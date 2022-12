Las telenovelas turcas y las latinas, cara para Antena 3 y cruz para TVE y Telecinco

Parece que fue ayer, pero el próximo 8 de enero se cumplirán cinco años del estreno de la primera telenovela turca en nuestro país. Fatmagül, lanzada por Nova un día como aquel de 2018, puso la primera piedra para que las ficciones otomanas se convirtieran en lo que son hoy: uno de los contenidos más vistos y más importantes para entender la televisión nacional del último lustro. Sobre todo desde julio de 2020, cuando Mujer aterrizó en Antena 3 y las series turcas llegaron a las cadenas generalistas para quedarse.

Prueba de ello es que, dos años y medio después, las producciones procedentes del país transcontinental siguen aterrizando en la parrilla del canal. El éxito de Mujer propició el desembarco de Mi hija, en ese mismo año, y de Infiel, Tierra amarga, Inocentes, Hermanos y Secretos de familia en los dos siguientes. En total, siete series que han hecho de las ficciones turcas uno de los puntales de Antena 3. Uno que ha vuelto a dar grandes réditos a la cadena en 2022, tal y como refleja el último informe de GECA.

El análisis de la consultora -realizado a partir de los datos diarios de audiencia de Kantar Media- concluye que las telenovelas de Antena 3 han sido mucho más vistas este año que las de Telecinco y La 1. Tanto, que las seis que ha emitido en 2022 ocupan las seis primeras posiciones del ranking. La lista -elaborada con registros entre el 1 de enero y el 30 de noviembre- está encabezada por Infiel, que ha promediado un 15.2% de cuota y 1.741.000 espectadores en sus 43 episodios de este año.

A la serie protagonizada por Cansu Dere, que llegó a su final el pasado 23 de octubre, la siguen, por este orden: Secretos de familia, Tierra amarga (la de mejor cuota con un 16.3%), Hermanos, la española Amar es para siempre e Inocentes.

Las series turcas de Antena 3, sinónimo de regularidad

Este abrumador dominio de Antena 3 se puede entender desde varios puntos de vista. El primero, como una consecuencia del liderazgo de la cadena, según el cual las series turcas emitidas en 2022 -como otros contenidos- se habrían beneficiado del buen momento actual que atraviesa la cadena. El segundo, su propia estrategia de programación, pues la mayoría de ellas se emiten en prime time, con todo lo que eso supone a la hora de acumular espectadores. Y el tercero, pero no menos importante, la apuesta del canal por ofrecer semanalmente una serie turca tras otra desde hace dos años y medio, acostumbrando con ello al público a esta clase de ficciones.

Tanto, que la mayoría de las emitidas han sido sinónimo de regularidad. Dentro de este terreno, el informe de GECA pone como grandes ejemplos las trayectorias de Infiel y Hermanos. La primera logró mantenerse los domingos en torno al 15% de share a lo largo de los 43 capítulos emitidos en 2022, experimentando un pico de audiencia en sus tres últimos capítulos aprovechando su emisión en late night. La segunda, por su parte, continúa siendo un valor seguro en audiencias medio año después de su estreno.

Las telenovelas latinas tropiezan en Telecinco

Parece evidente, pues, que la audiencia de Antena 3 siente una especial predilección por las telenovelas otomanas. Pero no por cualquier tipo, sino por las más dramáticas. Un matiz importante si tenemos en cuenta que, en 2021, Telecinco intentó obtener su parte del pastel con una comedia romántica, Love is in the air, y tropezó estrepitosamente en el intento. De ahí que, ya en 2022, concluyera que la batalla por las series turcas estaba perdida ante su inminente rival, pero no necesariamente la de las telenovelas en general.

Por eso optó por dar un giro a su estrategia y probar suerte con las latinas, de gran tradición en nuestro país. Sin embargo, ni el regreso de Pasión de gavilanes ni el estreno en abierto de Café con aroma de mujer dieron el resultado esperado por el canal, aunque al menos la primera puede presumir de ser la emisión de una telenovela más vista del año en nuestro país. Todo gracias a su primer episodio, que reunió a 2.293.000 espectadores en prime time el pasado 16 de febrero. El resto del Top-5 lo copa Infiel con cuatro de sus episodios, todos ellos superando también los dos millones de televidentes.

