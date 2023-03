'Tu cara me suena' (22.9%) arrasa con el estreno de su décima edición y el 'Deluxe' (10.3%) sigue a lo suyo

Antena 3 no da tregua a sus rivales en la noche del viernes. Tras emitir la gala final de El Desafío la semana pasada, anoche se inauguró la décima edición de Tu cara me suena, que regaló a la cadena de Atresmedia uno de esos datos de audiencia que ya no suelen darse en la pequeña pantalla y menos aún en el prime time.

El programa de Manel Fuentes registró un 22.9% de cuota de pantalla y 2.408.000 espectadores, cifras que vienen a certificar que aún disfruta de una salud de hierro.

El de anoche fue su tercer estreno más competitivo en términos de share, sólo por detrás de las primeras galas de TCMS 5 (25.3%) y TCMS 9 (23.7%). Pero la cosa cambia si nos centramos en el número de espectadores; en ese caso, el estreno de la décima edición es el segundo menos visto de la historia del programa, sólo por detrás de TCMS 1 (2.064.000 televidentes).

Por lo tanto, Tu cara me suena sigue siendo la opción preferida del público un año más. En eso no encuentra rival, pero el formato que produce Gestmusic no es ajeno a la caída del consumo de televisión, y eso se traduce en una pérdida de seguidores similar a la que está afectando a otros títulos de la pequeña pantalla.

Tampoco se puede obviar que la décima edición del talent show se ha encontrado con una noche prácticamente desolada en la que apenas hay competencia, algo que no le ocurrió a la novena temporada, que tuvo que medirse contra Got Talent (15.3%).

Audiencias de los estrenos de 'Tu cara me suena'

'TCMS 1': 14% y 2.064.000

14% y 2.064.000 'TCMS 2': 20.3% y 3.119.000

20.3% y 3.119.000 'TCMS 3': 19.4% y 2.807.000

19.4% y 2.807.000 'TCMS 4': 21.9% y 3.142.000

21.9% y 3.142.000 'TCMS 5': 25.3% y 3.303.000

25.3% y 3.303.000 'TCMS 6': 20.6% y 2.608.000

20.6% y 2.608.000 'TCMS 7': 22.2% y 2.648.000

22.2% y 2.648.000 'TCMS 8': 22.6% y 3.183.000

22.6% y 3.183.000 'TCMS 9': 23.7% y 2.749.000

23.7% y 2.749.000 'TCMS 10': 22.9% y 2.408.000

En cualquier caso, el programa de Antena 3 no tiene competencia. Quien podría ser su rival más fuerte, Sálvame Deluxe, lleva tiempo a la baja, sin embargo, anoche, pese a todo, experimentó una ligera subida. Con el polígrafo de Luis Manuel 'Pinocho', supuesto hermano de Anabel Pantoja (que ya fue entrevistado el 11 de marzo), la tertulia de Jorge Javier Vázquez volvió al doble dígito con un pequeño repunte de 4 décimas que le llevó al 10.3% de cuota de pantalla y 974.000 espectadores.

La tercera plaza de la noche vuelve a ser para Cuatro, que firmó un 7.5% con la película Déjà vu, 2 décimas por debajo de la cinta de la semana pasada. laSexta Columna (6.4%) subió 4 décimas con su reportaje sobre la alcaldesa de Marbella, y Equipo de investigación bajó al 5.1% con El crimen de las gemelas (-1.4 puntos).

Por su parte, La 1 volvió a apostar por Brigada Tech y volvió a perder audiencia. El programa de Luján Argüelles registró un 2.5% de share en el prime time de la primera cadena de TVE, perdiendo 3 décimas respecto a su primera entrega. A partir de la próxima semana se emitirá tanto en La 1 como en La 2, pero en un nuevo horario.

Por la tarde, La Promesa se despachó otro record de share gracias al doble capítulo que emitió en la sobremesa de La 1.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL VIERNES (POR CADENAS)

Antena 3: Tu cara me suena 22.9% laSexta: Aruser@s 18.8% Telecinco: El programa de AR 17.1% La 1: La promesa 11.8% Cuatro: First dates 8.3% La 2: Saber y ganar 6.9% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 20.7%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:01 con 3.183.560 espectadores y un 28.1% de share

CADENAS

Día

Antena 3 16.4% Telecinco 10.7% Autonómicas (FORTA) 9.2% Temáticas de pago 8.9% La 1 8.1% laSexta 6.9% Cuatro 4.8% La 2 2.6% Autonómicas privadas 0.3%

Mes

Antena 3 14.2% Telecinco 11.2% Temáticas de pago 10.2% La 1 8.7% Autonómicas (FORTA) 8.6% laSexta 6.3% Cuatro 5.2% La 2 2.7% Autonómicas privadas 0.4%

