Mae Muller, la anfitriona en Eurovisión 2023, de sus clases de flamenco a su pasión por Rosalía: “Es una reina”

Reino Unido y España viven trayectorias paralelas en Eurovisión. En 2022 pasaron de colistas a favoritos con Sam Ryder y Chanel, y aunque el británico no ganó, si ha dado a su país la oportunidad de organizar su propia edición. En Liverpool 2023 la anfitriona será Mae Muller, una artista pop fan de la cultura española que en principio no parte entre las candidatas llamadas a ganar, pero que tiene clara cuál es la clave en este ascenso eurovisivo.

ANÁLISIS | Blanca Paloma y la idea de que el flamenco no puede triunfar en Eurovisión: ¿mito o realidad?

Más

“El cambio en Reino Unido ha sido tomárselo en serio”, declara en una entrevista concedida a verTele durante la PrePartyES de Eurovisión-Spain. Una charla en la que se deshace en elogios con su predecesor, el intérprete de Space Man, y que le considera imprescindible en la reconexión del público con el certamen: “Sam Ryder ha cambiado la concepción de mucha gente sobre Eurovisión”.

Como abanderada británica, Mae asegura tener cierta presión por igualar las sensaciones vividas en Turín con la candidatura de su país, si bien se encargará de cerrar la fiesta por todo lo alto con I Wrote A Song, pues ya sabemos que actuará la última en la gran final del certamen. “Tener la oportunidad de cerrar Eurovisión es algo icónico”, afirma la artista, que tendrá ante sí a dos figuras claras a las que tratar de eclipsar en la noche del sábado: Loreen, que se postula como rival a batir y la finlandesa Käärijä, la gran sorpresa de este año, y con el pase ya asegurado tras la primera semifinal; la segunda tiene lugar este jueves 11.

Además, la cantante se declara fan de Blanca Paloma, con quien ha hecho muy buenas migas en la gira previa al festival, y de su propuesta musical, Ea Ea. No en vano, se declara apasionada de la cultura española: dio clases de flamenco de pequeña, viaja cada año con su familia a Mallorca y tiene una referente en nuestra industria musical. “Rosalía es un icono, una reina”, afirma.

¿Qué sientes al representar a Reino Unido en Eurovisión 2023?

Es en un honor enorme. Ser de Londres, ser británica, es una parte muy importante de quién soy como persona y creo que se transmite en mi música, así que es muy especial para mí representar a Reino Unido y además ser co-anfitriona junto a Ucrania.

Juegas en casa, y además cierras la fiesta actuando en última posición. ¿Habías soñado alguna vez con algo así?

¡Lo sé! [se emociona] No, literalmente sigue pareciéndome surrealista tener la oportunidad de cerrar la final de un evento como Eurovisión, es algo icónico. Estoy un poco asustada, pero las sensaciones son buenas, estoy sintiéndome cada vez mejor, y sólo pienso en subirme a ese escenario el 13 de mayo, hacerlo lo mejor que sé y bajarme de allí sintiendo que no podía haberlo hecho mejor.

Fuiste seleccionada por vía interna por la BBC como la representante en Liverpool 2023. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué pensaste cuando te hicieron la propuesta?

Me hicieron la propuesta hace cosa de tres meses [por enero] y dije que sí inmediatamente. Nunca sabes cómo va a salir algo así, pero me hizo muy feliz tener la oportunidad de vivir una experiencia tan increíble. Dije que sí y tardamos unas semanas en tenerlo todo listo. Lo supe desde un mes antes de que saliese la noticia, y fue muy duro guardar el secreto.

Sam Ryder estuvo muy cerca de conseguir la victoria en Turín 2022, rompiendo con una larga racha de malos resultados para Reino Unido en Eurovisión. ¿Qué te pareció su propuesta? ¿Sientes presión por tener que repetir una buena posición?

