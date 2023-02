Ana Rujas y Claudia Costafreda retoman 'Cardo': “La segunda temporada no es la voz de una generación, es otra cosa”

La cuenta atrás para la segunda temporada de Cardo ha comenzado. Solo quedan 10 días para que vean la luz los nuevos capítulos de la serie creada por Ana Rujas y Claudia Costrafeda, que llegarán al catálogo de Atresplayer Premium el próximo 12 de febrero. Lo harán entre una gran expectación, pues hablamos del regreso de la serie revelación de 2021 en nuestro país.

'Cardo' lanza el póster de su temporada 2, con Ana Rujas convertida en la 'Virgen María'

Entonces, sus creadoras fueron catalogadas como 'la voz de una generación' por lo que plasmaron en pantalla, aunque ahora ellas huyen de esa etiqueta de cara a esta segunda tanda. “La gente verá que la segunda temporada no es la voz de una generación, es otra cosa. No sé qué va a ser, pero la serie ya no es tanto eso”, explica Costafreda durante el encuentro que ella y Rujas mantienen con verTele y otros medios en el Festival de San Sebastián.

Que Cardo vaya a ser “otra cosa” en su nueva temporada responde a las necesidades de cambio de su dúo creativo, que apuestan aquí por una tanda “más salvaje” que la anterior. “El personaje [María] está más al límite y todo está más al límite”, asegura Rujas sobre esta segunda temporada, que será la última por decisión de ella y su compañera, que lo explica así: “Llevamos mucho tiempo seguido con este proyecto. Más allá de las temáticas, lo que necesitamos es un paréntesis mental porque no hemos parado”.

Habéis comentado que os parecía poco estimulante seguir la historia tal como estaba, que queríais darle un cambio y contar algo distinto. ¿Tardasteis mucho en encontrar ese algo distinto y en decir 'vale, sí, hacemos Cardo 2'?

Ana Rujas (AR): Fue todo rápido e intenso. No teníamos mucho tiempo, porque estábamos terminando de presentar Cardo 1 y ya estábamos sentándonos para presentar Cardo 2 y presentar la trama.

Claudia Costafreda (CC): Fue rapidísimo. Se ha escrito y se ha rodado muy pegado a la primera temporada. Queríamos hacer algo distinto, pero lo tuvimos que pensar muy rápido.

¿Pensabais que os iban a tirar alguna trama por ser demasiado transgresora?

AR: Trama no. Era más alguna escena. Pero remarco que confían muchísimo en nosotras y que [Atresplayer Premium] es una plataforma que nos permite hacer lo que queramos y nos da toda la libertad del mundo. Los Javis también son propulsores de que suceda esto. De hecho, pensamos “bueno, esta escena nos la tiran”, pero les gustaba y querían era más de eso.

El límite lo ponéis vosotras, Los Javis y todo el equipo que formáis, ¿no? ¿Hay algún límite que os hayáis marcado?

CC: No. Al final el límite es que podríamos estar mucho tiempo haciéndola. El límite es la exigencia del tiempo de las series y de los procesos, pero a nivel creativo siempre nos han dicho que escribamos lo que queremos y lo han abrazado. No tenemos ningún límite.

AR: El que queramos nosotras.

¿Cómo ha sido la evolución de la María de la primera temporada a la de la segunda?

AR: La evolución que hemos planteado que tuviera el personaje es que haya estado en un centro penitenciario durante dos años y medio y tenga que enfrentarse un poco a la reinserción. Ver cómo se enfrenta a eso habiéndose enganchado también a las drogas institucionales o que le daban en el centro penitenciario. A partir de ahí construimos todo.

Ya no está en entornos de treinteañeras viviendo en pisos compartidos Claudia Costafreda

Cuando salió la serie, muchos críticos os señalaron como 'la voz de una generación'. ¿Cómo os sentís al leer eso? ¿Sentís presión por una etiqueta como esa?

