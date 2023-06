Alfred García, tras arrasar como Michael Jackson: “Me han llamado de la BBC y de uno de sus musicales más reconocidos”

Tu cara me suena ha supuesto la vuelta de Alfred García a la televisión. Cinco años después de su paso por la Academia de OT 2017, el catalán ha regresado a la pequeña pantalla como concursante de la décima edición del programa de imitaciones de Antena 3. Y es que aunque vimos al catalán el pasado mes de febrero participando en el Benidorm Fest 2023, las grabaciones del formato de Atresmedia arrancaron en otoño del año pasado.

El artista reconoce que se pensó mucho su vuelta a los platós, tras el 'boom' que supuso su paso por el talent musical de TVE: “Me ha costado volver a la televisión, porque estuve superexpuesto a nivel mediático y todo vino de una manera muy inesperada”, declara a verTele Alfred García, que defiende que “la parte personal siempre he intentado dejarla a un lado, aunque a veces ha sido inevitable”.

Ahora, asegura sentirse mucho más cómodo en esta nueva aventura al tratarse de un “formato muy familiar” en el que “no te implicas a nivel personal”. “Tu cara me suena ha sido la mejor experiencia que he tenido en televisión”, dice orgulloso, desvelando que esta era la tercera vez que le llamaban para que se animase a concursar. “Tanto Tinet Rubira, director del formato, como todo el equipo, sabían que yo tenía un don para la imitación”, señala.

Y lo cierto es que, hasta el momento, no le ha ido nada mal, ya que ocupa una cuarta plaza de la clasificación general que, de confirmarse, le aseguraría un puesto en la gran final del programa. Además, en la última gala dio un golpe sobre la mesa, alzándose con su primera victoria de la temporada. Alfred García se metió en la piel de su ídolo Michael Jackson, arrasando en las votaciones de público y jurado, que le auparon finalmente hasta el triunfo.

Durante los últimos días, su magnífica interpretación del clásico Billie Jean ha cobrado una gran repercusión: “La respuesta del público ha sido brutal, me has llamado tú pero también me han llamado de la BBC Radio 1”, cuenta el cantante. “Me han llamado también de uno de los musicales más reconocidos de Michael Jackson, pero no voy a poder hacerlo”, asegura Alfred García, cuya agenda profesional parece empezar a trufarse de nuevos proyectos.

¿Cómo valoras tu paso por Tu cara me suena?

Ha sido un sueño. Después de cuatro años sin pisar un plató de televisión, un poco huyendo de esa fama tan inesperada que vino con Operación Triunfo, Tu cara me suena suponía volver un poco a estar en el foco. Después de unos años de giras, con mucha tralla, esta vuelta a la televisión ha sido muy reposada y pensando bien en por qué quería estar en Tu cara me suena. Porque ya me habían llamado tres veces para hacerlo y la tercera fue la vencida. Tanto Tinet Rubira, director del formato, como todo el equipo, sabían que yo tenía un don para la imitación, porque me habían visto imitar en la Academia de OT. Entonces, a mí me ha costado volver a la televisión, porque estuve superexpuesto a nivel mediático y todo vino de una manera muy inesperada. Al final, yo soy un cantautor y me dedico a mi público, al que escucha mis canciones, pero es cierto que había un público en televisión que estaba ahí y lo he recuperado.

Más allá de eso, el paso por Tu cara me suena ha sido la mejor experiencia que he tenido en televisión hasta el momento. Te preguntarás: ¿Más que Operación Triunfo? Claro, Operación Triunfo fue la primera, pero esta la he querido disfrutar de una manera más racional. Esta vez me ha dado la oportunidad de ser totalmente yo y de poder expresarme a través del noble arte de la imitación, que muy pocos pueden dedicarse profesionalmente a ello.

¿Qué ha sido lo más complicado para ti, enfrentarte cada semana a una imitación diferente, o el juego de humor en plató con los jueces y tus compañeros?

