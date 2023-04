Edurne y Paula Echevarría estrenan jurado en 'Got Talent: All Stars': “Comerle la cabeza al de al lado es superlegal”

Got Talent inaugura este sábado 15 de abril una nueva etapa en Mediaset, con el estreno de su spin-off Got Talent All Stars. España se convierte en el primer país europeo en estrenar esta derivación de la marca, que se estrenó a comienzos de este mismo 2023 en Estados Unidos, en lo que supone una apuesta rotunda por afianzar esta como la gran franquicia de entretenimiento del grupo en esta fase de remodelación de su parrilla, tras el fin de la era Vasile. Una apuesta que se demuestra al haber confiado en el formato de Fremantle para enfrentarse al otro gran talent musical de la competencia, La Voz Kids.

ESPECIAL | 'La Voz Kids' vuelve con la pareja 'repetidora' Aitana-Yatra, Rosario y el reencuentro de Bisbal y Rosa López

Antena 3 estrena la octava edición de su formato en modalidad infantil, propiciando un duelo de altura en el prime time del sábado, que revitaliza el interés de una jornada que había ido quedando deslucida en los últimos meses. Para hacerle frente, el de Telecinco plantea algunas novedades llamativas en su mecánica que afectan, en buena medida, a los jueces.

A grandes rasgos, esta versión mantiene las bases del formato conocido, pero añadiendo un plus de dificultad, pues reúne en el mismo plató a ganadores, finalistas y talentos virales de las diferentes ediciones del programa que se producen por todo el mundo. Edurne, la veterana del talent show (ha estado desde el mismo comienzo), y Paula Echevarría, para la que es su segunda edición, celebran lo que ha sido la experiencia de las grabaciones hasta el momento, destacando el “plus añadido” de “no tener que decidir tú quién sí y quién no”, pues ahora también tienen poder para decidir en cada gala de la fase de audiciones.

La novedad del formato es la de ver espectáculos y artistas de distintas nacionalidades en un mismo plató, y afrontar esa distinta percepción cultural. “Los concursantes que llegan son de otras ediciones y otros países, y vemos eso: qué valora el público o el programa británico, o el programa en Francia... Hay mucha diferencia dependiendo de dónde vengan, y está siendo bastante emocionante”, asegura la actriz a verTele sobre la experiencia, en la que también hay otro aspecto novedoso: ante la salida de Dani Martínez de la mesa, el programa ha optado por dejar que la cuarta silla cambie de ocupante cada semana.

“Lo que más me gusta de todos los que han pasado por esta cuarta silla es la ilusión con la que vienen”, afirma la cantante, especialmente ilusionada con la visita de Luis Zahera al programa. Echevarría avisa, entre risas, de las sorpresas con los que asuman la función: “Alguno hay que no han dejado ni que habláramos”. A falta de comprobar a quién se refieren, los que ocuparán el asiento son el actor Fernando Tejero, el mago Jorge Blass, el actor y humorista Leo Harlem, el actor Carlos Areces, el cantante Dani Fernández y el youtuber TheGrefg.

Para ambas, formar parte de Got Talent, tan arraigado ya al esquema de Telecinco, es una experiencia positiva, especialmente porque tienen “libertad total y absoluta” para emitir sus juicios. Edurne, como la más experimentada, reconoce que ha ido volviéndose más severa, siempre con tono constructivo, con el paso de los años, aunque bromea: “Es muy difícil llegar a lo de Risto, es muy complicado ese nivel”.

¿Cómo ha sido esta experiencia en 'Got Talent All Stars'?

PAULA: Pues ha sido una experiencia all star. Lo está siendo. Está siendo muy divertido, diferente pero no. Es lo de siempre, pero con un plus añadido que es no tener que decidir tú quién sí y quién no. Es muy interesante para mí. En cada programa hago mi quiniela, y luego veo la del público. Alucino. Hay veces que tienen que ver y otras en que pensamos completamente diferente. Es muy interesante ver cómo lo recibe el público que está en plató, porque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y valoramos unas cosas u otras. Eso está pasando. Los concursantes que llegan son de otras ediciones y otros países, y vemos eso: qué valora el público o el programa británico, o el programa en Francia... Sí que hay mucha diferencia dependiendo de donde vengan, y está siendo bastante emocionante.

Como juezas, pero también como espectadoras, ¿cuáles son los números que más os impresionan?

EDURNE: A mí los de magia y acrobacia me gustan mucho, pero los cantantes también. No es tanto una disciplina sino la gente, cuando viene y lo hace tan bien. Hablábamos con Risto antes: a él los números circenses y de acrobacia no le gustan nada, y en la edición anterior le dio un botón dorado a unos acróbatas. Yo disfruto todo, soy muy disfrutona, y me gusta todo tipo de talento con estar bien hecho. Pero la magia es lo que más me impacta.

