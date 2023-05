Blanca Paloma lanza su flecha desde Liverpool para ganar Eurovisión: “Las expectativas no me están afectando”

“El flamenco, la emoción, la Yaya Carmen, el equipo de Blanca Paloma… pellizcan el corazón de Europa. Vamos a celebrarlo en nuestra tierra, que ya toca”. Este es el titular con el que Blanca Paloma cierra su entrevista con verTele, en la previa de su actuación en la final de Eurovisión 2023. El titular con el que a la intérprete de EaEa le gustaría despertarse este domingo, después de hacer historia en Liverpool.

Con esa ambición ha viajado la representante española a tierras británicas, desde donde lanzará su 'flecha' en forma de canción para intentar ganar un festival que se le resiste a RTVE desde 1969, año en que Massiel ganó el último Micrófono de Cristal con acento español. Un objetivo complicado, pues Suecia, con Loreen, y Finlandia, con Käärijä, parten como favoritos absolutos en todos los pronósticos, pero quizás más realista que nunca.

Blanca Paloma es una de las candidatas mejor posicionadas para ganar Eurovisión. Lo dicen las apuestas y las sensaciones que se respiran en Liverpool, donde la prensa internacional ha puesto por las nubes a nuestra abanderada. Ella, sin embargo, asegura que todo el ruido no le afecta y pisará el escenario del M&S Bank Arena este sábado con la tranquilidad de que pase lo que pase, está orgullosa del resultado de su propuesta.

“Las expectativas no me están afectando porque de un tiempo a aquí he aprendido precisamente a no tener que lidiar con las expectativas ajenas, ¡bastante tiene uno con las propias! Yo me tomo las expectativas ajenas como una ilusión que la gente proyecta con esta candidatura. Todo el mundo está muy ilusionado y me trasladan su ilusión, pero no me dan presión. Saben que lo estoy dando todo, que me entrego en cada paso que doy, y tienen claro, como yo he dicho, que esto es una carrera a largo plazo”, comenta la artista ilicitana en una entrevista que nos condede en las jornadas previas a la gran final.

“Mi claim es ”hasta Liverpool y más allá“ porque EaEa para mí es una canción muy especial y Eurovisión está siendo un sueño que no estaba en mis planes y del que estoy aprendiendo mucho, pero para terminar de soñar de verdad lo que realmente quiero es que todos estos eurofans y pichones que me apoyan, después de Eurovisión me sigan acompañando. Me siendo superpreparada para lo que venga”, añade.

“¿Ganar? ¿Por qué no? Esta canción es histórica”

Desde que aterrizó en la cuna de The Beatles, Blanca Paloma ha asegurado que a Eurovisión se viene a ganar, y ella también se siente con opciones. Preguntada por si se visualiza recogiendo el preciado Micrófono de Cristal este sábado, se reafirma: “¿Por qué no? Me parece que esta canción es histórica, al igual que las de muchos de mis compañeros… ¿pero por qué no decirlo? Estoy orgullosa de este resultado, que es un resultado del equipo, no sólo mío. Yo he puesto toda mi emoción porque EaEa es una canción muy personal, dedicada a mi abuela Carmen como ya sabéis, pero creo que plásticamente tiene unos ingredientes que para mí son únicos en este ámbito”.

De luchar por la victoria, una de las rivales más duras será una artista a la que ella destaca como un referente a la hora de armar su propuesta. “Para mí fue superinspirador cuando Loreen, en su primer Eurovisión, llevó danza contemporánea y una puesta en escena sin tanta luz y tanta espectacularidad de efectismos. Solamente ella con su voz y sus movimientos logró cautivarnos a todos, y yo creo que mucho de eso está en EaEa. Con las miradas, con los gestos… Aunque la gente no comprenda el idioma creo que están conectando porque hay algo dentro de EaEa, dentro de mí, que quiere llegar a los corazones de la gente, y creo que está llegando”.

En ese sentido, afirma que el hecho de poder conectar con los espectadores de Europa será ya un triunfo para ella, independientemente del puesto: “Aunque no sea la ganadora, para mí que haya conectado con la gente ya es un éxito. Quizás EaEa al principio genera un impacto al ser diferente, incluso un pequeño rechazo como pudo pasar cuando pasó la canción, y esto creo que es una oportunidad que se puede dar la gente para abrazar algo nuevo y para abrirse a un sonido, a una emoción, que todavía no conoce”.

La arquera, el símbolo de Blanca Paloma

Abrirse a un sonido y a un concepto como no hay otro en esta edición de Eurovisión, la número 67 del festival europeo de la canción. Un concepto en el que los flecos del mantón de su abuela, el ritual de las mujeres y su inseparable arquera son componentes ya icónicos.

Sobre ese símbolo que ha hecho suyo, nos explica: “Este gesto me acompaña desde antes de dedicarme a la música. Cuando estaba transicionando desde detrás de los escenarios al frente, cuando estaba entrenando la confianza necesaria para poder subirme a un escenario con toda esta tranquilidad con la que me veis ahora, recuerdo que hice un taller que era teatral, escénico, y ahí es donde encontré este gesto. Dije: '¡Me lo quedo!'. Es muy potente, conecta muy fácilmente y encaja en muchas circunstancias. Es una metáfora visual con la que me identifico, es el arco con el que quiero lanzar mi voz directa al corazón de la gente”. Esa flecha sale este sábado desde Liverpool, y a buen seguro llegará a su destino.