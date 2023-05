Tony Aguilar, a una semana de Eurovisión 2023: “Yo digo que mínimo un top-5 tenemos que traernos, ¡ojalá!”

Queda sólo una semana para la final de Eurovisión 2023, siete días para que la 'arquera' Blanca Paloma lance su flecha a Europa a través de la televisión. Al frente de la retransmisión de TVE estará un año más, por quinto consecutivo, la dupla que forman Tony Aguilar y Julia Varela, que vuelan a Liverpool con la ilusión de transmitir a los espectadores un nuevo resultado histórico de la delegación española.

Así ha sido el primer ensayo de Blanca Paloma en Eurovisión 2023, continuista y dejando ver su nueva armadura

Más

Así lo manifiesta el locutor radiofónico y voz del festival en nuestra TV pública, en una entrevista concedida a verTele. “Yo digo que mínimo un top-5 tenemos que traernos, ¡ojalá!”, desea Aguilar, que aunque es consciente de las “grandes canciones” que compiten en esta edición, se muestra optimista con el resultado de la propuesta española en el certamen.

“Las cosas hay que visualizarlas. Yo siempre voy con todo el optimismo del mundo y sobre todo, con ganas de que la gente disfrute de la música y del espectáculo televisivo número uno de todo el planeta”, agrega el periodista, que apuesta porque “el voto del jurado lo va a arrasar” Blanca Paloma, y confía en el “oído abierto” del público europeo: “Ha habido artistas que han llevado este estilo al mainstream, y espero que también estén preparados para ello y que en esta caso la nana despierte y no duerma a nadie”.

Tony Aguilar también habla de si está todo 'cantado' para Loreen y admite que es “muy difícil” hacer un pronóstico respecto a la acogida que puede tener en esta ocasión la propuesta de Ucrania tras su victoria en Turín 2022: “Cuando toda Europa se pone a una a votar, quién sabe lo que puede ocurrir”.

Sí admite sin reparos que le habría encantado ver a Chanel como invitada en esta edición, tras la polémica que ha generado su ausencia, si bien asegura que los intervalos de las tres galas eurovisivas “van a ser más que atractivos para todo el mundo, no sólo para el eurofan”.

Así es el videoclip de 'Eaea' de Blanca Paloma para Eurovisión 2023

¿Cómo afrontas esta nueva edición de Eurovisión, la quinta en tu cuenta personal?

Muy bien, con la misma ilusión que la primera. Es mi sexto año, quinto festival de mayores, y estoy muy contento. Me estoy preparando muchísimo, tengo un 'tocho' de biografías para estudiar, además de las canciones, para prepararlo todo. Desde ahora hasta que comience el festival, la única playlist que tengo 'on fire' en casa y en los cascos es la de las canciones de Eurovisión 2023 para sabérmelas de memoria.

El ambiente que se respira en la delegación es que este es el año que llegamos a Eurovisión con mejores sensaciones por los pronósticos y por la propuesta de Blanca Paloma. ¿Tú también sientes que es así? ¿Es la edición que viajas con mayor optimismo?

Yo veo a todo el mundo muy feliz, muy contento y sobre todo muy seguro del trabajo de Blanca, de cómo lo está afrontando y cómo lo está preparando todo, y así se lo vamos a transmitir al público. Esa es nuestra función, contarlo a través de la televisión tanto en las semifinales como en la final. Y a ver… ojalá, ojalá. Yo digo que mínimo un top-5 tenemos que traernos, ¡ojalá! También hay que ser realistas: este año hay grandes canciones, grandes países que están preparadísimos. Hay nombres como Loreen que son rivales duros a batir, pero veremos qué es lo que ocurre cuando veamos la puesta en escena de cada uno de ellos.

Después de un éxito como el de Chanel en Turín, y con la sensación de optimismo que hay ahora mismo, ¿dónde deberíamos situar las expectativas? Se puede crear la falsa sensación de fracaso…

Las cosas hay que visualizarlas. Yo siempre voy con todo el optimismo del mundo y sobre todo, con ganas de que la gente disfrute de la música y del espectáculo televisivo número uno de todo el planeta que es Eurovisión. Mi misión es que la gente se lo pase bien no sólo en la actuación de España, sino en toda la retransmisión.

Espero que el resto del planeta tenga los oídos abiertos

Hablabas de Loreen, que es la gran favorita de todas las apuestas. ¿Consideraríais una sorpresa que no ganase Suecia?

Podría ser, ¿por qué no? A lo mejor “la culpa fue del Cha cha cha”, como decía una canción de Gabinete Caligari, ¿quién sabe?

En cualquier caso, ¿visualizas a Blanca Paloma recogiendo el Micrófono de Cristal?

Desde luego, con esa idea tengo que viajar. Además, ya has visto cómo interpreta. Creo que especialmente el voto del jurado lo va a arrasar. Espero que el resto del planeta esté también pendiente y tenga los oídos abiertos, que ya no son los mismos espectadores que cuando llevamos flamenco o música de raíz anteriormente. Estoy hablando por ejemplo de Remedios Amaya. Estamos en otros años, ha habido artistas que han llevado ese estilo al mainstream, y espero que también estén preparados para ello y que en esta caso la nana despierte y no duerma a nadie.

Después de lo que ocurrió el año pasado, existe la duda de cómo se va a valorar la propuesta de Ucrania en Eurovisión 2023. Especialmente el televoto, que es donde arrasó en 2022. ¿Qué piensas sobre la acogida que puede tener el país en esta edición, siendo además anfitrión fuera de casa?

Es muy difícil hacer un pronóstico. Ucrania sigue en la misma situación que tenía cuando ganó el año pasado. No es un secreto, todo el mundo sabe por qué arrasaron en el primer puesto, eran los primeros meses de la guerra. Lamentablemente el ser humano se acostumbra incluso a las guerras y es una pena que ya no tengamos esa atención prioritaria con este tema, que sigue ahí enquistado y que ojalá acabase antes de Eurovisión. Pero veremos qué es lo que ocurre, es imprevisible. Cuando toda Europa se pone a una a votar, quién sabe lo que puede ocurrir.

Ya conocemos algunos detalles de las tres galas de Eurovisión 2023 y ha dado mucho qué hablar en España la ausencia de Chanel en el número musical que contará con varios artistas de ediciones anteriores. ¿Qué te parece?

Me parece muy mal que no esté, evidentemente. A mí me encantaría. He visto los que van a estar, y como siempre Eurovisión se retroalimenta de sus grandes estrellas, de sus hightlights de los últimos tiempos. Estoy seguro de que esos intervalos van a ser superdivertidos y que lo vamos a pasar muy bien, seguro. Van a ser más que atractivos para todo el mundo, no sólo para el eurofan.