PAULA: Yo pensaba que me gustaban unas cosas hasta que me senté en esa mesa y descubrí que me gustaban mucho otras más. Es lo que dice ella: tú puedes estar predispuesto a decir: 'Qué guay el número de baile, cómo me voy a divertir', y no, y algo que en un principio dirías, 'Buff, ahora esto', y sí. Depende mucho del artista que tengas delante, del número que esté haciendo y de cómo te llegue a ti. En la edición pasada, mi pase de oro conjunto con Risto fue un mago; mi pase de oro conjunto con el jurado fue un mago... La magia siempre me atraía porque mi padre era muy fan, y quizás por eso me lo inculcaba. En casa cuando veíamos juntos Got Talent, mi padre se ponía en plan: 'Callad, que sale un mago'. Quizás por eso le he cogido cariño, y cada número lo disfrutaba pensando en mi padre, pensando que si estuviera aquí, estaría flipando. De hecho, ganó un mago en la edición pasada.

Habla Paula de la experiencia de ver el programa con su familia. ¿Ahí está el secreto del éxito, en que lo pueden ver grandes y pequeños?

PAULA: Es un programa que lo puedo ver con mi padre, con mi hija, con mi hijo que es pequeñito...

EDURNE: O con mi abuela, que lo ve los fines de semana por la mañana, porque es muy tarde para ella...

PAULA: Hoy en día en la televisión hay muy pocos programas familiares como a los que estábamos acostumbrados cuando los de mi generación éramos pequeños. Eso de sentarse a ver el Un, dos, tres y que lo pudieras ver con toda la familia, y pasarlo bien toda la familia. Got Talent es herencia de esa televisión familiar.

¿Cuánto conocéis de los números que tenéis que juzgar?

EDURNE: Nosotras no sabemos nada. Hay gente que nos pregunta: 'oye, ¿pero os dicen qué decir?'. Esto es libertad plena y absoluta. No nos cuentan nada y lo que pasa en el escenario es real.

PAULA: Solo tenemos un nombre. Sabemos eso y unas preguntas que tenemos que hacer, y ya está. No nos dicen si lo que va a salir es cantante, un acróbata. No sabemos absolutamente nada.

Además de juezas y artistas sois madres. Por el escenario pasan números arriesgados y en ocasiones también niñas y niños protagonizando algunos de ellos. ¿Vosotros pondrías límites o pegas si vuestros hijos quieren lanzarse a ser como esos participantes?

PAULA: Cuando naces nunca sabes cuál va a ser tu talento en la vida. Todo el mundo tiene que descubrirlo, y no pasa nada por intentarlo, aunque luego no sea tu talento. A mis hijos jamás les quitaría de la cabeza algo que quisieran intentar. Nunca. Sea lo que sea, por mis miedos y mis cosas. Es verdad que cuando ha venido algún padre con hijo para hacer acrobacias, siendo los hijos muy pequeños, créeme, viendo a la madre detrás de la cortinilla con Santi, solo podía mirarla a ella y decir: 'En qué momento de vuestra vida decides que a tu hijo se le va a dar bien eso'. Porque con un año no lo sabes. Pero jamás le prohibiría a mis hijos que quieran desarrollar algo que sientan que tienen. Yo cuando era pequeña probé setenta y cinco mil cosas diferentes, y lo vas dejando porque te das cuenta de que no era lo tuyo. Pero mi madre y mi padre siempre potenciaron cualquier cosa que yo quisiera hacer. De hecho, yo estoy aquí y soy actriz porque un día les dije que quería irme a Madrid, y nadie me dijo que estuviera loca. Hay que potenciar.

EDURNE: Iba a decir lo mismo. Yo también tengo la suerte de tener unos padres a los que de pequeñita les dije que quería dedicarme a la música. Me dijeron 'perfecto' y me apuntaron a clases de canto, de guitarra, de solfeo... Si en el día de mañana nuestros hijos nos dicen que quieren dedicarse a acrobacias, pues van a tener nuestro apoyo pero con una preparación. Tenemos la responsabilidad de apoyarles en lo que ellos quieran, al contrario que negarles cosas, porque les cortas las alas de algo que tienen un potencial.

La novedad de esta edición especial 'All Stars' es la de la cuarta silla rotatoria. ¿Cómo ha sido coincidir con ese juez cambiante?

PAULA: Para mí está siendo muy divertido.

EDURNE: Cada programa es diferente porque nosotros seguimos siendo los mismos, pero la persona que viene aporta cosas diferentes. A parte, a mí lo que más me gusta de todos los que han pasado por esta cuarta silla es la ilusión con la que vienen. Es gente que ha visto el programa y lo ha disfrutado con la familia. Les hace ilusión sentarse en la mesa porque han visto el programa. Gente a la que le guste, que venga a disfrutarlo, y que haya vivido lo que es Got Talent.

