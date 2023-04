Alessandra, la rival noruega de Blanca Paloma en Eurovisión 2023, nos habla de su favoritismo y los cambios en su show

Como una auténtica 'reina de reyes' llega Alessandra Mele a Eurovisión 2023. Nacida y criada en Italia, esta joven cantante pop salta del escenario de La Voz al del Liverpool Arena ajena a los pronósticos que la sitúan en el top-5 de favoritos y con el firme propósito de representar lo mejor posible a Noruega, la tierra de su familia materna, en el certamen de la UER.

Blanca Paloma cerró su gira previa a Eurovisión 2023 con dos sorprendentes actuaciones de su 'EaEa'

Más

Su tema Queen of Kings ha sido uno de los más escuchados en la pretemporada eurovisiva. Una acogida inesperada ante la que Alessandra se queda “sin palabras” en su encuentro con verTele, organizado durante la PrePartyES de Eurovisión-Spain en Madrid, y al que la artista se enfrenta en un español casi perfecto.

“La suerte es incontrolable y no puedo decir que vaya a ganar”, afirma al ser preguntada por esas encuestas que desde que lanzó su propuesta, la tienen como una de las máximas aspirantes. Ella, sin embargo, celebra que “la canción ha conectado con el público” y asegura que para la gran cita, conservará la esencia de la actuación con la que ganó el Melodi Grand Prix, la preselección noruega: “Tendrá la base, pero va a evolucionar también a nivel de vestuario y coreografía”.

A sus 21 años, y tras sólo uno dedicándose a la música a nivel profesional, Alessandra participará el próximo 9 de mayo en la primera semifinal de Eurovisión en busca de un billete a la gran final del sábado 13, donde ya es seguro que competirá con Blanca Paloma. Un escaparate musical y televisivo en el que se visualizaba desde pequeña, tal como cuenta en la entrevista: “Recuerdo ver Eurovisión con un nudo en el estómago, mi cuerpo sabía que estaba destinada a ir”.

Además, le preguntamos sobre la candidata española y sobre su visión de Sanremo y del italiano Marco Mengoni, mientras ella se declara fan de la propuesta británica de Mae Muller: “Es una canción pop muy buena”.

¿Cómo te sientes ante el reto de representar a Noruega en Eurovisión 2023?

Me siento muy bien. He podido conocer a los demás artistas de Eurovisión, y representar a Noruega, que tiene un hueco muy importante en mi corazón, es un honor muy grande.

Han pasado 14 años desde la última victoria del país en el festival, en 2009 con Alexander Rybak. ¿Cuál es tu objetivo en Eurovisión?

Mi objetivo es hacerlo lo mejor que pueda, y espero que a la gente le guste lo que para mí es el máximo. La suerte es incontrolable y no puedo decir que vaya a ganar. Eso no lo sé, pero sí sé que puedo hacer lo mejor por mi parte esperando que la gente desde casa y el público de Liverpool crean también en Queen of Kings.

Tu canción ha sido una de las favoritas de los eurofans desde que salió, y tu actuación en la preselección una de las más vistas en el canal oficial de Eurovisión. ¿Esperabas una acogida tan buena?

No, para nada. Recuerdo que me ofrecieron participar en unas jornadas de composición y ya al segundo día tenía escrita Queen of Kings junto a otros compositores y productores. No esperaba nada porque todavía no sabía que iba a ser la elegida para representar a Noruega en Eurovisión. Luego sucedió, y está siendo increíble.

¿No la compusiste expresamente para Eurovisión?

Sí, la compuse para Eurovisión en unas jornadas de composición para el Melodi Grand Prix, la preselección eurovisiva. Pero es increíble. No hay palabras, incluso habiendo pasado meses desde que salió.

La esencia de mi show es lo que ha gustado al público y cambiarlo totalmente no sería positivo

¿Te sientes favorita?

No lo sé. Me siento afortunada y orgullosa. Siento que la gente apoya y ama Queen of Kings y me muestra a mí mucho amor, y por eso me siento muy bien. Creo que la canción ha conectado con el público y estoy muy feliz por ello.