Yo soy tal como soy en Operación Triunfo, en mis conciertos y en Tu cara me suena. Yo no soy una persona que se caracterice por estar siempre a un nivel de juego humorístico elevado. Más bien estoy en un segundo plano y me muestro tal y como soy. Soy una persona con mucho mundo interior, muy contemplativa, y con una hipersensibilidad que me hace estar más analizando la situación que jugando el partido. Por esa parte, aquella cosa de ganarse al público con el aplauso y con el chiste fácil... Yo no soy así. Entiendo que otras personas sean así y les pueda favorecer, pero creo también que ser honesto al final es la mejor carta que puedes jugar. Podrás gustar más o menos, pero es un programa de imitación y yo siempre me debo a las artes, escénicas y musicales. Es ahí donde estoy más cómodo, la parte personal siempre la he intentado dejar a un lado aunque a veces ha sido inevitable.

Has sido el ganador de la última gala con una gran imitación a Michael Jackson. ¿Te esperabas una respuesta tan positiva de la gente?

Primero, no me esperaba que saliera tan bien lo de Michael Jackson. Es cierto que soy un gran admirador de su vida y de su obra y evidentemente me he formado bastante en los clásicos, por lo que no me ha sido difícil retratar aquella actuación que he visto miles y miles de veces. Yo no esperaba que la realización quedara tan bien. Y la respuesta del público ha sido brutal. Me has llamado tú, pero también me han llamado de la BBC Radio 1 y ahora tengo una entrevista con ellos.

¿A raíz de esta imitación?

Sí, es que hay vídeos en Tik Tok que ya casi tienen un millón de visitas, y en mi Instagram la mitad de las personas que me siguen ya la han visto, unas 400.000 personas, fuimos Trending Topic número uno en Twitter, no solo en España, sino que también en Chile y en México. Ha tenido un revuelo que yo no sabía que este programa sacudía. Me han llamado también de uno de los musicales más reconocidos de Michael Jackson, pero no voy a poder hacerlo. Me daría pena si no tuviera nada más que hacer...

¿Te ves algún día haciéndolo en el futuro?

No digo que no a los musicales, de hecho alguna vez ya me han seducido para hacer algún tipo de casting, pero siempre, gracias a Dios, tanto discográficamente como en directo, he tenido proyectos. Ahora estoy inmerso en numerosos proyectos, como compositor, como productor, como escritor... Estoy haciendo muchas cosas y en televisión también voy a salir adelante con otro proyecto. Digamos que una gira europea con un musical de Michael Jackson no es lo que más me conviene.

Te metes siempre mucho en el personaje. ¿Cómo es el proceso que llevas a cabo en cada actuación?

Parafraseando a Michael Jackson, ya que estamos hablando de él, él se consideraba un médium entre la música y el público. Como decía Carlos Santana, la música es el agua, él es la regadora y el público son las flores. Pues yo me siento un poco como el medio para llegar a ellos. A mí, tanto al imitar como al cantar mis canciones, me siento siempre como un conector entre una cosa y otra. Por eso yo tengo una relación muy espiritual con la música, con los versos, los acordes y con las notas que elijo para cantar, por eso estoy tan metido dentro del personaje y de la canción. Para mí es una comunión entre yo y el público.

Tengo mucha suerte de tener una gran fidelidad dentro de los conciertos y en televisión, y que la gente pueda conectar con lo que yo digo. Entonces, necesito hacer una preparación anterior que he podido tener en mi conservatorio o cuando recibía clases en Coco Comín, que era formación de actores, porque para mí es muy importante el hecho de meterte en el personaje, o hacerte cargo de quién eres y lo que vas a decir.

¿Cuál de las imitaciones se te ha resistido más?

Creo que con la que lo pasé peor fue con Annie Lennox, no porque fuese una mujer, sino porque su voz es tan característica, su registro es tan agudo que no pude llegar a ciertas notas, pudiéndolas hacer con una voz de pecho, sino que tuve que usar el falsete para poder llegar. Y es algo que realmente me dio pena, porque lo podíamos haber evitado de alguna manera, bajando un tono... Pero era bastante imposible. Si pudiésemos elegir a quién imitamos, sería genial porque al final elegirías a las personas que te fueran bien para cantar, pero el pulsador es como es.

Entonces, eso que dicen de que el Pulsador está 'amañado' y os da las imitaciones que queréis no es cierto, ¿no?

No, no. El programa decide lo que cantamos.

¿Qué te han parecido las valoraciones del jurado? ¿En algún momento te dio la sensación de que protegían algo más a los cantantes que al resto de concursantes? Al final, hay dos ligas dentro del concurso...

