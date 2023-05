Albert Espinosa inicia 'El camino a casa' en laSexta: “Pablo Motos es un amarillo de mi vida”

Cualquiera que haya seguido un poco la bibliografía de Albert Espinosa conocerá su teoría de que todos tenemos 23 “amarillos” en el planeta. ¿Qué significa ser “un amarillo”? Este término lo acuñó el catalán en El mundo amarillo, el primer (y exitoso) libro de su prolífica carrera bibliográfica, y alude a aquellas personas que se cruzan en tu vida para cambiártela. Puede ser un familiar, un amigo, o una persona especial a la que solo ves durante cinco minutos. Alguien que te marca, que deja huella.

Albert Espinosa ha dedicado parte de su vida a encontrar a esos 23 individuos destinados a mejorarle la existencia. Entre ellos, el escritor asegura que se encuentra Pablo Motos: “Es un 'amarillo' de mi vida, pero también lo es Jorge Salvador”, dice sobre el presentador y el productor de El Hormiguero. “Pablo cambió mi vida cuando me llevó por primera vez a El Hormiguero. Después de ir al programa, mi libro se convirtió en el más vendido de aquel año”, recuerda el también guionista de programas y series de televisión como Los Espabilados.

Por eso, Espinosa sabía que la idea de formato que durante más de 10 años guardó en un cajón de su mente solo podían materializarla ellos a través de su productora, 7 y Acción. Su título era El camino a casa y consistía en un viaje -presencial y espiritual-, al pasado de una serie de famosos, que regresarían a sus lugares de orígenes para recorrer (entrevista mediante) el camino que hacían entre sus colegios y sus casas. “La idea se vendió sola”, afirmaron en la presentación.

A Motos y Salvador “se les iluminó la cara” nada más escuchar la propuesta por parte del escritor, y en tan solo 48 horas Atresmedia había comprado el formato. Finalmente, El camino a casa verá la luz este jueves 4 de mayo a las 22.30 horas en laSexta, con Jesulín de Ubrique como primer invitado. Fernando Tejero, Rosa López, Luis Tosar, Ana Peleteiro y Pocholo seguirán sus pasos en las próximas entregas de su primera temporada.

Este supone además el debut de Albert Espinosa como presentador: “Me hacía mucha gracia que alguien sin pierna, que camina diferente, apareciera en este programa. Hacer un camino a casa diferente. Aparte, tenía muy claro el tono y el formato, así que era un poco complicado conseguir un presentador que lo tuviera todo tan claro”, defiende antes de desvelar que, tras lanzarse a este nuevo reto profesional, ya tiene otras ofertas encima de la mesa. “Varias cadenas que me han ofrecido hacer un late night”, asegura.

¿Cómo surgió la idea de este programa?

Como mi camino a casa se truncó, era algo que tenía dentro. Recuerdo que a mis amigos les preguntaba muchas veces por su camino a casa, y uno de ellos me dijo que eso parecía un formato de tele. A partir de ahí, siempre lo tuve en mente y siempre me ha apetecido hacerlo a mí como presentador, aunque en aquellos años tampoco tenía muchas ganas de presentar. Un día fui a El Hormiguero a que me entrevistaran, y les dije a Pablo Motos y a Jorge Salvador que tenía una idea que llevaba 10 años en mi cabeza y que me gustaría hacerla con ellos. Cuando se lo conté, vi cómo se le iluminaban los ojos. En 24 ó 48 horas, Atresmedia dijo 'sí'. Es un formato que se vendió en dos días. Han salido seis programas y ha sido una gozada.

En aquel momento, no tenías ganas de presentar, ¿por qué sí las tienes ahora?

Yo había sido actor de teatro en Barcelona, había hecho series como Abuela de verano y muchas colaboraciones de tele y radio, pero nunca había pensado en presentar un programa. Yo estaba más en el lado del guion. Pero cuando a la gente le contaba la idea de este formato, me decían: “Tienes que presentarlo tú”. Y a mí me hacía mucha gracia que alguien sin pierna, que camina diferente, apareciera en este programa. Hacer un camino a casa diferente. Aparte, tenía muy claro el tono y el formato, así que era un poco complicado conseguir un presentador que lo tuviera todo tan claro. Después de la pandemia, tenía ganas de probar cosas diferentes y fue el momento en el que me quise lanzar. Y ya he recibido dos o tres ofertas para hacer otras cosas.

¿Cómo te has visto como presentador? ¿Le has cogido el gusto como para seguir haciendo televisión delante de la cámara?

Realmente sí. Me han llegado ofertas de varias cadenas, cosa que no me esperaba, y estoy pensándolo. Me apetece mucho hacer siete u ocho temporadas de El camino a casa, si funciona el programa. No tiene fin. Hemos hecho casi toda Andalucía y Galicia. Es un formato que no se agota y, si el viaje se hace con un amigo que no conoces, el programa sale solo. Esto no es Sorpresa, sorpresa, sino que nace de algo tan cotidiano como los recuerdos del trayecto que hiciste durante 12 años cuando eras pequeño.