Creo que Sam Ryder hizo un trabajo increíble el año pasado y siento que realmente cambió la concepción de mucha gente sobre Eurovisión. Especialmente en Reino Unido, donde la gente ahora se lo toma más en serio. Y creo que eso es porque vieron que Sam se lo tomó realmente en serio, no se lo tomó como una broma. Él fue a Eurovisión a hacer un buen trabajo y a conseguir una buena posición, y lo hizo. Su canción fue muy poderosa, su voz es increíble y es obvio que siento un poco de presión, pero creo que eso es bueno y me lleva a querer hacerlo bien. Que él hiciera un trabajo tan bueno el año pasado creo que puede ser algo bueno también para mi candidatura.

¿Qué crees que ha cambiado en la delegación de Reino Unido para pasar de esos malos años a tener opciones de ganar el festival?

Honestamente, creo que el cambio ha sido tomárselo en serio. Hay mucho talento en Reino Unido y hay que hacerlo brillar. Pienso que la BBC y Tap Music están trabajando realmente bien juntos para encontrar a los representantes, y estoy realmente orgullosa de que hayan creído en mí. Definitivamente sentimos que ha habido un cambio y que vamos en una dirección mucho más positiva.

¿Sientes que estás entre las favoritas de la edición?

¿Si siento que soy favorita? Siento mucho amor y estoy muy agradecida. Hay artistas muy buenos este año y muchos merecerían ganar. Yo estoy muy agradecida por el apoyo, a la gente le ha encantado la canción, la disfruta de fiesta, y yo disfruto mucho de esa conexión con el público. Es muy bonito sentir este cariño, así que ya veremos...

El año pasado vimos cómo Europa se unió para apoyar a Ucrania en plena invasión, y terminaron siendo los vencedores de Eurovisión gracias al televoto. ¿Crees que puede repetirse el mismo resultado en Liverpool?

Creo que TVORCHI [los representantes de Ucrania en Eurovisión 2023] son muy talentosos, tienen unas voces increíbles y claro que tienen opciones de ganar. Su canción es genial y ellos también. Hay muchos artistas este año con mucho talento y habrá que ver qué ocurre.

La puesta en escena siempre es fundamental en un festival como Eurovisión. ¿Qué puedes contarnos sobre la tuya?

Puedo decir que es divertida, colorida, llena de energía... ¡es una fiesta! Cierro la gala, así que tengo que poner toda mi energía.

¿Te consideras eurofan?

Sí, definitivamente. Sigo Eurovisión desde que era pequeña y siempre he sido una gran fan de ABBA. Investigando sobre ellos supe que salieron en Eurovisión y me hizo sentir curiosidad por el festival. En los últimos cinco años lo he seguido más de cerca y es un honor formar parte de algo así este año.

¿Cómo te gustaría que los seguidores del festival te recordasen en el futuro?

Me gustaría que me recordasen como una persona divertida que podrían tener como amiga. No me gusta mostrarme como una persona lejana, me gusta que la gente me conozca, nos lo pasemos bien juntos y disfrutemos.

Sabemos que las tres galas de Liverpool 2023 van a combinar las culturas ucraniana y británica de los dos anfitriones. ¿Qué esperas de este espectáculo?

Creo que va a ser realmente poderoso e inspirador. La mezcla de culturas es siempre una parte muy importante de Eurovisión y una de las razones por las que amo el festival, así que creo que va a ser muy inspirador.

¿A qué artistas británicos te hubiese gustado ver actuando como invitados?

Creo que Rina Sawayama y Sam Smith hubieran sido algo icónico. También a Cat Burns, que lleva un gran año y es un icono. ¡Y las Spice Girls! Me hubiera encantado.

Suelo viajar a Mallorca cada año con mi madre y mi familia, y me siento como en casa

¿Qué opinas de Blanca Paloma y su propuesta para Eurovisión 2023?

¡Dios mío! Me encanta Blanca Paloma, soy una gran fan y siempre que la veo siento que tiene una energía muy fuerte. Su canción es increíble, su voz es increíble... soy muy fan.

¿Te gusta la cultura española?

Me encanta España y la cultura española. Di clases de flamenco durante dos años cuando era pequeña. No sé si conservo esa habilidad, pero suelo viajar a Mallorca cada año con mi madre y mi familia, y me siento como en casa. Me encanta la comida, las tapas, las playas...

¿Sigues a algún artista español?

Obviamente, a Rosalía. Es un icono, una reina. Es mi artista española favorita.