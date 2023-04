'Citadel' llega a Amazon con mucha acción, mucho dinero y pocas ganas de innovar

Citadel aprueba por los pelos, pero aprueba. Estrenada este viernes 28 de abril, la nueva miniserie de Amazon Prime Video tiene lo esencial, lo mínimo que se le puede exigir a una historia de acción. No es demasiado, no lo es para una plataforma tan robusta ni para un proyecto con tanto presupuesto, pero es suficiente para quienes simplemente busquen un divertimento en el que no haya que emplear los cinco sentidos.

Seis capítulos componen esta ficción estadounidense con principio y fin. Seis capítulos en los que Richard Madden y Priyanka Chopra interpretan a la típica pareja de espías que esquiva todas las balas pero se ve alcanzada por los flechazos del amor.

Citadel es el nombre de la agencia de espías para la que trabajan sus personajes: Mason Kane y Nadia Sinh. Encargada de velar por la seguridad mundial, la compañía sufrió hace años el zarpazo de Manticore, un peligroso sindicato criminal. Mason y Nadie sobrevivieron al ataque, sin embargo, estuvieron una larga temporada adormecidos sin recordar el origen de sus cicatrices. Ahora, Bernard (Stanley Tucci), un antiguo aliado de Citadel, los despertará para que cumplan con una importante misión que es vital para la humanidad.

La premisa es sencilla. Funciona porque la serie es capaz de generar la tensión necesaria y no deja respirar al espectador, quien se preguntará, inevitablemente, por qué hay tantos tópicos en esta producción creada por Josh Appelbaum (Life on Mars) y Bryan Oh (Falling Skies). No es sólo que le falte originalidad en su trama; es que tampoco la tiene en su ejecución.

Abundan los recursos más facilones del género porque funcionan en la gran pantalla y rinden igual de bien en una serie de capítulos cortos. Los hermanos Russo (Anthony y Joe), directores y productores ejecutivos de Citadel, parecen estar convencidos de ello tras haber triunfado con Capitán América y Vengadores.

Se recurre con tanta frecuencia a las clásicas florituras de las películas de acción que no podemos evitar acordarnos de Misión imposible, James Bond o Jason Bourne cuando los protagonistas de Citadel ponen a prueba su infinita resistencia y su admirable capacidad para escapar de los malos y sobrevivir a las peleas más cruentas.

Cómo no, viajamos con ellos por el mundo. La acción se traslada hasta territorio español, donde los espías extienden su misión global. Si recuerdan las trepidantes escenas de Noche y día que se grabaron en Sevilla con Tom Cruise y Cameron Díaz poniendo patas arriba la capital andaluza, en Citadel el escenario se traslada a Valencia.

El dinero no lo es todo, tampoco en Amazon

El dúo protagonista, al que se suman Stanley Tucci (Spotlight) y Lesley Manville (El hilo invisible), está bien escogido, aunque no es fácil empatizar con sus personajes porque apenas se emplea tiempo en darles forma. Cuando quieren hacernos reír, lo malogran; cuando quieren ponernos tiernos, pasan apuros.

Richard Madden (Juego de Tronos) y Priyanka Chopra (Matrix Resurrections) forman una explosiva pareja que traspasa lo profesional. La serie nos lleva al pasado recurrentemente para que vayamos entendiendo por qué entre ellos existe cierta tensión sexual que está a punto de resolverse.

El deseo que se desprende de sus miradas aporta un toque romántico que servirá de excusa al espectador para relajar el cuerpo durante unos segundos. A su vez, esta trama sentimental se complica porque entre ellos existen secretos y barreras que parecen infranqueables.

Sobre la historia de Citadel no podemos dar muchas más pinceladas porque Amazon Prime Video sólo ha facilitado a los medios de comunicación tres de los seis capítulos que componen la única temporada. Capítulos de 40 minutos que se consumen a toda velocidad.

No cabe la menor duda de que el proyecto ha contado con un presupuesto de altura. Según The Hollywood Reporter, hasta 300 millones de dólares se han empleado en este guion que ya forma parte del nuevo universo de acción en el que está trabajando la plataforma estadounidense. Si se confirma la cifra, sería la segunda serie más cara de la historia.

El dinero se ha utilizado en construir un producto aceptable que llama la atención por su laboriosa puesta en escena. Pocas pegas se le pueden poner en este sentido, con la excepción de algunas reconstrucciones digitales a las que se les ven las costuras. Pero más allá del envoltorio –importante siempre, más aún para un género como este– la historia de Citadel tiene poco que ofrecer al espectador.

Es muy posible que la nueva serie de Amazon Prime Video caiga en el olvido rápidamente. Si le vas a dar una oportunidad, olvídate de lo racional y simplemente disfruta. No te llevará mucho tiempo. Si, por el contrario, estás cansado de los tópicos del género, Citadel no es para ti.