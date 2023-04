El 'Deluxe' (11.1%) lidera pero apenas se aprovecha del refrito de 'Tu cara me suena' (10.3%)

Sálvame Deluxe (11.1%) tuvo este Viernes Santo la ocasión de volver a liderar. Como si se tratara de un milagro, el programa de Telecinco se impuso a sus rivales por la mínima y sin aprovechar el viento a favor de una noche de bajísima competencia.

Apenas ganó tres décimas respecto a la semana pasada, una subida pírrica que le dio una ligera ventaja sobre el refrito de Tu cara me suena. Antena 3 emitió una edición especial del programa de Manel Fuentes con los mejores momentos de cada temporada. Enganchó al 10.3% de la audiencia, muy por debajo del 20.2% que firmó el viernes pasado con su segunda gala de estreno.

Competencia 'Tu cara me suena: Grandes éxitos' vs. 'Deluxe' (22:14-00:38 horas)

'Viernes Deluxe': 11.3% y 1.095.0000

11.3% y 1.095.0000 'Tu cara me suena: Grandes éxitos': 10.3% y 994.000

Pese a todo, pese a no contar con la gran rivalidad de Tu cara me suena, el Deluxe arañó sólo unas décimas y lideró por la mínima. No obstante, el resto de ofertas tampoco se lucieron demasiado.

La película Sinuhé, el egipcio firmó un 7.7% en La 1 (siete décimas por encima de la cinta de la semana anterior), Templario dio un 5.9% a Cuatro (seis décimas más) y los reportajes de laSexta –repetidos todos– asomaron en la parrilla con más timidez que nunca: la reposición de laSexta Columna (4.9%) perdió siete décimas, y la de Equipo de investigación (3.7%) cedió 1.1 puntos en relación al viernes pasado.

Con casi todo el país de vacaciones, el consumo de televisión se redujo notablemente, de ahí que muchos programas perdieran espectadores incluso en el caso de mejorar su competitividad (medida en términos de cuota de pantalla).

La atípica tarde de Viernes Santo estuvo salpicada de películas, destacando por encima de todas ellas Ben-hur, un clásico de estas fechas que reportó a La 1 el 12.5% de la audiencia y más de un millón de fieles. La cadena pública también despuntó en la franja matinal al mantener sus contenidos habituales, cosa que no hicieron el resto de canales por ser una jornada festiva. La hora de La 1 firmó un 10.2%, Hablando claro subió al 8.6% y Ahora o nunca batió récord histórico de share con el 8.5% de los espectadores.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL VIERNES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 18.1% La 1: Sesión de tarde: Ben-hur 12.5% Telecinco: Viernes deluxe 11.1% Cuatro: Viajeros Cuatro: Estambul 8.1% La 2: Saber y ganar 6.4% laSexta: Equipo de investigación: Al servicio del regimen 6% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 20.4%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Antena 3 Noticias 1” (Antena 3), a las 15:17 con 1.847.970 espectadores y un 21.7% de share

CADENAS

Día

Temáticas de pago 11.4% Antena 3 10.3% Telecinco 9.9% Autonómicas (FORTA) 9.4% La 1 9.3% Cuatro 5% laSexta 4.3% La 2 2.1% Autonómicas privadas 0.6%

Mes

Antena 3 11.9% Temáticas de pago 11.3% Telecinco 11% La 1 10.1% Autonómicas (FORTA) 8.3% laSexta 5.1% Cuatro 4.8% La 2 2.6% Autonómicas privadas 0.5%

PRIME TIME

Viernes deluxe 11.1% 902.000 Tu cara me suena: Grandes éxitos -rep- 10.3% 994.000 La suerte en tus manos 5.5% 593.000 Cine: Sinuhé, el egipcio 7.7% 760.000 First dates 3.6% 342.000 First dates 7.1% 735.000 Cine: Templario 5.9% 601.000 Columnas de la historia: Los hombres de Paco -rep- 4.9% 509.000 Equipo de investigación: El plan de Carlos Ríos -rep- 3.7% 408.000 Equipo de investigación: Mr.Twitter -rep- 4.2% 365.000 Vía crucis 1.4% 147.000 Teresa de Jesús: Camino de perfección 1.6% 122.000