PAULA: Ya lo veréis cuando se emitan, tienen todos una cara de ilusión mientras están viendo las actuaciones...

Además, ellos tienen el pase de oro. ¿Hay mucho pique por 'comprar' su voto?

PAULA: En esa mesa el tema de comerle la cabeza al de al lado es superlegal [Risas].

EDURNE: Pero tengo que decir que de momento todos lo han hecho muy bien. Alguno hay que nos ha sorprendido...

PAULA: Porque no ha dejado ni que habláramos...

EDURNE: Pero tiene mucho que ver con cómo es cada uno. Saca la personalidad de este jurado.

PAULA: Todo es muy lícito, cada uno tienes sus gustos.

¿A quién os gustaría ver en esa cuarta silla, que no ha pasado?

PAULA: Los que nos están poniendo son fantásticos. Mira qué nombres...

EDURNE: Dani Fernández, que de hecho va a venir, y yo somos amigos y me encanta. Pero el que me hace especial ilusión, porque le admiro muchísimo, es Luis Zahera. Soy fan absoluta, me voy a tener que controlar porque me gusta muchísimo.

PAULA: A muchos de ellos los conocemos. Te puedo decir mil nombres que me gustaría tener ahí, no solo una. Hay muchos compañeros. Te aseguro que los que han estado estos días y los que quedan por delante todavía me parecen una elección muy buena, sobre todo porque hay mucha variedad: hay un mago, un cantante, un actor, un youtuber, un cómico... Eso también para los concursantes es bueno porque no siempre les está viendo el mismo ojo. Es tan relativa la manera en que algo que te impresione...

Paula, esta es tu segunda edición como jurado del formato, tras haber llegado en 'Got Talent 8'. ¿Cómo te ves con la experiencia que atesoras en tu función?

Me sigo considerando novata frente a ellos. Nervios hay que tenerlos siempre. El otro día se lo decía a un concursante: 'Si no te pusieras nervioso para salir, dedícate a otra cosa'. Siempre hay que tener un gusanillo. Yo creo que mi evolución ha sido muy grata, porque me han hecho sentir desde el principio como si llevara toda la vida, tanto ellos en la mesa como Santi y el equipo. Solo he tenido que subirme a la ola en la que ellos estaban, la cogí y ahí me quedé. He disfrutado toda la temporada pasada, estoy disfrutando esta y estoy convencida de que disfrutaré la siguiente.

Y tú, Edurne, que eres la más veterana: ¿te has vuelto más severa, a lo Risto?

Es muy difícil llegar a lo de Risto, es muy complicado ese nivel. Vas aprendiendo. Me acuerdo que al principio decir que 'no' a alguien me costaba, porque tenía mucha empatía por toda la gente que ha pasado por los castings de Got Talent. Yo he hecho muchísimos castings en mi vida, sé con la ilusión que van... Ves a un niño pequeño que viene con toda su ilusión, o gente mayor que no ha tenido su oportunidad en la vida y viene a demostrar su talento. No es tan fácil, y eso nos lo dice la gente que ha venido a la cuarta silla. Es más fácil desde casa que plantarte aquí y dar una valoración. Cuesta mucho decir 'no', pero lo he adaptado a una crítica constructiva. Intento decir que no aportando algo e intentando ayudar a todos a mejorar y a evolucionar. Estoy feliz porque es un trabajo que creo que disfruto más, siento que es más disfrutar que trabajar, porque tenemos delante un espectáculo, y es un lujo seguir algo más.

¿Para finalizar, qué os espera después de 'Got Talent All Stars'?

EDURNE: Acabo de sacar un single hace poquito, Fresas y champán, que está dentro del disco que estoy preparando, que si todo va bien después de verano verá la luz. Y estoy muy contenta con este rumbo que estoy cogiendo, un nuevo estilo un poquito también más cerca de mis inicios. Es un universo más guitarrero y me hace especial ilusión, porque este single está teniendo muy buena acogida. Estoy preparando gira para este verano, y también con Got Talent que se graba en verano.

PAULA: Lo más inmediato es Got Talent 9, que empezaremos pronto. Entre Got y Got poco tiempo va a haber, con los mil compromisos profesionales que tengo, aparte, haciendo colecciones para firmas. Tengo una película que era para esta primera parte del año, se ha retrasado y me han dicho que va para después del verano. El otro día hablaba con una directora de cine, que me decía: 'Todo va tan lento ahora, tanto en cine como en televisión...'. Cuesta mogollón arrancar las cosas.