Aritz Arén y la sombra de Chanel: “Todas las comparaciones son malas porque crean una expectativa”

De entre los 18 artistas candidatos del Benidorm Fest 2023 hay uno que despierta un interés particular. Hablamos de Aritz Arén, bailarín profesional al que conocimos en Fama, ¡a bailar! y que ha encontrado en la preselección eurovisiva de TVE su primera gran oportunidad musical.

Formado en canto desde hace tres años, muchos han visto en este treintañero valenciano al posible sucesor de Chanel. Una comparación inevitable por proceder también del mundo del baile, pero de la que el propio Aritz se desmarca: “Creo que todas las comparaciones son malas porque crean una expectativa que al final... yo no tengo nada que ver”, expresa en un encuentro con verTele y otros medios, celebrado en la sede de RTVE en Prado del Rey.

Su propuesta para conquistar a jurado y espectadores en el Benidorm Fest 2023 es Flamenco, un tema que se distancia del 'Chanelazo' en género y estilo, pero que promete que en directo va a ser “increíble”: “Entiendo que se espere de mí, como bailarín, que en mi propuesta haya baile, pero mi canción es un medio tiempo, ni siquiera es un hit comercial como SloMo (...) No llevo una propuesta tan coreográfica como la que llevó el año pasado Chanel”.

Sobre la presión por estar a la altura de un show como el de la ganadora de 2022, y de venir de un puesto histórico en Eurovisión, confiesa: “No hay presión, es al revés (...) Al final eso es lo que nos ha empujado a muchos a estar aquí y todos sentimos que podemos estar a ese nivel”.

¿Cómo surgió la idea de presentarte al Benidorm Fest? ¿Qué fue primero, la canción o la propuesta de participar?

[La propuesta] llegó a mí. Llevo mucho tiempo formándome en una academia y había un nexo entre el compositor y lo que estaban buscando. Llegó a mí la propuesta y la cogí porque me encantaba la canción.

¿Cuál fue tu primera reacción al escuchar Flamenco?

No fui el único al que enviaron la canción y la propuesta. Antes de llegarme a mí se la mandaron a un amigo, la escuché y deseé que me la enviaran a mí. ¡Hasta ese punto me gusta la canción! Días más tarde me llegó y fue cuando la cogí con mucho amor, la presenté como los demás, me la quedé yo y aquí estoy.

La gente incide mucho en que eres bailarín y vienes de Fama, ¡a bailar! ¿Desde cuándo llevas cantando y formándote como cantante?

Yo soy bailarín profesional y es obvio que no me he dedicado a la música a ese nivel, pero hace tres años empecé a formarme. Llevo queriendo dedicarme a la música mucho tiempo, pero nunca había dado el paso porque soy una persona demasiado perfeccionista y nunca veía el momento de decir 'venga, ahora estoy preparado'. Gracias a Dios el baile fue más fácil porque tuve ofertas cuando empecé y pude trabajar como bailarín más rápido, pero nunca había tenido ofertas como cantante. Después de tres años me ha llegado esto, y es el principio de mi carrera.

¿Empezaste a cantar de pequeño? ¿Te gustaba?

Sí, sí. Yo no paro. Mis amigos me odian porque no paro de cantar [ríe].

Si no sintiésemos que podemos llegar al nivel del 'Chanelazo', no estaríamos aquí

Precisamente por venir también del mundo del baile, como Chanel, desde que se anunció tu nombre se te ha comparado mucho con ella. ¿Qué piensas de estas comparaciones?

Creo que todas las comparaciones son malas porque crean una expectativa y un producto que al final... yo no tengo nada que ver. Cada artista es distinto, Chanel ha salido de un sitio y yo vengo de otro completamente diferente. Entiendo que se espere de mí, como bailarín, que en mi propuesta haya baile, pero mi canción es un medio tiempo, ni siquiera es un hit comercial como SloMo. Va a ser otra manera de baile. Sí que hay una puesta en escena y yo tengo tablas, pero no va a ser una propuesta tan coreográfica como la que llevó el año pasado Chanel.

¿Cómo has recibido la acogida que ha tenido Flamenco y todas las reacciones del público?

Como todos, he recibido reacciones buenas y malas. Yo me quedo con las buenas y simplemente pido a la gente que se dé un poco más de tiempo para escuchar las canciones. Yo soy el primero que escucho un tema y necesito dos o tres días para que me guste, tu mente necesita escuchar muchas veces una canción para ver si le gusta o no. El año pasado ya lo vimos, una canción que al principio pasó desapercibida luego fue la ganadora. Se necesita tiempo para hacer una crítica constructiva.

Y también hay que ver la puesta en escena, que te estarás guardando sorpresas...

Sí. No voy a decir nada porque no quiero crear una expectativa. Lo malo de las expectativas es que cada uno nos creamos unas, y lo que a mí me parece maravilloso, igual para ti no lo es. Prefiero no decir nada porque no quiero que la gente se monte su propia película. Vamos a hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos, y sin duda va a ser increíble. Pero va a ser “nuestro” increíble, y a lo mejor no el increíble de la gente.

¿Cómo te estás preparando para el Benidorm Fest? ¿Cómo está siendo tu jornada, tu día a día?

Varía un poco. Cuando íbamos a grabar la canción estábamos a tope con ella, y ahora estamos trabajando más la técnica vocal, cantar y movimiento a la vez... Estamos variando. Hay semanas que no paramos y otras que estamos más tranquilos si vemos que todo va bien. Y de momento, todo va bien.

¿Cómo definirías la actuación que estás preparando para el Benidorm Fest, en tres palabras?

Diría que es explosiva, sensual y un poco oscura.

Hablando de las expectativas, ¿supone mucha presión participar justo después de Chanel, que ganó con un pack muy potente y tuvo un gran resultado en Eurovisión? ¿Cómo se gestiona tener que estar a la altura de algo así?

No. Al final eso es lo que nos ha empujado a muchos a estar aquí, que el año pasado funcionó muchísimo y todos sentimos que podemos estar a ese nivel. Si no sintiésemos que podemos llegar a ese nivel, no estaríamos aquí. Todos los que hemos venido pensamos que podemos 'empatar' eso o incluso llevarlo de otra manera. No hay presión, es al revés. Hay muchísimas ganas de volver a hacer lo que hicimos el año pasado.

¿Para ti es especial que se celebre en Benidorm, siendo valenciano?

Sí. Bueno... Benidorm me pilla un poco lejos, allí solo he ido a Terra Mítica. No siento Benidorm como mi tierra, pero está muy cerca y toda mi familia va a ir a verme y estar conmigo.