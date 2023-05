Cristóbal Soria, una estrella televisiva en Mediaset y Atresmedia: “Espero poder seguir compaginando”

Tras su buen estreno de la semana pasada a pesar de la durísima competencia, este miércoles 17 de mayo Cuatro ofrece el segundo capítulo de Maribáñez, el peor equipo del mundo, su nuevo docu-reality producido por Señor Mono en el que Cristóbal Soria ayuda a un modestísimo equipo de la última división andaluza a enderezar su rumbo y a intentar ascender de categoría.

REPORTAJE | 'Maribañez. El peor equipo del mundo': cuando la tele quiere mostrar lo mejor de la España rural

Más

Como ya contamos en este reportaje, que realizamos gracias a que Mediaset desplazó a verTele junto al resto de prensa a ese pequeño pueblo sevillano de apenas 1.000 habitantes perteneciente a Los Palacios y Villafranca para vivir su preestreno, el fútbol no es más que una excusa para mostrar lo mejor de la España rural. En el formato prima la naturalidad y la “magia” de esta pedanía, como lo define su director Nacho Medina, que agradece cómo han hecho que el equipo de producción se integre totalmente entre sus vecinos.

Aprovechando esa ocasión, además de con muchos de sus protagonistas, pudimos hablar con el propio Cristóbal Soria, que ejerce de estrella y “asesor” del nuevo rumbo del Maribáñez, trasladando la personalidad, pero también el personaje televisivo, que le ha convertido en una estrella en El Chiringuito de Jugones. Una rara avis, la de ser protagonista en un formato de Atresmedia a la vez que en otro de Mediaset, por la que le preguntamos directamente.

Cristóbal, ¿cómo se hace para convencer a Atresmedia, y a Pedrerol, de que vas a protagonizar un formato para Mediaset?

Bueno, no es convencer o no convencer. Yo estoy encantado en El chiringuito, y estoy encantado con este proyecto en Mediaset.

Pero eres una rara avis en el mundo de la tele.

Démosle normalidad y démosle naturalidad a las cosas, ¿por qué no?

Porque no es lo habitual. ¿Cómo se lo dijiste a Atresmedia?

Evidentemente no fue un “vale” o “no vale”, sino simplemente yo quise darle naturalidad y sensatez a las cosas. ¿Por qué no? Insisto: yo estoy en un programa de tertuliano en Atresmedia, que estoy encantadísimo, y en este proyecto nuevo ahora estoy encantadísimo igualmente, y espero poder seguir compaginando ambas cosas los próximos diez años.

Yo soy un colaborador que trabajo diez días al mes en Atresmedia Cristóbal Soria

¿Tú no tienes un vínculo contractual con nadie?

Evidentemente no. Yo soy un colaborador que trabajo diez días al mes en Atresmedia.

¿La primera respuesta de Pedrerol cuál fue?

La primera respuesta de Pedrerol, cuando yo se lo planteo, evidentemente fue alegrarse por mí como amigo mío personal que es. Y después intentamos dar forma a ese choque de intereses que podría haber habido de alguna forma. Se le dio forma sin rasgarnos las vestiduras, insisto, dándole naturalidad a todo. Y muy bien.

¿Entonces Pedrerol no tiene miedo de que le quites el puesto, no?

[Ríe] No, no.

La primera respuesta de Pedrerol fue alegrarse por mí como amigo mío que es Cristóbal Soria

¿Es la primera vez que te han hecho una propuesta así? Porque has sonado para 'Supervivientes' todos los años.

Y en Gran Hermano, y en absolutamente miles de situaciones y miles de cosas. Pero el proyecto era este, este era el momento de lanzarme al vacío con el paracaídas de la productora que tengo detrás.

¿A un reality no irías de ninguna forma?

Maribañez. Ahora el reality es Maribañez. El resto de cosas están muy lejos todavía. Muy lejos.

El proceso de tu fichaje fue tan claro y directo, que fuiste tú mismo el que propuso que fuera en Maribáñez.

Es que yo he sido árbitro durante muchos años. Y cuando empiezas en el arbitraje, arrancas en la ultimísima categoría. Entonces yo he arbitrado en todos estos campos, y conozco la ultimísima división del fútbol regional sevillano, de Andalucía. Conforme vas ascendiendo pasa de ser local a regional y a nacional. Yo conozco el fútbol local de Sevilla porque he arbitrado en todos estos campos. Cuando Íñigo [Pérez Tabernero, el productor de Señor Mono] me plantea lo que necesitamos, el esqueleto de lo que estamos buscando, yo inmediatamente sé que hay dos-tres opciones, no hay más. La margarita tiene tres pétalos, no tiene más, y conforme le quito dos pétalos, todos los caminos conducían a Maribañez.

¿Y cómo se consigue que personas que ni son futbolistas, ni actores, se impliquen en este proyecto?

Lo que yo les pido a ellos, lo único que yo les exijo, es seriedad y compromiso. Si ellos vienen a buscarme a mí, yo la única condición que les pongo es compromiso. ¿En el compromiso qué hay? Trabajo y familia. Pues lo demás ya no me sirve nada, eh. Trabajo y familia, familia y trabajo, son causa de fuerza mayor. Pero una despedida de soltero... ¿De qué y de cuándo? Y no, es que mañana me voy a una feria..., no, es que hay un puente y tengo reservado un billete... ¿De qué y de cuándo? Yo les exijo eso. ¿Costarme? Claro que me ha costado, ya se ha visto en el primer capítulo, y lo que te rondaré morena...

¿Vamos a ver una evolución futbolística en ellos?

Evidentemente, ese es el reto. Ahora mismo la temporada se está jugando todavía, quedan tres partidos de liga, y tenemos posibilidades matemáticas de ascender incluso. Hemos fichado a gente que son de aquí, que son del pueblo. Si me traigo a Kanouté, o a Joaquín ahora que se retira, no tiene ningún mérito. Pero es la esencia del Maribañez: entrenador, presidente, jugadores... todos de aquí.

¿Hay mucho guion, o como nos dicen prima la naturalidad?

En el primer capítulo hay una secuencia en la que dos se van a una despedida de soltero, y yo voy a buscarlos y me los traigo para dar esa seriedad y ese compromiso de decir: “Escúchame, aquí esto se ha acabado”. Y luego, cuando después juega el partido que sale en el segundo tiempo, perdemos porque él hace el penalti. Es decir, el capitán que está en la despedida de soltero hace el penalti por el cual perdemos el partido. Eso es imposible guionizar y organizar.

¿La sorpresa os la dieron las novias y mujeres de ellos, de los futbolistas?

Ellas son las estrellas. Y a mí se me rebelan. En cuanto ven a Alicia [la preparadora física] se me rebelan y vienen a arañarme. Hay situaciones muy divertidas con ellas, por cómo son. El segundo capítulo es muy de ellas, me lo he visto cuatro o cinco veces, y estoy en mi casa viéndolo en la tablet o en el móvil y mi mujer me ve reírme solo y me dice: “¡Ya está bien, otra vez Maribañez!”. Me divierto muchísimo.

¿Y hay más sorpresas así?

Hay personajes que cada vez que los veo me descojono. Por ejemplo Consuelo, una mujer que se autoinvita a las bodas. De verdad, me descojono. Porque además ella se presenta directamente vestida ya con el traje para ir a la boda.