LATE NIGHT

Tu cara me suena -rep- 7.3% 334.000 Tu cara me suena -rep- 6.9% 172.000 Equipo de investigación: Al servicio del régimen -rep- 6% 324.000 Equipo de investigación: El abogado del diablo -rep- 7.3% 227.000 Casino gran Madrid online show 6.3% 167.000 Cine: Pablo, el apóstol de Cristo 4.5% 209.000 Call my agent 3.5% 83.000 Cine: El primer rey 4.2% 212.000 The game show 1.8% 45.000 Las noches del monumental: The Greentones 1% 24.000

SOBREMESA / TARDE

Sesión de tarde: Ben-hur 12.5% 1.018.000 El Cazador 8.7% 675.000 Aquí la Tierra 8.7% 728.000 Multicine: Corazones caídos 10.3% 864.000 Multicine: La traición 10.7% 840.000 Multicine: Retratos del pasado 9.9% 786.000 Fiesta 10.1% 819.000 Cine: La última legión 5.9% 498.000 Cine: Alejandro Magno 4.7% 370.000 Cine: Chinese zodiac: La armadura de Dios 4.1% 346.000 Cine: Linterna verde 3.3% 259.000 Saber y ganar 6.4% 554.000 El bosque protector: Fauna amenazada: Águila perdicera 3.9% 331.000 Especial Semana Santa: Viernes Santo 1.5% 120.000 Procesiones de Mérida 1.9% 150.000

FRANJA MATINAL

Got Talent España -rep- 9.3% 255.000 Socialité by Cazamariposas 10.6% 643.000 Remescar, cosmética al instante 0.1% 1.000 Bestial 2.3% 34.000 Zapeando -rep- 2.9% 83.000 Equipo de investigación: El crimen de la Guardia Urbana -rep- 3.2% 110.000 Equipo de investigación: Operación viuda negra -rep- 4.2% 165.000 Equipo de investigación: El crimen de las gemelas -rep- 5.9% 327.000 Los más... 4% 101.000 Que me parto lagarto 4.5% 87.000 Vídeos, vídeos 3% 100.000 Los más televisivos: 2015 4.1% 148.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 5.7% 218.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 9.6% 403.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 14.3% 705.000 La ruleta de la suerte 18.1% 1.230.000 La hora de La 1 10.2% 284.000 Hablando claro 8.6% 353.000 Ahora o nunca 8.5% 597.000 Surferos tv 3% 25.000 Hotel, dulce hotel 3.7% 50.000 Callejeros viajeros: Playas de Turquía -rep- 6.3% 135.000 Viajeros Cuatro: Estambul -rep- 8.1% 246.000 Callejeros viajeros: Jordania -rep- 6.8% 233.000 Callejeros viajeros: Tierra santa -rep- 6.7% 248.000 Viajeros Cuatro: Israel -rep- 4.7% 241.000 Viajeros Cuatro: Camino de Santiago -rep- 2.5% 203.000 Inglés en TVE 1.3% 9.000 La Francia secreta de Rick Stein: La Provenza 2% 22.000 Camino del Cid: Diario de un ciclista 1.2% 20.000 Caminando juntos 1.6% 41.000 Stonehenge: La verdad oculta 1.9% 62.000 Serengeti: Cambio 2.8% 100.000 Mañanas de cine: El hijo pródigo (1955) 2.5% 114.000 Huellas trashumantes: La cabañera del pirineo aragonés 2.3% 156.000 Las rutas d'Ambrosio 2.2% 181.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 20.4% 1.727.000 Informativos Telecinco 15h 12.4% 1.061.000 Telediario 1 10.9% 934.000 laSexta Noticias 14h 7.9% 606.000 Jugones 5.5% 470.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 11.5% 1.098.000 Informativos Telecinco 21h 9.6% 915.000 Telediario 2 9.2% 892.000 laSexta Noticias 20h 5.8% 465.000

FRANJA MATINAL

