tono y un estilo que atrapan y conectan con el espectador.

Tanto, que sus datos hablan solos. Los ocho episodios de la tercera entrega promediaron a principios de 2022 un 25.8% de share y 581.000 seguidores, confirmándose como la mejor temporada histórica del programa. Superó ampliamente los datos de la primera (19.4%), de la segunda (18.7%) y también de la miniserie especial dedicada a El crim de la Guàrdia Urbana, que se emitió en otoño de 2021 con un 20.4%. La nueva tanda tendrá un total de cuatro episodios, de los que ya se han emitido dos.

· 'Joc de cartes', la joya culinaria de TV3 (25.9%)

Otra de las joyas de las autonómicas es Joc de cartes, fenómeno culinario de TV3 que en su sexta temporada se está llevando un auténtico baño de audiencias con datos que rozan incluso el actualmente inalcanzable 30% de share. Su media actual, con media docena de entregas emitidas, es de un 25.9%.

Estrenado en abril de 2017, y con Marc Ribas como chef estrella, este formato de Magnolia TV (Banijay Iberia) organiza una competición entre diferentes restaurantes de Catalunya. Cada semana se enfrentan cuatro negocios de la misma zona y con el mismo tipo de cocina con el objetivo de determinar cuál es mejor. Los propietarios de cada marca son los jueces que valoran a su competencia, y Ribas es el que tiene el voto decisivo.

Este mismo 2022 ha sido reconocido con un Premio Ondas a Mejor programa de una cadena no nacional, mientras los espectadores catalanes le premian semana a semana con datos de vértigo. Es una adaptación del formato internacional My restaurant rocks que ya ha tenido versiones en Italia, Alemania y Francia.

· 'El foraster', otro clásico que sigue triunfando en TV3 (24.9%)

Un clásico catalán que sigue cosechando éxitos es El foraster, que con diez temporadas emitidas en TV3 no baja el listón. La más reciente terminó en noviembre con un 24.9% de media en nueve entregas.

Presentado por Quim Masferrer desde 2013, ha rendido por encima del 20% en siete de sus diez tandas ofrecidas hasta la fecha. Una gesta que no está al alcance de cualquiera, y que convierte a este formato de Brutal Media en uno de los más competitivos de la TV actual.

Basado en el programa danés Comedy on the Edge, y con una versión posterior también en TVE, El foraster relata el viaje del presentador a pueblos de Catalunya con el objetivo de conocer al mayor número de personas posibles para entender las costumbres y personalidades de la zona. El fin último es crear un monólogo que recoge la esencia del lugar y que cierra cada entrega.

· 'Cuines', el exitoso “Arguiñano” también de TV3 (23.5%)

Y volviendo al ámbito culinario, TV3 también se da baños de audiencia a mediodía gracias a Cuines, su veterano programa diario de recetas con su chef de confianza Marc Ribas, el rostro de Joc de cartes.

El cocinero presenta junto a Gessamí Caramés los platos más originales y sencillos ante el 23.5% de los espectadores catalanes. Se emite de lunes a viernes, y en el actual curso televisivo está congregando unos datos de excepción, por encima -en su ámbito- del icónico Karlos Arguiñano.

· 'Atrápame si puedes' arrasa en Aragón TV (26.8%)

No hay dudas de que Atrápame si puedes es uno de los concursos que gozan de mayor salud en nuestra televisión, como demuestran su decena de versiones en canales autonómicos.

De todas ellas la más exitosa en su ámbito es la de Aragón TV que presenta Iñaki Urrutia y que promedia un espectacular 26.8% de cuota en las 54 emisiones de la presente temporada televisiva.

La adaptación 'maña' se estrenó en 2016 tras la buena acogida del formato en ETB2, y posteriormente se sumaron otras ediciones en Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana, Catalunya, Andalucía, Canarias, Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha.

· 'El Conquistador', la brújula de ETB (24.4%)

Un formato que no ha estado en emisión dentro del curso 2022-2023, pero que no puede quedar fuera de esta lista, es El Conquistador. El mítico reality de ETB lleva dieciocho temporadas siendo la brújula de la TV de Euskadi y la última, la quinta celebrada en El Caribe, no se ha quedado atrás.

Estrenado en 2005 con el título de El conquistador del fin del mundo, el formato aventurero que conduce Julian Iantzi es considerado uno de los realities más extremos de la pequeña pantalla por la combinación de pruebas, supervivencia y convivencia. También uno de los más exitosos, ya que su temporada 18, emitida a comienzos de este 2022, promedió un 24.4% de share en ETB2.

Producido por Hostoil, filial vasca de Globomedia, el programa lleva a sus participantes a un paraje de condiciones extremas y les pone a competir en grupos. Se enfrentan entre ellos en una serie de pruebas y también a los obstáculos de la propia supervivencia en ciertas hábitats, con el fin de alcanzar la meta y convertirse en conquistadores. Hay expulsiones y, por supuesto, un premio final.