La puesta en escena es siempre muy importante en Eurovisión. ¿Va a haber muchas diferencias con respecto a la que mostraste en la final del Melodi Grand Prix?

He pensado mucho sobre ello. La esencia del show es lo que ha gustado al público y creo que cambiarlo totalmente no sería positivo. La base es muy importante mantenerla, pero quiero mejorarla, hacerla más poderosa y meterle mucha fuerza. Tenemos la base, pero va a evolucionar también a nivel de vestuario y coreografía.

¿Cuál es el mensaje de tu canción? ¿Qué quieres transmitir con Queen of Kings?

El mensaje de la canción es muy importante. Hablamos de una reina de reyes, que es un título muy grande, pero esa reina no es perfecta y eso es lo que la hace única. Ella quiere ser imperfecta y aunque está en un período malo y triste, lo utiliza para crecer, resurgir, aprender cosas de la vida y convertirse en una mejor persona.

Parte de tu corazón pertenece a Noruega y la otra mitad a Italia, ya que naciste y creciste allí. ¿En algún momento valoraste presentarte a Sanremo con el objetivo de representar a Italia en Eurovisión?

No. La oportunidad de participar en el Melodi Grand Prix cayó del cielo. Fue cosa del momento, no fue algo que buscase. No porque no me gustara o interesara Eurovisión, sino porque no sabía que mi vida me iba a llevar por ese camino hasta ganar la preselección noruega. San Remo está a media hora de mi casa en Italia, pero no lo sé. Es un festival para cantantes más conocidos allí, pero quizás en el futuro es posible.

¿Qué opinas de la propuesta de Marco Mengoni para representar a Italia en Eurovisión 2023? ¿Le conoces personalmente?

No le conozco todavía, pero le quiero. Marco Mengoni es uno de mis artistas favoritos desde que era pequeña y es increíble. No puedo esperar a conocerle en Liverpool.

¿Qué países crees que son favoritos para ganar Eurovisión 2023? ¿A quiénes ves más fuertes a estas alturas?

Me encanta I Wrote A Song, la canción de Reino Unido, y también Tattoo de Suecia. Cha cha cha de Finlandia me transmite muy buena energía. Hay grandes canciones este año, pero la de Reino Unido me gusta muchísimo, es una canción pop muy buena.

¿Qué opinas de Blanca Paloma y su EaEa?

¡Blanca Paloma! Por supuesto... la quiero muchísimo. Es una persona muy cálida y amorosa, y me gusta todo lo que transmite con su canción, los movimientos de los brazos y las melodías relacionadas con el flamenco y la cultura española. Es muy importante transmitir la cultura a través de la música.

Recuerdo ver Eurovisión con un nudo en el estómago, mi cuerpo sabía que estaba destinada a ir

¿Has seguido el festival de Eurovisión? ¿Cuál tu primer recuerdo?

No me acuerdo ahora mismo de mi primer recuerdo, pero sé que me gusta Eurovisión porque siempre me ha encantado la música. Recuerdo tener un nudo en mi estómago y creo que es porque mi cuerpo sabía que estaba destinada a ir a Eurovisión. Es una cosa un poco loca, pero la emoción que sentía dentro cuando veía el festival era muy rara.

Ahora que vas a participar en Eurovisión, ¿esperas que suponga un punto de inflexión en tu carrera?

Espero que sí. Estoy componiendo muchas canciones. Estoy en una escuela de composición y escribimos canciones todos los días. Tengo ya como diez o veinte, muchísimas, que quiero empezar a mostrárselas a la gente.

¿Tienes alguna en español? Dado que se te da tan bien el idioma...

Quiero escribir una canción que se llame Chupa culo [ríe].

¿Conocías esa palabra, o te la han enseñado en tu visita a Madrid?

No, no. La sabía porque tengo una tía argentina y me enseñó cómo se dice en español una expresión italiana. Desde entonces sé que quiero escribir una canción con esa palabra, ¡me encanta!

¿Cómo es que hablas tan bien español? ¿Dónde aprendiste?

Estudié español en la escuela. Y además tengo una amiga que sabe mucho y me ha enseñado a hablarlo. Igualmente quiero mejorar.