PRIME TIME

Tu cara me suena: Calentando motores 16.6% 2.165.000 Tu cara me suena (estreno décima edición) 22.9% 2.408.000 Viernes deluxe 10.3% 974.000 First dates 4.5% 531.000 First dates 8.3% 1.042.000 Cine: Déjà vu (cambiando el pasado) 7.5% 894.000 laSexta Columna 6.4% 816.000 Equipo de investigación: El crimen de las gemelas 5.1% 643.000 Equipo de investigación: En la mente del asesino -rep- 4.7% 458.000 La suerte en tus manos 5.6% 720.000 Brigada tech 2.5% 325.000 Cine: Vaya par de polis 4.2% 445.000 Plano general: José Ortega Cano 1% 127.000 Historia de nuestro cine: Presentación: Bienvenido Míster Marshall 2.6% 330.000 Cine: Total 2.1% 195.000

LATE NIGHT

Tu cara me suena -rep- 12.3% 478.000 Equipo de investigación: El misterio de Aurora -rep- 6.9% 382.000 Equipo de investigación: El crimen de la cabeza -rep- 8.9% 272.000 Casino gran Madrid online show 7.2% 206.000 Cine: Secretos de estado (2019) 5.6% 280.000 Cine: Creed 2: La leyenda de Rocky 4.9% 223.000 Proteger bajo el fuego 1.8% 101.000 Las noches del monumental: Quinteto Madrid cámara y amigos: Video games in concert 0.7% 21.000

SOBREMESA / TARDE

Amar es para siempre 9.7% 920.000 Pecado original 12.6% 1.011.000 Y ahora Sonsoles 13.6% 1.091.000 Pasapalabra 21.8% 2.220.000 Sálvame Limón 9.5% 936.000 Sálvame Naranja 11.3% 942.000 25 palabras 8.8% 710.000 Reacción en cadena 8% 811.000 La promesa 11.2% 1.059.000 La promesa (máxima cuota) 11.8% 981.000 El comodín de La 1 7.9% 613.000 El Cazador 10.4% 895.000 Aquí la Tierra 11.5% 1.211.000 Zapeando 5.7% 560.000 Más Vale Tarde 6.3% 508.000 LaSexta Clave 5% 573.000 Todo es mentira 4.6% 462.000 Todo es mentira Bis 4.7% 409.000 Cuatro al día 4% 320.000 Cuatro al día a las 20h 4.6% 447.000 Australia con Julia Bradbury 2.6% 269.000 Saber y ganar 6.9% 697.000 Grandes documentales 4% 360.000 El escarabajo verde 3.2% 253.000 La Francia secreta de Rick Stein: Normandía, picardía y champaña 2.3% 179.000 Australia con Julia Bradbury 1.6% 131.000 Un país para leerlo: Huesca 1.2% 109.000 Días de cine 1.1% 117.000

FRANJA MATINAL

El programa de AR 17.1% 446.000 Ya es mediodía 13.7% 914.000 Aruser@s el humorning 13.7% 248.000 Aruser@s 18.8% 403.000 Al rojo vivo 10.7% 412.000 Espejo Público 13.1% 337.000 Entrevista: Margarita Robles 13.7% 288.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 19.2% 870.000 La ruleta de la suerte 20.6% 1.486.000 La hora de La 1 8.2% 174.000 Hablando claro 7.1% 243.000 Ahora o nunca 7.4% 586.000 Alerta cobra 1.5% 29.000 Heldt 2.4% 47.000 Heldt 3% 64.000 Alerta cobra 4% 103.000 Alerta cobra 3% 96.000 En boca de todos 2.2% 151.000 Inglés en TVE 0.4% 5.000 Marruecos: Una civilización milenaria 1% 20.000 Camino del Cid: Diario de un ciclista 1.4% 29.000 Aquí hay trabajo 1.4% 31.000 Uned 1.3% 28.000 Carreteras extremas: La carretera r307 1.2% 28.000 Australia con Julia Bradbury 2.2% 55.000 El juego del amor: Contra todo pronóstico 3.1% 90.000 Mañanas de cine: El mayor espectáculo del mundo 3.3% 209.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 20.7% 2.070.000 Informativos Telecinco 15h 13.7% 1.368.000 Telediario 1 10% 1.009.000 laSexta Noticias 14h 9.6% 859.000 Jugones 7.1% 716.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 18.9% 2.233.000 Telediario 2 11.2% 1.343.000 Informativos Telecinco 21h 8.8% 1.056.000 laSexta Noticias 20h 6.7% 647.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 16.7% 149.000 Antena 3 Noticias de la mañana 13.9% 182.000 Informativos Telecinco Matinal 11% 224.000