Pese a esta victoria, Pasión de gavilanes 2 ha sido uno de los grandes fracasos del año. Telecinco emitió un total de 44 episodios entre mediados de febrero y principios de julio, aunque la mayoría de ellos fueron programados en late night, a horas intempestivas y con maratones de hasta cuatro o cinco capítulos en una sola noche. Sin olvidar también su efímero e infructuoso paso por la sobremesa del canal.

En total, la serie promedió unos exiguos 8.5% de share y 737.000 espectadores durante los cinco meses que estuvo en parrilla. Un periodo de tiempo muy superior al de su sucesora espiritual en la programación de Telecinco, Café con aroma de mujer, que apenas duró 13 tardes en emisión entre el 2 y el 18 de noviembre. Y de ellas, solo las cuatro primeras contaron con dos capítulos por tarde, como era el plan inicial de Telecinco. El resto se limitaron a un episodio por jornada tras la débil acogida que tuvo la serie durante su primera semana.

De hecho, en su tiempo en Telecinco, la ficción protagonizada por William Levy solo fue capaz de conseguir un 7.4% de cuota y 826.000 televidentes de media, aunque tan ínfimo registro le vale para ser la telenovela con mejor promedio de público del año fuera de las seis emitidas por Antena 3. Un apunte que refleja la sideral distancia que hay entre las telenovelas del canal de Atresmedia y el resto.

Los seriales de Nova ganan a los de Divinity

Aun así, Café con aroma de mujer ha encontrado acomodo en Divinity, donde a diferencia de Pasión de gavilanes 2, sí está firmando unas cifras más que punteras para el canal temático.

Sin embargo el terreno de la TDT también es cosa de Atresmedia y las series turcas. En concreto de Nova, la cadena donde empezó todo con Fatmagül, que cuenta con las tres telenovelas más vistas en las temáticas: Elif, Mar de amores y Paramparça: vidas cruzadas. Las tres por encima de los 400.000 espectadores de media, algo menos de la mitad que las telenovelas de Telecinco.

La 1, muchas apuestas sin éxito

A todo esto, el análisis de GECA también presta atención a los seriales de sobremesa lanzados en 2022 por La 1. A falta de La Promesa, su próxima gran apuesta para la franja, la cadena pública ha ofrecido este año Servir y proteger, Dos vidas y cuatro series extranjeras: Victoria, Downton Abbey, Todo puede suceder y Diseñando tu amor. Ninguna de ellas con grandes cifras, siendo todas víctimas del mal momento de TVE, en general, y de su franja de sobremesa en particular.

Todo puede suceder ni siquiera aparece en el Top-13 elaborado por la consultora, con su sucesora en parrilla, Diseñando tu amor, marcando el límite con unos escasos 5% de cuota y 504.000 espectadores. Downton Abbey (9ª del ranking con un 7.1% y 703.000), Victoria (10ª con un 6.8% y 692.000), Dos vidas (11ª con un 6.3% y 652.000) y Servir y proteger (12ª con 6.8% y 606.000) copan las últimas cinco posiciones de la lista, superadas por las telenovelas de Telecinco y Antena 3.

El informe de GECA al menos pone en valor la estabilidad aportada por Victoria y Dowton Abbey, pero como ya analizamos en su momento, ni la primera ni la segunda fueron más allá de cumplir como meros parches y comodines transitorios durante su periplo por La 1, sin suponer ninguna un impulso significativo para su franja de tarde. Ahora, con La Promesa intensificando su promoción y Servir y proteger cerca de llegar a su final, como adelantó en exclusiva verTele, la sobremesa de La 1 se prepara para una nueva etapa. Hasta entonces, los partidos del Mundial de Qatar son su principal reclamo a primera hora de la tarde.

Conclusión

En definitiva, el análisis de GECA refleja que las telenovelas de Antena 3 son las más vistas de nuestro país. Y que entre todas las que han desfilado este año por las cadenas generalistas, las turcas han sido las grandes vencedoras por delante de las producciones españolas, británicas y latinas. Es decir, que las ficciones otomanas van a cerrar 2022 acumulando más éxitos que nunca y llegando a 2023 con mucho que decir en nuestra televisión. Parece, visto lo visto, que quedan series turcas para rato en Antena 3.