Loreen, la rival a batir en Eurovisión 2023: “España está en el camino para ganar”

Todas las miradas apuntan a Loreen. Es la gran estrella de Eurovisión 2023 y una de las principales favoritas a llevarse la victoria en Liverpool. Es la rival a batir con su tema Tatoo. Sin embargo, la representante de Suecia, que lidera todos los pronósticos incluso desde antes de ganar la preselección de su país (el prestigioso Melodifestivalen), prefiere no hablar de expectativas y centrarse en su único objetivo: conectar con la gente.

La cantante podría además hacer historia al convertirse en la segunda persona en ganar dos veces Eurovisión tras su triunfo en 2012 en Baku con Euphoria. “¿Favorita? No sé lo que es. Es una cosa del ego: 'Soy la favorita, miradme, soy la mejor...'. No, esto va sobre estar conectado con otros”, declara en una entrevista concedida a verTele durante la PrePartyES de Eurovisión-Spain que tuvo lugar a comienzos de abril en Madrid.

En aquel momento, había dudas sobre cómo iba a trasladar al escenario de Eurovisión la espectacular puesta en escena que presentó en Estocolmo, pues trascendió que la pantalla LED utilizada eran demasiado pesada para el escenario del M&S Bank Arena en el que tendrá lugar el certamen. Ahora, tras los primeros ensayos en Reino Unido, se ha confirmado que Loreen mantendrá su idea aunque, eso sí, empleando una plataforma y pantalla de menor tamaño y peso.

Un empeño que no sorprende, a la vista de la predisposición con la que la artista hablaba de la adaptación de su propuesta: “Está siendo un toma y daca. La gente que me conoce sabe que soy la hostia de testaruda. Yo en plan: '¡No me importa! ¡Lo construiré yo misma!”, comentaba entre risas.

En aquella PreParty de Madrid pudo conocer a Blanca Paloma, para la que siempre ha tenido palabras de admiración: “Fue todo muy natural. Era la primera vez que nos veíamos en persona, no nos habíamos visto antes. Y fue como si nos conociéramos la una a la otra”, asegura la sueca, que considera a nuestra representante como una de sus favoritas. Además, bendice los esfuerzos que nuestro país está haciendo en los últimos años en su carrera por volver a conquistar Europa: “España está en el camino para ganar Eurovisión”.

¿Cuáles son tus sensaciones ante tu regreso a Eurovisión?

Para mí es todo bastante familiar, es como estar en casa. Siempre he sentido esta conexión con Eurovisión desde que empecé en 2012. Intentando encontrar mi salida a través de diferentes segmentos, de diferentes espacios seguros, pero me siento en casa al volver. Nunca pensé que esto fuera a ser mi camino. ¿Sabes de esto que imaginas cómo será tu vida? Pues nunca tienes ni puta idea. No sé, pero ahora estoy aquí y estoy muy feliz.

¿Cuándo decidiste que este año era el momento de intentarlo de nuevo?

Fue por la canción. Era ya por la noche muy tarde, llegué a casa desde mi estudio. A veces, algunos compositores invitados cada uno o dos años me envían una canción. Y escuché la demo e instantáneamente sentí que algo estaba pasando con esta canción. Sentí que tenía que hacer algo, no hablaba de Eurovisión o el Melodifestivalen, nada de eso. Pero sabía que era una gran canción. Aunque para ser honesta, fue la gente de mi alrededor la que me animó, porque me preguntaban si la quería para participar en la competición y yo inmediatamente respondía que no, que no... Ese no es mi camino, mi camino es este. Pero la energía a mi alrededor me hizo cambiar de opinión. Del 'no' pasé al 'quizá' y al final es así como me decidí. Me di cuenta de que la gente estaba feliz con eso y me hacían feliz a mí. Así es como dije: voy a elegir este camino. Porque sentí felicidad de seguir adelante.

Eres la gran favorita en las apuestas a ganar Eurovisión incluso desde antes de ganar el Melodifestivalen. ¿Qué opinas de este tipo de rankings? ¿Crees, como mucha gente dice, que todo está hecho?

No. Tengo que decir que tengo dos puntos de vista sobre esto. Por un lado, la niña pequeña que hay en mí está muy feliz. Me digo a mí misma: “Has trabajado muy duro, muy muy duro. Tenías esa visión en tu cabeza y querías crear algo que a la gente le gustase”. Es un sentimiento muy bonito, no voy a mentir. En lo más profundo de mi corazón me hace muy feliz. Pero hay otro punto de vista en mí. No sé si es por mi abuela, o por mi madre, pero es la disciplina. Al final, la creatividad va sobre crear algo para la gente, es la manera en la que lo veo. Y tienes que tener disciplina y respeto hacia eso. Así que por un lado estoy superfeliz, pero por otro lado pienso que nada puede detenerme, tengo una responsabilidad. Y esa es la energía que estás mandando, la de la responsabilidad, así que voy oscilando entre una cosa y otra.

¿Pero te sientes favorita?

Me siento querida y es un sentimiento precioso. Me siento como en una gran familia en la que conecto con mucha gente con la que tengo una gran conexión. ¿Favorita? No sé lo que es. Es una cosa del ego: “Soy la favorita, miradme, soy la mejor...”. No, esto va sobre estar conectado con otros.

¿Qué otros artistas crees que compiten contigo por la victoria?

Todos. Pero voy a decir que yo tengo favoritos, como Blanca Paloma, que es una de mis favoritas personalmente, porque espiritualmente se remonta a algo muy tradicional español y es que me encanta, joder. Representa la diversidad y la inclusión y me hace muy feliz ver cada año algo así. El año pasado, Ucrania fue con algo muy tradicional. Y ahora España viene con su tradición de forma orgullosa y me encanta, amo cómo canta. Luego Alessandra, de Noruega, me encanta porque es poderosa, es una gran voz... ¡Energía!

