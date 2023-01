'Y ahora Sonsoles' da un puñetazo sobre la mesa por el control de su franja: así ha evolucionado en audiencias

La última semana no fue una más para Y ahora Sonsoles, porque supuso la confirmación definitiva de la apuesta de Antena 3 para su franja de tarde. En ella afianzó su liderazgo y dio el puñetazo sobre la mesa definitivo al alcanzar la mayor diferencia histórica respecto a sus rivales.

El magacín presentado por Sonsoles Ónega se estrenó el pasado lunes 24 de octubre, hace justo tres meses, y desde entonces se emite cada tarde de 19:00 a 20:00 horas. En un principio se enfrentó a una competencia que se lo puso difícil como Sálvame en Telecinco, pero desde que la cadena de Mediaset cambió su apuesta, el programa ha aprovechado para ensanchar su audiencia y de hecho ahora tiene más rival en El Cazador de La 1.

La semana pasada sirve como principal ejemplo para evaluar, un mes después, cómo ha funcionado la nueva configuración de esa franja de la tarde. Y el resultado es que Y ahora Sonsoles promedió 14% de cuota y 1.445.000 espectadores, su segundo mejor dato semanal sólo por detrás de la de su estreno (con la consiguiente expectación).

Pero sobre todo, es la semana en la que más claramente lidera su franja, con 3,3 puntos de ventaja sobre La 1 (que fue segunda opción con el 10.7% que promedian El comodín y El Cazador) y 4,5 puntos por encima de Telecinco (que con 25 palabras, el concurso de Christian Gálvez, se quedó en 9.5%).







Un antes y después por los concursos de Telecinco

Siempre que en verTele realizamos un análisis sobre un nuevo formato diario, explicamos que hay que ser paciente, y que no puede haber juicios tan inmediatos como con bazas de prime time que se limitan a unas pocas noches, y además de emisión semanal.

Tres meses después de su estreno, Y ahora Sonsoles parece estar abandonando esa etapa de paciencia y afrontando una etapa de consolidación. Y al revés, un mes después de su estreno, 25 palabras (junto a Reacción en cadena, aunque no lo incluyamos en este análisis por no emitirse en esa franja y no competir contra el magacín) se mantiene en esa fase de “tener paciencia”... aunque con menos síntomas para ser positivos.

Lo cierto es que al analizar sus datos, y más allá de etapas de paciencia y consolidación, hay un antes y un después por el cambio de estrategia de Telecinco:

Durante sus ocho primeras semanas de emisión, del lunes 24 de octubre hasta el viernes 16 de diciembre, Y ahora Sonsoles se impuso a Telecinco en tres: la de su estreno por medio punto gracias a la expectación, la segunda por tres décimas aprovechando aún el interés, y la quinta, del 21 al 25 de noviembre, por apenas una décima. Las otras cinco, o dicho de otro modo desde la segunda semana de noviembre hasta la tercera de diciembre -y solo con esa excepción-, Sálvame lideró con márgenes superiores a un punto.

El lunes 19 de diciembre, Telecinco programó el estreno de sus dos nuevos concursos, recortando la duración de Sálvame y enfrentando al magacín de Sonsoles Ónega contra 25 palabras (y a Reacción en cadena contra el intratable Pasapalabra). El resultado se hace evidente en el gráfico de sus audiencias, pero en esta franja es aún más notable puesto que no solo Y ahora Sonsoles ha aprovechado para ampliar su margen, sino que Telecinco ha perdido definitivamente la segunda plaza contra La 1, que le supera especialmente gracias al auge de El Cazador (de 19:30 a 20:30), y en menor medida por el empuje de El comodín de La 1 (de 18:30 a 19:30).

La situación en esa franja de la tarde ha cambiado tanto que el otrora líder incuestionable, Telecinco con Sálvame, se sitúa ahora en la tercera opción y es La 1 con El Cazador la que ocupa la segunda plaza y aprovecha a pescar en río revuelto. Tanto es así, que en el mes de diciembre fue la cadena pública la que lideró de 19:00 a 20:00 horas, con una media del 12.8%, por el 12% de Antena 3 y el 11.1% de la de Mediaset. Atrás quedó noviembre, el último mes en el que Telecinco lideró esa franja con 12.6%, por el 12.2% de Antena 3 y el 11.6% de La 1.

El comienzo del 2023 está confirmando la tendencia al alza de Y ahora Sonsoles, el mantenimiento de La 1 con El comodín y El Cazador, y la caída de Telecinco con 25 palabras. En enero, aún con datos sin completar, Antena 3 es líder de esa franja de la tarde con una cuota del 13.5%, por el 10.7% de La 1 y el 9.4% de Telecinco.

Aunque con los formatos diarios se deba tener paciencia, también puede hablarse de las tendencias. Y con tres meses de muestra para Y ahora Sonsoles, un mes de datos para 25 palabras, y más medición para La 1; esas tendencias son claramente favorables a la consolidación del programa de Antena 3, y a las dudas por el concurso de Telecinco.