'La Voz Kids' (14,6%) se impone a 'Got Talent: All Stars' (12,6%) en la batalla de estrenos de este sábado

El primer gran duelo en la guerra por dominar el prime time del sábado tiene un claro ganador. El estreno de la octava edición de La Voz Kids en Antena 3 logró imponerse al de Got Talent: All Stars en Telecinco. El cine de La 1 fue tercera opción de la noche, mientras que Cuatro venció a laSexta en el otro duelo que deparó la velada.

La Voz Kids 8 anotó en su puesta de largo un 14,6% de share y 1.508.000 espectadores. Por su parte, la edición especial All Stars de Got Talent registró un 12,6% de share y 1.429.000 espectadores. Un duelo competido que se ajusta más en share, pero se amplía en espectadores, si tenemos en cuenta los datos de la franja de estricta competencia entre los dos programas.

Audiencias en franja de estricta competencia (de 22:17 a 00:41):

'La Voz Kids 8': 13,7% y 1.553.000 espectadores

'Got Talent: All Stars': 12,8 y 1.447.000 espectadores

En el caso del talent musical de Antena 3, el arranque de su octava edición es el menos visto de toda su trayectoria (desde su primera entrega en Telecinco), tanto en share como en espectadores. Por su parte, Got Talent anota su peor dato de share en una gala de estreno, pero no así en espectadores, donde el dato del Got Talent 8 fue ligeramente inferior.

Histórico de estrenos de edición de 'La Voz Kids':

'La Voz Kids 1': 26.7% y 4.835.000 (Telecinco)

'La Voz Kids 2': 28.1% y 4.464.000 (Telecinco)

'La Voz Kids 3': 24.1% y 3.628.000 (Telecinco)

'La Voz Kids 4': 24.4% y 3.091.000 (Telecinco)

'La Voz Kids 5': 17.3% y 2.303.000 (Antena 3)

'La Voz Kids 6': 22.6% y 2.775.000 (Antena 3)

'La Voz Kids 7': 16.6% y 1.662.000 (Antena 3)

'La Voz Kids 8': 14,6% y 1.508.000 (Antena 3)

Histórico de estrenos de edición de 'Got Talent':

'Got Talent 1' (13/2/2016): 21.2% y 3.486.000

'Got Talent 2' (21/1/2017): 16.8% y 2.659.000

'Got Talent 3' (17/1/2018): 15.7% y 1.923.000

'Got Talent 4' (28/1/2019): 16.6% y 2.123.000

'Got Talent 5' (16/9/2019): 19.6% y 2.366.000

'Got Talent 6' (15/1/2021): 14.8% y 2.310.000

'Got Talent 7' (10/9/2021): 18.4% y 1.875.000

'Got Talent 8' (5/9/2022): 12.9% y 1.297.000

'Got Talent: All Stars' (15/04/2023): 12.6% y 1.429.000

La medalla de bronce de este sábado en el prime time fue para La 1. La emisión de la película Caprichos del destino registró un 9,7% de share y 1.158.000 espectadores. Cuatro, que optó también por cine con Independance Day: Contraataque (6,3 y 479.000 espectadores) venció a laSexta Xplica, que se conformó con un 4,1% y 402.000 espectadores.

PRIME TIME

'La Voz Kids 8' (estreno): 14,6% y 1.508.000 espectadores

'Got Talent: All Stars' (estreno): 12,6% y 1.429.000 espectadores

'Caprichos del destino' (cine): 9.7% y 1.158.000 espectadores

'Independence Day: Contraataque' (cine) 6.3% y 749.000.000 espectadores

laSexta Xplica: 4.1% y 402.000 espectadores

*Estas audiencias son datos previos facilitados por las cadenas y las consultoras de comunicación. Las audiencias completas del sábado se publicarán, como siempre, este lunes en verTele.