Bueno, no es que haya dos ligas, es que hay gente que es cantante profesional y hay gente que es presentador, humorista o actor. Este es un programa de cantantes y un programa de imitación de cantantes, entonces, que cojan a otras personas que no son cantantes, pues evidentemente crea una desigualdad. Pero así es el programa y así lo aceptan las personas que participan en él.

También tengo que decir, a Anne Igartiburu muchas veces el público la ha votado por encima de mí, así que no tiene nada que ver. Hay actuaciones que emocionalmente la gente puede estar más conectada con una persona que no es cantante profesional, o que por lo que sea le hace más gracia esa persona o le gusta más la canción, y la votan más que a ti. Hay una actuación que yo creo que generacionalmente es mítica, para mí es de las mejores canciones que se han escrito en la historia, pero igual generacionalmente el público que está allí no conoce a ese artista, o le parece un artista un poco raro, y no te vota. Pero para nada me sienta mal, ¿eh? Es un concurso donde vas a participar y gana alguien pero tampoco dejas de ganar más o menos dinero por eso. Estás ahí participando y ya está.

¿Te hubiese gustado que la emisión fuese más pegada a las grabaciones y así estar más pegado al pulso de los espectadores?

Yo prefiero grabar el proyecto y que luego se emita, porque digamos que puede afectar en ti lo que las otras personas puedan decir o no decir. Para mí ha sido mucho más cómodo hacerlo así. Josie, por ejemplo, opina lo mismo. Josie es un poco más dramático y dice: “Yo no hubiese podido hacerlo mientras veía lo que decían”. Pero para mí también es algo positivo más que negativo. También te digo, hacer la quiniela el lunes es muy fácil. ¿Hubiese sido mejor? Tampoco lo sabes.

¿Cómo estás viviendo el feedback de la gente a través de las redes? ¿Notas diferencias respecto a tu paso por OT o el Benidorm Fest? ¿Hay menos 'hate' hacia este formato?

Tu cara me suena es un formato muy familiar y no te implicas a nivel personal, que eso es lo mejor de todo. Además, he tenido unos compañeros y un equipo detrás excepcional. Para mí, ha sido el gran qué para participar en este concurso también. Cuando me enteré de que estaba Anne Igartiburu dije: Sí. Cuando uno tiene profesionalidad y calidad humana siempre se está más cómodo. Lo que más funciona para que un equipo funcione es cuidar a las personas. No esperaba que me descubriese mucha más gente, porque está claro que la gente ya me conoce, pero sí que me puede redescubrir y ver una parte de mí que no conocían, que es la parte de la imitación y la interpretación más actoral.

¿Cuál de tus compañeros te sorprendió más?

Me ha sorprendido en todas sus facetas, tanto personales como artísticas, Josie. Josie es una persona humilde, trabajadora y, sobre todo, es un artista multidisciplinar que puede bailar y puede cantar. Y es uno de los mejores diseñadores y estilistas de este país y del mundo. Es una persona que cuida tanto emocionalmente como estéticamente las cosas que muchas veces pensamos que los estilistas y diseñadores solo piensan en lo estético, pero es un tipo que va mas allá de eso. Es un tipo que quiere trascender a nivel emocional, quiere dar un mensaje y eso no todo el mundo lo tiene. Es una persona muy sensible, que faltan muchas personas sensibles en este mundo. Yo siempre lo digo: el futuro será de los sensibles.

¿Te llevas a algún amigo de este programa?

Evidentemente, me llevo a todos. Miriam y yo ya éramos amigos, Anne Igartiburu y yo ya éramos colegas... pero me los llevo a todos, porque todos son unas personas de 11 y han sido unos compañeros muy amables.

¿Para ti quién era el gran rival a batir?

Es que yo no voy nunca a los concursos a competir, yo voy a disfrutar. Porque, si no, te creas una rivalidad que no tiene ningún sentido. La rivalidad tiene que ser con uno mismo porque, entonces, jamás vas a poder alcanzar nada y todo te va a quedar muy lejos. Siempre me he intentado comparar con los más grandes, con los artistas con los que he podido soñar ser. Para mí, son los que he imitado. Así que el propio reto ha sido imitar bien a quien tenía que imitar.

En la gala 6 imitaste a Stephen Sánchez y muchos vieron referencias en esa actuación a la puesta en escena que planteaste en Benidorm. ¿Te sirvió de inspiración o fue casualidad?

