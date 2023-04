Blanca Paloma, de su “innovación” para Eurovisión a su conexión con Loreen: “También la siento como una hermana”

Con la misma determinación que la flecha que proyecta con sus brazos de arquera, Blanca Paloma afronta la recta final antes de representar a España en Eurovisión 2023. Es una de las favoritas a la corona, pero la cantante no está dispuesta a permitir que nada la distraiga de su objetivo: hacer en Liverpool el trabajo más impecable posible.

Así lo expresó la ilicitana durante la PreParty de Madrid organizada por Eurovisión-Spain, donde amablemente atendió a verTele, rodeada de otros 27 compañeros y rivales (de los 37 que en total participan en el certamen), con los cuales ejerció de anfitriona ante el público español. Puedes escuchar aquí las 37 canciones de Eurovisión 2023 y votar por tu favorita en nuestra encuesta.

“Los nervios no se van a acercar, porque no los voy a dejar ni de lejos”, expresa Blanca Paloma, que asegura estar “disfrutando tanto” de la experiencia que no quiere “que nada enturbie este momento”. Ni siquiera los elogios, ni los pronósticos que la sitúan como una de las aspirantes al ansiado micrófono de cristal: “¿Estar en el Top-3? Yo me veo haciendo un buen trabajo, que para mí es el objetivo”, responde, aludiendo a la predicción que hace unos días lanzó la BBC.

La artista confirma a este medio que el pasado 8 de marzo enviaron a la UER la propuesta definitiva de su canción, que no sufrirá grandes cambios respecto a la actuación con la que se llevó la victoria en el Benidorm Fest: “Nos reservamos una pequeña modificación que no pudimos probar en Benidorm, pero que esperemos que funcione en los ensayos y podamos presentarla como innovación en Liverpool”, avanza sin dar más detalles al respecto.

Durante el evento, Blanca Paloma ha conocido al fin a Loreen, representante de Suecia que intentará revalidar el triunfo que cosechó en 2012 con su recordado Euphoria. La cantante ha compartido su admiración a su compañera, que llegó a decir recientemente que sentía a Blanca Paloma como a una hermana. “Yo lo siento así también, porque me identifico mucho desde dónde hace su música, cómo se lanza al abismo, y cómo se entrega sin miedo”.

Como anfitriona en su país, @BlancaPaloma_rb ha dado la bienvenida a 🇪🇸 a @LOREEN_TALHAOUI.



La representante de Suecia le ha confesado que es una de sus favoritas: “conecto mucho con tu energía y con tu forma de sentir y de expresar la música. Vibramos en la misma frecuencia” pic.twitter.com/1BNMcAJWe9 — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) 8 de abril de 2023

¿Cuáles son tus sensaciones a un mes de Eurovisión? ¿Empiezan ya los nervios?

Los nervios no se van a acercar, porque no los voy a dejar ni de lejos. Porque lo estoy disfrutando tanto que no quiero que nada enturbie este momento. El proceso está siendo duro pero a la vez superenriquecedor. Estoy superbien acompañada de mi equipo, y cuando tienes un gran equipo, al final vas tranquila porque sabes que lo importante está hecho y sales a disfrutar.

¿Cómo está siendo esta gira de promoción antes de Eurovisión? ¿Crees que es positivo tener mucha exposición antes del festival?

En mi caso, creo que sí. Para mí lo está siendo, como persona y como artista, y creo que la candidatura se está viendo muy enriquecida de todo ese apoyo internacional. Yo estoy muy contenta de haber sacado EaEa de las fronteras españolas antes de ir a Liverpool, porque me está dando mucha confianza el público con el que voy haciendo las diferentes versiones que voy mostrando.

En todo este proceso, ¿con quién de los participantes has hecho más migas?

Con los que he compartido en Barcelona e Israel ya somos superíntimos. Esto es una experiencia tan intensa que es como una convivencia. Somos amiguísimos. Y a los que estoy conociendo es como si ya los conociera. Con Alessandra [Noruega] ha sido así. Como ya les sigo por Internet es como si los conociera. Todavía me falta por intimar con algunos de ellos, pero tengo muchas ganas.

¿La versión que presentarás en Eurovisión está ya cerrada o va a condicionar el feedback que has recibido al presentar distintas versiones en la gira internacional?

Nada se puede cambiar. Desde el 8 de marzo estaba todo cerrado, mandamos el paquete... [pasa Loreen muy cerca y Blanca Paloma se queda mirándola] ¿Cómo es? [Grita] ¡Aah! ¡La amo! Ay, ¿qué estaba diciendo? [Retoma] Estamos tan satisfechos con el resultado de Benidorm que lo mandamos tal cual, haciendo simplemente algunos ajustes para el escenario de Liverpool. Y reservándonos una pequeña modificación que no pudimos probar en Benidorm pero que esperemos que funcione en los ensayos y podamos presentarla como innovación en Liverpool.

La BBC te coloca en el top 3. ¿Te ves ahí? ¿Te mete presión?

Yo me veo haciendo un buen trabajo, que para mí es el objetivo. Me veo disfrutando y honrando mis raíces, y a todos los pichones que me han traído hasta aquí y que me dan todo su cariño.

¿Intentas no hacerte eco de ese ruido?

Estoy al tanto porque mi equipo me informa, pero para mí ahora mismo no es el objetivo. El objetivo es mantenerme en mi centro, porque para llegar al éxito uno tiene que saber perfectamente desde dónde lo quiere hacer. Y desde donde yo lo quiero hacer es un estado tan íntimo y tan profundo que mi trabajo está enfocado en no olvidarme de dónde viene EaEa y a dónde quiere llegar, que es al corazón de la gente porque viene del corazón de mi abuela, que heredé ese flamenco suyo.

Muchos creen que Loreen tiene la victoria asegurada. ¿Está todo dicho? ¿Crees que puedes ganar?

Estoy deseando compartir y cantar juntas. Creo que tanto de ella, como del resto de mis compañeros, hay mucho que aprender, mucho que compartir y disfrutar. Claro que a Loreen la admiro desde antes de saber que iba a ir a Eurovisión y tener esta oportunidad de conocerla en persona ya es superenriquecedor. Es tan inspiradora... Creo que antes de conocerme ya conoce mucho de mí, me ha calado.

Dice que sois como hermanas...

Y yo la siento así también, porque me identifico mucho desde dónde hace su música, cómo se lanza al abismo, y cómo se entrega sin miedo.

¿Qué te parece su propuesta?

Me encanta. Deseando verla en Liverpool en directo y que llegue como siempre llega a todos.