¿Cómo fue la selección de los famosos? ¿Costó convencerlos? ¿Hay alguno que quisisteis tenerlo pero no pudisteis?

Yo solo quería gente a la que no conociese para que no fuera un reencuentro de amigos. Al único que conocía era a Fernando Tejero, pero sólo nos habíamos visto un día en un rodaje. Me dejé llevar por Pablo Motos y Jorge Salvador, que tenían muy claro el formato y a qué personas podían conseguir. Y ante todo, tenían que ser personas con una edad para que el camino a casa les llevase a la nostalgia. Con eso descartábamos a gente de 20 ó 25 años que tiene el camino a casa más reciente y no iba a sentir la misma felicidad. A todo el que se lo propusimos, dijo 'sí'.

Si hubiese una segunda temporada, ¿con qué otros personajes famosos te gustaría hacer 'el camino a casa'?

Llevo como 40 personas propuestas. Al principio costó convencerlos un poco, porque hay que explicarles el programa y les da miedo, no saben si se tienen que abrir o no, pero ahora que han visto promos, se ofrecen. Hay gente que molaría tener en la segunda temporada, como David Bustamante o Tamara Falcó. Lo conoces todo sobre ellos, pero un 'camino a casa' de ellos puede ser algo diferente. No pensábamos en la segunda temporada porque en televisión todo depende de cómo vayas [en audiencias], pero, aunque presente otras cosas, me gustaría hacer El camino a casa muchos años.

En una de las reflexiones que plasmas en tus libros aseguras que 'los recuerdos son un lastre'. ¿Cómo encaja esa idea con la experiencia a la que se enfrentan los personajes que harán 'El camino a casa'?

Hay algunos recuerdos, a los que yo llamo retazos, que te convirtieron en la persona que eres. Siempre digo que todo el mundo tiene cinco o seis retazos que pasaron cuando se iba caminando: te atracaron, tenías que contar una noticia al llegar a casa que marcaría tu vida, o no seguiste el camino a casa porque quedaste con una persona que te marcaría. Los retazos forman parte de ti y escarbar en ellos es lo difícil. Los actores y cantantes aquí no promocionan nada. Lo que queremos es hablar de esa época de los 10 a los 18 años. Es un formato diferente a otros programas en los que todo se basa en quién eres. Este se basa en quién eras.

Tienes una estrecha relación con Pablo Motos. ¿Qué significa para ti? ¿Es uno de tus amarillos?

Yo creo que sí. Pablo cambió mi vida cuando me llevó por primera vez a El Hormiguero. Después de ir al programa, mi libro se convirtió en el más vendido de aquel año. Es un 'amarillo' de mi vida, pero también lo es Jorge Salvador. Yo, cuando iba andando, escuchaba Arús con leche, el programa que hacían él y Alfonso Arús, y marcó mi infancia. Creo que me costó tanto expresar este programa porque buscaba una productora que respetase el formato y la idea de que yo lo presentara. Sabía que podía ser 7 y Acción. El programa ha crecido porque han tenido ideas muy buenas que han funcionado muy bien.

Pusiste fecha a tu fallecimiento, el 23 de abril de 2023... ¿Por qué dijiste eso? ¿Cada día desde entonces es para ti un regalo?

Lo puse en el libro Lo mejor de ir es volver, que en 2071 pronostica que Messi ganaría un mundial con un doblete, cosa que acerté. Pronosticaba muchas cosas del futuro y me parecía correcto pronosticar mi propia muerte. No es que pensase que iba a morir ese día, pero me parece un día muy bonito. En el día de Sant Jordi mucha gente vino a decirme: '¡Estás vivo!'. Me hace muy feliz haber fallado en mi pronóstico y haber acertado en los goles de Messi. También pronostiqué su muerte y que al Camp Nou le llamarían Estadio Messi.

En la presentación del programa dijiste que sólo te quedaba ser presentador de un programa. ¿Tienes algún sueño profesional más?

He sido escritor, guionista, he hecho colaboraciones de radio y tele, actor, Steven Spielberg ha hecho una versión mía [se refiere a Pulseras Rojas] y conocerle fue un regalo... Yo tenía en mente un programa de late night un tanto diferente, y ahora que ha salido El camino a casa ha habido varias cadenas que me han ofrecido hacer un late night. Me apetece mucho abrirme a otros proyectos y poder hacer una carrera como presentador en televisión con formatos diferentes y siendo fiel a El camino a casa. El late night que tengo en la cabeza es un tanto diferente a los que hemos visto y me gustaría hacerlo. He abierto una caja, que es la de presentador, y ojalá pueda hacer tres o cuatro programas, formatos que tengo para concursos y late nights, pasándome al otro lado. Me apetecería.