Fue casualidad y a la vez creo que tiene mucho que ver, porque estamos en un momento en el que lo retro ha vuelto. Los años 70 son una referencia en todo lo que hacemos y ha sido casualidad. Yo no conocía a Stephen Sánchez y ya te digo que todo lo que tenía que ver con la realización y escenografía de mi actuación del Benidorm Fest ya estaba en camino. Es verdad que estaba lo del coche y tal, pero todo lo demás no. Lo mío está grabado en 3 tercios, en blanco y negro... Entiendo lo de la referencia, pero ha sido así.

¿Qué te pareció el resultado de Blanca Paloma en Eurovisión? ¿Se fue injusto con España?

Yo solo voy a decir una cosa: tanto en mi caso, cuando fui a Eurovisión, como en el de ella, los dos hemos quedado por debajo de Rodolfo Chikilicuatre. ¿Qué quiero decir con eso? Que evidentemente... ¿tiene más calidad una cosa que la otra? Yo creo que no, que son propuestas muy distintas y ante esos resultados, si los comparas, qué quieres que te diga. Yo no sé qué decirte quién vota o quién deja de votar, pero simplemente no tiene ningún sentido [Risas].

¿Descartas volver a presentarte al Benidorm Fest?

[Se lo piensa]. No lo sé, no lo sé. Fíjate que Raphael se presentó tres veces y fue dos a Eurovisión. No lo sé. Creo que hay algo dentro del mundo eurovisivo, que no sé qué es, que cada año me da la sensación que no depende tanto del público de Eurovisión y de los fans de Eurovisión en España. Yo no sé quién es el voto demoscópico, ni de dónde viene el jurado... Se me escapa. No es todo votación popular, entonces claro, no acabo de entender el tema de las votaciones. Tu mismo me decías: ¿Qué te parece el resultado de Blanca Paloma? No sé qué quieres que te diga. El resultado de la actuación me parece magnífico, el resultado de los puntos que le dieron no lo entiendo y nadie lo entiende. Porque nadie tiene ni idea de cómo se vota en Eurovisión.

¿Pero preferirías entonces que en Benidorm solo hubiese votación popular?

No, para mí es muy justo que haya un jurado, evidentemente. De hecho, fui uno de los favoritos del jurado, pero luego viene el voto demoscópico y no sé, hay una serie de cosas que se me escapan. Bueno, la verdad es que yo estuve este año en el Benidorm Fest, primero porque me llamaron y, segundo, porque se me aconsejó. Entonces, no es que haya ido a hacer un favor a nadie, a mí me apetecía muchísimo, pero fue una decisión compartida por mucha gente. Yo apoyo el Benidorm Fest, apoyo a Eurovisión y ya lo he dicho: siempre voy a estar ahí. Pero creo que voy a estar en otro lugar a partir de ahora en lo que se refiere a Eurovisión. Si veo que puedo traer un proyecto a Eurovisión, siendo yo el artista que lo interprete, o sea otro, yo lo presentaré, tanto como compositor como intérprete. Si tengo algo que aportar lo haré.

Tuviste un mensaje de apoyo para Eva Mora en redes sociales, ¿te sorprendió la decisión de TVE de apartarla?

Puse un story de Eva Mora porque sé que ha dejado el cargo y a mí me ha apoyado siempre mucho. Con lo cual, le di las gracias básicamente por todo lo que me ha apoyado. No sé el por qué de la decisión, pero tampoco me voy a meter porque no tengo ni idea.

Chenoa es una grandísima artista y, sobre todo, una gran comunicadora. Creo que va a hacer un gran papel como presentadora de OT Alfred García

Chenoa va a ser la presentadora de OT 2023. ¿Qué te parece? ¿Crees que cumplirá con las expectativas?

Chenoa es una grandísima artista y, sobre todo, una gran comunicadora. Creo que va a hacer un gran papel como presentadora de Operación Triunfo.

Para terminar, ¿a qué otro compañero de OT 2017 te gustaría ver en TCMS?

Por los dotes que tiene como actor en musicales, y con la voz que tiene, yo creo que Ricky podría hacer un gran papel en Tu cara me suena. Ricky tiene un gran talento, como todos mis compañeros de OT 2017 que cada uno con su carrera están disfrutando y haciendo lo que quieren.