Si ganas Eurovisión 2023, serás la primera mujer en toda la historia del festival en lograrlo dos veces. ¿Es una motivación añadida para ti?

No, mi motivación es la gente. Pongamos que alguien viene y me dice: “Loreen, vas a hacer una actuación que va a ser una mierda, pero no te preocupes, vas a ganar”. Yo diría: “¡Y una mierda!”. Esto no va de eso. Estoy aquí representando a todos los que confiaron y quisieron que estuviese aquí con mi herramienta [su voz]. Y lo que haga en el escenario es tan enérgico y tan de conectar con la gente porque existe por la gente. Que quien lo vea diga: “Ah, hay algo de ahí que me gusta, que me representa”. Para mí, ganar o perder... ¿puedes realmente ganar o perder con la creatividad? Sí, ok, es un juego, pero todos tienen diferentes colores, diferentes vibraciones... Es una competición, pero la competición es importante porque incluye a todo el mundo.

¿Qué quieres expresar con la puesta en escena de tu canción?

Si tú ves mi actuación, es abstracta pero debo decir que realmente no lo es. Si la ves, ¿no te recuerda a una puesta de sol o a un amanecer? Hay arena, hay niebla, hay viento, hay cielo, hay rocas... Todos los elementos. Excepto el agua, todos los elementos están ahí. Lo que intenté crear es básicamente un espacio natural que recuerde a algo que amamos, con lo que conectemos. Esto es muy importante, porque colectivamente los seres humanos estamos presionados. Necesitamos ser buenos, ser perfectos, estar pendientes de nuestras redes sociales en plan [grita] “¡Oh, dios mío! ¡Qué puto infierno!”. Hay demasiadas energías y estamos muy presionados todos.

Por eso quería crear un espacio que sea como... [suspira] “Oh, dios mío... ¿Cómo voy a competir contra esto?”. Pero todo está bien. Nosotros necesitamos estar conectados con la naturaleza, enraizarnos. No supone un gran esfuerzo. Hay un espacio en el que podemos encontrar energía. ¿Y dónde está eso? En la naturaleza. Da igual dónde, no importa si es en una montaña esquiando o nadando en el mar... Es un espacio para nosotros, donde recargar nuestras pilas... Por eso este escenario.

Sobre la puesta en escena, ¿será posible trasladar la misma propuesta que planteaste en el Melodifestivalen al escenario de Eurovisión? Se habló de que no se podrían llevar las mismas pantallas por el peso...

Está siendo un toma y daca. La gente que me conoce sabe que soy la hostia de testaruda [risas]. Yo en plan: “¡No me importa! ¡Lo construiré yo misma!” [risas, hace el gesto de coger un martillo]. Se trata de la visión que tenemos, pero tampoco me preocupa demasiado.

Tienes un plan...

Lo tengo, porque es mi responsabilidad, es importante para mí, pero también para todos. Así que les estoy haciendo sufrir un poco [risas].

Euphoria es un himno que ha ido mucho más allá de Eurovisión, todavía hoy suena en radios y discotecas. ¿Crees que Tattoo puede llegar tan lejos?

No lo sé, amigos, no sé nada. La única cosa que sé es que la energía es genial. No sé, tendremos que verlo... Estoy feliz con que la canción conecte con la gente y eso es perfecto, se supone que eso es lo que debo hacer. Yo no espero nada, no sé nada de lo que esta canción puede ser. Y eso es algo bueno, porque es una forma de protegernos el corazón. Si tienes expectativas, a veces te puedes decepcionar si no van de la manera en la que creías. No tener expectativas hace que las cosas fluyan mejor.

En la PreParty de Madrid, tuviste la oportunidad de conocer en persona a Blanca Paloma. ¿Cómo fue ese momento?

Fue todo muy natural. Era la primera vez que nos veíamos en persona, no nos habíamos visto antes. Y fue como si nos conociéramos la una a la otra. Es muy loco que a veces conoces gente y sientes que ya la conocías. Creo que ella es increíble y se lo dije. Le dije que no sabía si ella era consciente de que era muy espiritual y que todo lo que hace es muy importante. También, para la gente española, por supuesto.

Dijiste que la sentías como tu hermana...

¡Sí! ¡Es así! Nos miramos la una a la otra y sí, no había separación entre nosotras. Es ahí donde sabes que esa es una persona con la que sientes eso, como si nos conociéramos. Es interesante, porque ¿cómo puede suceder algo así?

El año pasado, España consiguió un tercer puesto con Chanel. ¿Crees que España está en el camino correcto para ganar Eurovisión?

Sí, este es el camino, definitivamente. Porque si ves a Rosalía, la música española en general, está toda en ese camino. Quiero decir, toda la cultura musical española, pero también la cultura en su conjunto es preciosa. Porque es seductora, es apasionante, y hay muchas cosas bonitas ahí. Musicalmente, vale para España o Latinoamérica, todos los países de habla hispana... ¿Mi respuesta sobre [el futuro de España en] Eurovisión? Que sí, sí.

No me gusta el hecho de que a veces los países tengan canciones que no estén relacionadas con sus culturas, con lo que a la gente le pone de pie. No me gusta eso, no me gusta que todo tenga los ojos en América... bla bla bla. Me gusta que sea: Estos son nuestros colores, esto es lo que hacemos y lo que nos tiene en pie. Es muy saludable. Y creo que esto es lo que está pasando con España, con Blanca, Rosalía... es español, no americano, o francés... ¡Es auténtico! Y vamos a tener más de esto en esta comunidad, más representación de cada cultura. Eso es muy importante porque no hay solo una forma de ser.