CC: Creo que en este caso hemos pasado a otra cosa. Sí que es verdad que se dijo mucho, aunque nosotras no hicimos la serie con esa intención. Entendemos por qué se dijo, pero la gente verá que la segunda temporada no es la voz de una generación, es otra cosa. No sé qué va a ser, pero la serie ya no es tanto eso. Ya no está en entornos de treinteañeras viviendo en pisos compartidos.

¿La primera temporada de 'Cardo' es la 'Euphoria' de los que tienen 30 años?

AR: ¿Que si la consideramos la Euphoria española de los treinteañeros? Sí, por qué no.

CC: ¡Ah, Euphoria la serie! Pensaba que era como un concepto. No, no. Euphoria es muy grande.

AR: Euphoria es muy grande. Nosotras hacemos una serie más pequeña [risas]. Pero entiendo lo que dices. Sí puede ser [Cardo] una serie con la que se haya sentido identificada mucha gente. Yo considero que no solo es una serie generacional. También una madre se ha podido sentir identificada con María. Igual lo que tiene Cardo es esto: que conectas con la historia, con los personajes y con un retrato más cercano a lo que vivimos. Pero Euphoria… Euforia es lo que te da ver la serie, yo qué sé [risas].

¿Para la banda sonora habéis vuelto a contar con Raúl Santos y Álex de Lucas?

AR: Sí.

CC: La identidad de Cardo no somos solo nosotras, detrás hay un equipo que ha repetido casi al completo para esta segunda temporada. Todas las decisiones creativas, que vienen de muchos departamentos, hacen que Cardo siga siendo Cardo. Y una de esas decisiones es la musical. Y, claro, no podíamos no contar con Álex y con Raúl.

AR: Ha sido muy bueno que casi todo el equipo fuese el mismo, porque se han retado más. Todos hemos crecido con este proyecto y esta segunda temporada ha sido una oportunidad para que cada persona en su departamento pueda evolucionar e intentar ir por lugares distintos a los de la primera temporada.

¿En qué momento exacto decidisteis que ibais a hacer una segunda temporada? ¿Influyeron las buenas críticas de la primera en vuestra decisión?

CC: Fue antes del estreno de la primera, así que no sabíamos qué iba a pasar con la primera. Real que no sabíamos si nos había salido bien o no.

AR: Y real que en esta tampoco.

Cuando estás en buenas manos y el personaje está bien escrito yo estoy feliz por interpretarlo Ana Rujas

¿Pero os dio vértigo lanzaros con una segunda temporada?

CC: Sí. Además, primero una dijo sí, la otra no y así hasta que las dos dijimos 'venga, sí'. Y a partir de tiras para adelante. Luego el reconocimiento de la primera temporada llegó cuando ya estábamos en el barro, entonces no puedes hacer otra cosa que no sea tirar para adelante.

Ana, después de haber escrito este personaje junto a más gente, ¿te ha costado interpretar a otros que nos has escrito?

AR: El tiempo que he tenido ha sido muy poco. Lo máximo que he hecho ahora ha sido lo de La Mesías [la serie que preparan los Javis para Movistar Plus+], porque no he tenido tiempo de hacer más proyectos. Y es distinto. Claro, cuando escribes al personaje conoces más sus aristas, su profundidad y todo.

Pero no te cierras puertas a proyectos ajenos después de haberte involucrado tanto en uno como 'Cardo'.

AR: No, no. Cuando estás en buenas manos y el personaje está bien escrito yo estoy feliz por interpretarlo.

Habéis dicho que una tercera temporada de ‘Cardo’ es improbable porque lo que queríais contar ya está contado. Es una decisión valiente porque hay muchos casos de series y personajes que se han alargado muchísimo.

CC: Más que lo queremos contar o no, también es que llevamos mucho tiempo seguido con este proyecto. Más allá de las temáticas, lo que necesitamos es un paréntesis mental porque no hemos parado.

¿Os ha salido una temporada más 'punky' que la anterior, o menos'?

CC: Yo creo que tiene cosas más arriesgadas en muchos aspectos, pero, claro, ¿qué es el 'punkismo'?

