'Tu cara me suena' baja al 20.2% pero lidera sin clemencia sobre el 'Deluxe' (10.8%) y su leve repunte

Lo normal es que un programa, después de haber tenido un estreno esplendoroso, pierda audiencia, así que Tu cara me suena, este viernes, cumplió con la sagrada norma. El show de Antena 3 que presenta Manel Fuentes firmó con su segunda gala un 20.2% de cuota de pantalla, lo que representa una caída de 2.7 puntos respecto a la semana pasada. Eso sí, conserva –aunque por poco– el colchón de los 2 millones de seguidores, y sigue muy por encima del promedio de la cadena (16% en el día de ayer).

AUDIENCIAS DEL MES | Antena 3 lidera en marzo por 17º mes, Telecinco sigue en su viacrucis, y La 1 da un salto en su recuperación

A Tu cara me suena no hay (de momento) quien le haga sombra en el prime time del viernes. El programa que produce Gestumusic lideró la noche sin contemplaciones, doblando a Sálvame Deluxe. No obstante, la tertulia de Jorge Javier Vázquez subió al 10.8% (medio punto más que hace una semana) con la polémica maternidad de Ana Obregón, su entrevista a Lara Dibildos y el polígrafo de Carmen Borrego, temas principales de la escaleta.

El resto de ofertas, en su línea. La 1 recuperó la segunda plaza de la noche al retirar Brigada Tech, que en las dos últimas semanas hizo audiencias inferiores al 3% de share. Ayer, con la película El jinete pálido, la cadena pública subió al 7%.

El cine de Cuatro notó una fuerte bajada con The doorman (5.3%), 2.2 puntos por debajo de la cinta de la semana pasada. Mientras tanto, laSexta Columna (5.6%) se dejó ocho décimas y Equipo de investigación bajó al 4.8% (-0.3 puntos).

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL VIERNES (POR CADENAS)

Antena 3: Pasapalabra 21.8% laSexta: Aruser@s 16.5% Telecinco: El programa de AR 15.3% La 1: La promesa 11% Cuatro: First dates 7.3% La 2: Saber y ganar 7.1% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 21%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:01 con 2.905.480 espectadores y un 28.7% de share

CADENAS

Día

Antena 3 16% Telecinco 11% Temáticas de pago 9.2% Autonómicas (FORTA) 9.2% La 1 8.3% laSexta 6.5% Cuatro 3.9% La 2 2.6% Autonómicas privadas 0.4%

Mes

Antena 3 14.1% Telecinco 11.2% Temáticas de pago 10% La 1 9.1% Autonómicas (FORTA) 8.6% laSexta 6.3% Cuatro 5.1% La 2 2.7% Autonómicas privadas 0.4%

PRIME TIME

Tu cara me suena: Calentando motores 15.3% 1.898.000 Tu cara me suena 20.2% 2.068.000 Viernes deluxe 10.8% 1.024.000 La suerte en tus manos 6.1% 749.000 Cine: El jinete pálido 7% 845.000 First dates 3.8% 417.000 First dates 7.3% 876.000 El blockbuster: The doorman 5.3% 648.000 laSexta Columna 5.6% 679.000 Equipo de investigación: Cazamultas 4.8% 610.000 Equipo de investigación: Butroneros -rep- 4.7% 445.000 Plano general: Eulalia Ramón 1.8% 210.000 Historia de nuestro cine: Presentación: Son de mar 3% 356.000

LATE NIGHT

Tu cara me suena -rep- 9.7% 372.000 Casino gran Madrid online show 7.1% 213.000 Cine: El sargento de hierro 6.9% 425.000 Call my agent 7.6% 206.000 Equipo de investigación: Furia al volante -rep- 5.7% 304.000 Equipo de investigación: La carrera de "el piojo" -rep- 6.5% 199.000 Cine: La camarera del Titanic 2.2% 142.000 Las noches del monumental: Los saxos del averno 0.7% 22.000 The game show 1.3% 40.000

SOBREMESA / TARDE

Amar es para siempre 11.3% 1.060.000 Pecado original 15.2% 1.225.000 Y ahora Sonsoles 12.9% 992.000 Pasapalabra 21.8% 1.958.000 Sálvame Limón 11.2% 1.089.000 Sálvame Naranja 12.7% 1.055.000 25 palabras 9.4% 720.000 Reacción en cadena 8.1% 727.000 La promesa 11% 1.027.000 El bazar de la caridad 6.1% 499.000 El comodín de La 1 7.2% 544.000 El Cazador 10.9% 864.000 Aquí la Tierra 9.9% 908.000 Zapeando 5.8% 563.000 Más Vale Tarde 6.3% 496.000 LaSexta Clave 4.4% 455.000 Todo es mentira 4.4% 434.000 Todo es mentira Bis 5.1% 446.000 Cuatro al día 3.7% 284.000 Cuatro al día a las 20h 4.2% 355.000 Saber y ganar 7.1% 704.000 Grandes documentales 3.7% 329.000 El escarabajo verde 3.7% 295.000 La Francia secreta de Rick Stein: La Provenza 2.8% 211.000 Un país para leerlo: Ourense 1.7% 129.000 Los conciertos de La 2: Temporada de conciertos 2022-2023 0.8% 79.000

FRANJA MATINAL

El programa de AR 15.3% 402.000 Ya es mediodía 12.5% 831.000 Aruser@s el humorning 12.6% 213.000 Aruser@s 16.5% 375.000 Al rojo vivo 10.3% 392.000 Espejo Público 12.1% 315.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 18.1% 876.000 La ruleta de la suerte 21.2% 1.566.000 La hora de La 1 9.5% 206.000 Hablando claro 6.8% 227.000 Ahora o nunca 5.7% 456.000 Alerta cobra 0.4% 7.000 Heldt 0.8% 16.000 Heldt 2.6% 60.000 Alerta cobra 3.3% 78.000 Alerta cobra 4.3% 135.000 En boca de todos 2.6% 173.000 Inglés en TVE 0.8% 11.000 La Francia secreta de Rick Stein: Normandía, picardía y champaña 0.8% 14.000 Camino del Cid: Diario de un ciclista 1.5% 29.000 Aquí hay trabajo 1% 23.000 Uned 0.7% 17.000 La 2 express 1.3% 31.000 Stonehenge: La verdad oculta 1.8% 44.000 Serengueti: Intriga 2.2% 62.000 Mañanas de cine: Ursus 3.5% 159.000 Espacios naturales: Huellas trashumantes: Trashumancia en España 2.5% 193.000 Las rutas d'Ambrosio 2.1% 206.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 21% 2.080.000 Informativos Telecinco 15h 13.9% 1.379.000 Telediario 1 10.2% 1.014.000 laSexta Noticias 14h 8.6% 770.000 Jugones 6.8% 683.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 18.8% 2.061.000 Telediario 2 10% 1.118.000 Informativos Telecinco 21h 9.1% 1.019.000 laSexta Noticias 20h 6% 510.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 15.8% 134.000 Antena 3 Noticias de la mañana 13.8% 169.000 Informativos Telecinco Matinal 9.7% 184.000

