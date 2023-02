Miki Núñez, de Eurovisión al Benidorm Fest: “Me gustaría hacer un llamamiento al amor y dejar el odio de lado”

Todo está dispuesto para la segunda semifinal del Benidorm Fest 2023. Alfred García, Blanca Paloma, E'ffemme, Famous, José Otero, Karmento, Rakky Ripper, Siderland y Vicco se juegan este jueves entrar en las cuatro plazas restantes para la final del festival, después de que Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara se clasificasen en la primera semi del martes.

Mónica Naranjo, contra la toxicidad en el Benidorm Fest: "No puede ser que tras una actuación desangren a la gente"

Esta segunda semifinal estará marcada, más allá de lo musical, por los comentarios que los aspirantes han dedicado al “hate” recibido en redes sociales, en particular por el polémico influencer Malbert, a quien Agoney se dirigió de forma directa tras su clasificación. Incluso Twin Melody y Aritz, que se quedaron a las puertas de la final, acabaron derrumbándose ante los medios por ese odio en Twitter. Un odio del que Miki Núñez, una de las caras de la cobertura de TVE, se ha referido muy claramente durante su conversación con verTele.

“Estamos en un momento en el que las únicas críticas a las que se les hace caso son las malas”, afirma el que fuera representante español de Eurovisión 2019, que hace “un llamamiento al amor” de cara a lo que queda de certamen. Un certamen que, por otro lado, le genera “muchísima envidia sana”: “Por fin Eurovisión tiene la importancia que merece”, afirma el que liderara la candidatura española hace cuatro años con La venda, y que ahora triunfa también como presentador.

Junto a Aitor Albizua, el catalán asume las riendas de La noche del Benidorm Fest, espacio de La 1 que telonea a las galas con un previo (22:00 horas) y que también continúa después con un post. Así será también este jueves, recogiendo las impresiones de los cuatro últimos clasificados.

La segunda semifinal arranca a las 22:50 horas en La 1 de TVE, conducida una vez más por Mónica Naranjo, Inés Hernand y Rodrigo Vázquez.

Desde que tú estás (Alfred García), Eaea (Blanca Paloma), Uff! (E'FEMME), La Lola (Famous), Inviernos en Marte (José Otero), Quiero y duelo (Karmento), Tracción (Rakky Ripper), Que esclati tot (Siderland), y Nochentera (Vicco) son las canciones que se escucharán. Los cuatro artistas más votados en esta velada se sumarán a la última gala de la semana, en la que conoceremos quién (o quiénes) representará a España en Eurovisión 2023.

¿Cómo te sientes de nuevo en esta órbita eurovisiva?

Muy bien, la verdad. Estoy muy contento de que TVE haya querido contar conmigo para otro ámbito de Eurovisión y que confíen en mí. Este año he hecho de presentador en otros sitios y es una cosa que me gusta. Mientras la música vaya bien, yo seguiré aquí. Benidorm es enorme y ojalá este festival se haga todos los años.

¿Cómo te has preparado para vivir todo esto, ahora desde una posición muy distinta?

Tengo un buen compañero, Aitor [Albizua], que sí que es presentador de verdad. Hemos estado hablando mucho sobre cómo queremos que se vea todo, sobre cómo queremos hacerlo. Al fin y al cabo, llevo estudiando Interpretación durante toda la vida y, quieras o no, ser presentador, ponerse delante de una cámara, comunicar... tiene algo que ver con actuar y es algo que me gusta.

Hay buena sintonía con Aitor Albizua...

Sí, muy buena, muy buena. Somos el yin y el yang pero creo que el equilibro de los dos es fantástico.

¿Qué tal con los participantes? ¿Cómo les ves? ¿Has podido hablar con ellos y darles consejos?

Pues sí, he podido hablar con unos cuantos. Sobre todo, con los que son mis amigos, con ellos he hablado más. Con Meler, con Famous, con Vicco, con Alfred... Están nerviosos pero pese a ello, están todos convencidos cada uno de su proyecto y de lo que van a hacer. Yo creo que lo tienen todo todos para ganar.

¿Cómo valoras esta oportunidad del Benidorm Fest para los artistas que se presentan?

Es increíble. Que se haga un festival de esta magnitud en España... Es que es Eurovisión, pero en España, pero literal. Incluso hay más gente que quizá se entera más de lo que pasa en el Benidorm Fest que lo que pasará luego en la final en Liverpool. Es una gran oportunidad para todos los artistas, para TVE y para todo el mundo que está aquí.

¿Te da cierta envidia verlo todo esto desde fuera?

Sí, es una envidia sana muy buena. Me da muchísima envidia sana. Pienso que por fin Eurovisión tiene la importancia que merece. Ante un festival como Eurovisión, por fin una elección, la gente se presenta con grandes shows, con todo... No solo la canción, vamos a ver exactamente cómo queremos que sea el pack completo. Es una pasada. Esto tiene que ser así, si no, no se puede entender fuera.

Alfred estuvo en Eurovisión hace escasos cinco años. Ttu te has planteado volver a intentarlo o, con lo que viviste, tu experiencia ya está cumplida?

Mi experiencia fue muy buena. Fue un gran escaparate para mí, tengo mi carrera ahora gracias en parte a haber ido a Eurovisión, o sea que no lo descarto nunca. No lo voy a descartar porque si me veo preparado una vez más, y tengo un tema que puede hacerlo y un equipo que lo haga realidad... ¿por qué no?

Se habla mucho estos días de cómo se vive el festival en redes, de la toxicidad, de cómo lo viven los participantes... ¿Cómo viviste tu experiencia? ¿Tuviste también esa parte negativa?

Sí, claro, obviamente. Todo el mundo que se ponga delante de una cámara y haga cualquier cosa va a tener críticas. El problema es que parece que estamos en un momento en el que lo único que se valora, la únicas críticas a las que se hace caso son las malas. Y me gustaría hacer un llamamiento al amor y dejar el odio de lado. Es más fácil decir qué te gusta y por qué te gusta, que hablar todo el rato de las cosas que no nos gustan, porque nos pudren por dentro.

Vienes de vivir un gran éxito en TVE con 'Euphoria' y de dar las Campanadas en TV3, ahora estás en un escaparate como el Benidorm Fest como presentador... ¿Cómo estás viviendo esta faceta?

Es muy guay, de verdad. A mí siempre me ha gustado y desde que empecé le había planteado a mi equipo que me gustaría hacer algo, aparte de la música, en el mundo del artisteo. Si hay algún casting para alguna serie, quiero hacerlo; si hay un casting para ser presentador de algo, quiero hacerlo... Se presentó la oportunidad, les gustó y de una cosa he ido a la otra. Estoy muy feliz, me encanta hablar delante de la cámara, comunicar, hacer un poco el tonto... Me encanta, me encanta.

O sea, que ha sido también un salto buscado...

Sí, sí, sin duda. Yo, si va bien el mundo de la música, voy a seguir buscando cosas. Cuando el mundo de la música empiece a cojear, pondré más energía si cabe en la música para que siga yendo bien.

¿Cómo se presenta el 2023? ¿Qué más tenemos en el horizonte?

Sacaré disco, seguramente en mayo. Hemos sacado ya las entradas para el Sant Jordi, presentamos allí el 30 de junio. Habrá algún que otro proyecto de televisión y muchos conciertos. Y el disco nuevo. Con eso, yo creo que está cubierto el cupo.

¿Alguna serie también?

Ojalá. A ver si lo conseguimos. Si lo valgo, lo haré, si no, que no me llamen.