'Las invisibles' levanta la alfombra de los problemas reales con historias de mujeres obreras

Tras hacer de la filosofía de Merlí un modo de vida, su creador Héctor Lozano se ha propuesto volver a tocar conciencias con Las invisibles, nueva serie española de SkyShowtime. Una ficción sobre un grupo de limpiadoras de hotel que tiene a María Pujalte y Lolita como cabezas de cartel y que hace visibles los problemas que, como sociedad, acostumbramos a esconder bajo la alfombra.

La plataforma estrenó el pasado 5 de junio el primero de un total de ocho capítulos que irán sumándose semanalmente a su catálogo, a razón de un estreno cada lunes. Ocho episodios que por trama parecen tener poco en común con aquel profesor de instituto que arrasó en TV3, pero que igualmente se sirven de la cotidianidad como vehículo para la crítica social.

Las invisibles es un drama con toques de comedia que sigue a un equipo de 'kellys' o camareras de piso que limpian las habitaciones de un hotel de lujo en el Mediterráneo. Todo ello, que no es poco, mientras intentan reestructurar sus propias vidas y sobreponerse a la muerte de una de ellas, que cuando se acercaba a la ansiada jubilación sufre un infarto fulminante sobre la cama de la suite nupcial que estaba limpiando.

La ficción arranca con el más crudo de los dramas, pero no tarda en convertirse en un canto optimista en el que las historias de superación de este grupo de compañeras marcan el ritmo. Incluye además grandes dosis de realismo y algún momento musical que aporta el toque irreverente y potencia el mensaje positivo que, a la postre, impregna cada final de capítulo. Al menos, de los tres episodios a los que ha tenido acceso verTele para escribir esta crítica.

Un grupo de mujeres con problemas reales

Tres capítulos se antojan suficientes para calificar esta nueva serie como un proyecto tan acertado como necesario, desde su propia concepción. Y es que en una industria cada vez más grande y global se apueste por poner en el foco a un grupo de mujeres con problemas reales no sólo distingue a esta ficción sobre las demás, sino también ayuda a seguir dando pasos adelante en una lucha que se arrastra desde hace años.

Lolita Flores, María Pujalte, Yoshira Escárrega, Paula del Río, Paula Mirá, Yaël Belicha y Elena Irureta son las actrices que dan vida a los siete pilares de Las invisibles. Siete personajes, de diferentes edades y mundos, cuyos dramas e ilusiones se intercalan en unos guiones de Héctor Lozano y Eva Baeza que pasan con fluidez del llanto a la risa, de la indignación a la ternura.

Especialmente destacados son los roles de las dos primeras, Espe e Isabel en la ficción. Lolita regresa a las series cinco años después de su trabajo en Centro médico con un papel terrenal que retrata la realidad de muchas mujeres, y que impregna con su fuerza y raíz. Pujalte, por su parte, vuelve a ponerse a las órdenes del tándem Lozano-Mena Fité para explorar las vulnerabilidades de un personaje tierno que da sentido a la serie, y que le permite potenciar su siempre brillante trabajo de interpretación.

La participación de ambas como cabezas de cartel de la producción no recuerda algo que parece una obviedad, pero que no siempre se refleja en el audiovisual español: que las mujeres mayores de cincuenta se enamoran, tienen bonitas historias de amistad y se rebelan contra las injusticias. Y que las actrices de ese grupo de edad pueden y deben protagonizar historias que no las reduzcan a una compañía y que profundicen más allá de su profesión o condición familiar.

En ese sentido, y aunque es cierto que el trabajo de estas 'kellys' vertebra Las invisibles, es el marco en el que se agrupan los personajes y que sirve de vehículo para esa parte de crítica social que es capital en esta serie.

'Las invisibles' levanta la alfombra

Precisamente el buen tino de Las invisibles para introducir la crítica social es uno de sus puntos comunes con Merlí, el gran éxito de Héctor Lozano y uno de los fenómenos de la ficción catalana. En este nuevo proyecto, el guionista vuelve a demostrar sensibilidad para que sus mensajes calen en el espectador, para que sus historias tengan un propósito y sean más que un buen entretenimiento.

Esta serie de Morena Films, que en un principio iba a llamarse Las Kellys y que adquirió Paramount+ antes de saltar a SkyShowtime, amplía su espectro al retratar las problemáticas de mujeres de edades dispares, pero todas luchadoras: desde las más veteranas, a las que ya nos hemos referido, hasta las más jóvenes, casi recién salidas de la adolescencia y con traumas, inquietudes e ilusiones igual de importantes.

Además, la elección de esta profesión no es baladí, ya que pone al espectador frente al espejo y le saca sus vergüenzas con situaciones reconocibles para todos que nos llevan a reflexionar sobre qué podemos hacer como sociedad para ser mejores, y también sobre la realidad de la clase obrera.

La abanderada principal de esta lucha es Gladys (Yoshira Escárrega), un personaje inmigrante de los que acostumbran a estar al fondo de la escena y que da un paso adelante para levantar la alfombra bajo la que ocultamos problemas que nos afectan a todos, para darle un buen repaso.

En definitiva, Las invisibles aterriza en SkyShowtime con un más que interesante punto de partida y un prometedor desarrollo que, a falta de ver cómo se completa más allá del tercer capítulo, enriquece el catálogo de la nueva plataforma y pone color a un 2023 de estrenos españoles por ahora discretos.