La última vez no nos los supisteis describir, pero Clara, tú querías una serie más ‘punky’, y tú menos, Ana.

CC: Ahora no hemos tenido ningún debate.

AR: De este debate he desistido ya. ¿[Esta temporada es] Más salvaje quizás?

CC: Sí.

AR: No lo sé. El personaje está más al límite, todo está más al límite…

CC: La tuerca está más apretada

AR: Nosotras, como creadoras, estamos también más al límite.

Habéis comentado en alguna ocasión que, cuando erais más jóvenes, no teníais referentes femeninos que hicieran lo que hacéis ahora vosotras. ¿Creéis que podéis ser un referente para esas chicas jóvenes que quieren dedicarse a lo mismo que vosotras?

AR: El otro día estuve hablando con un amigo de Claudia, Xavi Toll, que es productor y va mucho a la ESCAC [Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya] a dar clases, y me estuvo contando que muchas chicas les estaban presentando dossiers con Cardo como referencia y que describían con imágenes de Cardo cómo querían rodar sus proyectos. A mí me emocionó mucho que Xavi me contara esto. Me pareció muy bonito. Entonces, quizás haya servido de mucho que hiciéramos esta serie para todo lo que viene.

Ana, cuando empezaste en la serie 'HKM' (2008-2009, Cuatro), tu objetivo era ser actriz. ¿Pero también querías escribir y desarrollar tus propios proyectos?

AR: Yo estudié audiovisuales en la Complutense, pero no terminé la carrera. Y bueno, sí, me gustaba mucho escribir y el cine, pero entré en la interpretación con 16 años, que es cuando empecé a estudiar teatro, y me agarró más eso porque me cogieron muy rápido, en el primer casting, que fue el de HKM. A partir de ahí empecé a trabajar como actriz, pero siempre he tenido la pulsión de hacer esto. De hecho, empecé a hacer mis propios proyectos de teatro con compañeros de Corazza [el estudio para la actuación en el que se formó]. Siempre he estado armando mis cosas.

¿Y de 'HKM' tienes buenos recuerdos?

AR: Tengo buenos recuerdos. Es lo primero que hice, cómo no voy a tenerlos. Buenos y de todo.

¿Cómo sentís que os ha tratado la industria después de vuestro trabajo tras las cámaras en 'Cardo'?

AR: Muy bien.

CC: A nosotras muy bien. Decir otra cosa sería mentir, porque hemos estado muy bien rodeadas. Esto es de lo primero que hacemos así, con esta envergadura, y Atresmedia, los Javis y todos nos han tratado muy bien. Ahora, no sé qué te vamos a decir dentro de 15 años. Igual otra cosa.

AR: También hemos estado muy bien acompañadas de Custodio Pastor [encargado de relaciones con la prensa de Gosua, la agencia que representa a Rujas y Costafreda], que conoce muy bien la industria. Nos ha acompañado mucho y nos apoya mucho. Y la industria en sí nos ha tratado muy bien. Estamos muy agradecidas. Y daros gracias a vosotros, los periodistas, porque Cardo se llevó un Feroz y yo me llevé otro. Y no luchamos por esto, pero todo nuestro trabajo y todo nuestro esfuerzo lo habéis reconocido.

En la primera temporada había escenas que se proyectaban, desde fuera, como que los mayores consideran que los jóvenes son una ‘generación de cristal’. ¿A vosotras qué os parece este concepto? ¿Vais a tratar en la segunda temporada el tema de la salud mental?

CC: Mi opinión es que está bien quejarse, al igual que otras generaciones se han quejado de otras cosas si las cosas estaban mal. Creo que a nuestros padres y a nuestros abuelos se les ha enseñado a callarse todo el rato todo. Tienes un problema y te callas, tienes ansiedad y te callas, sufres maltrato y te callas… No es que nos quejemos porque sí, a lo mejor es que, como generación, estamos aprendiendo a contar lo que nos pasa. Y yo creo que esto es positivo para avanzar.

AR: La queja a veces está bien, y otras no ayuda mucho.