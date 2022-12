Fusa Nocta, la primera sorpresa del Benidorm Fest 2023: de su poder en el escenario, a la mayor preocupación

El pasado domingo, TVE lanzó las 18 canciones que participarán en el Benidorm Fest 2023 en busca de un billete a Eurovisión. Y si ha habido una protagonista destacada en esta primera semana de escucha activa de todas las propuestas es Fusa Nocta, que con Mi familia ha logrado sorprender a los eurofans y convertirse en una de las grandes favoritas de cara a las semifinales y final de la preselección.

Las 18 canciones del Benidorm Fest 2023, según sus artistas: inspiraciones, aspiraciones y el gran reto

Más

La canción que presenta la artista valenciana fue, desde las primeras horas, la más escuchada en las plataformas musicales y de vídeo. Una acogida que, junto a las buenas críticas recibidas casi de manera unánime, la mantenían todavía en una nube en su encuentro con verTele, producido en la rueda de prensa organizada por la Corporación para presentar los temas oficiales.

Sobre su sorprendente propuesta, el significado de su familia, la puesta en escena que está preparando y sus mayores preocupaciones de cara al Benidorm Fest hemos hablado con Fusa Nocta:

Estarás alucinando con la reacción tan entusiasta que ha recibido tu tema, ¿no?

Estoy flipando. No me lo esperaba, encima con el fútbol y el Mundial... [risas].

Elegiste una canción para la gala de 'Los elegidos' que no tenía nada que ver con lo que luego has presentado...

Era la idea, que no se viese nada. Tengo más canciones que voy a sacar ahora y que están un poco relacionadas con esta, con Mi familia. Y mi idea era hacer [en la gala] completamente lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto? Pues un reguetón.

¿Cómo viviste las primeras horas desde que publicó la canción? ¿Te esperabas la acogida a 'Mi familia'?

Se filtró en varios canales, además se puso la preview en Apple Music, no sé por qué... Y desde entonces fue como un 'boom, boom, boom'. Desde ese momento estoy tranquila porque aún no me he dado todavía cuenta del impacto.

Por los temas que habías editado hasta la fecha, se esperaba una propuesta más urbana, más trap. ¿Por qué decidiste lanzarte con algo tan diferente para el Benidorm Fest?

Mi familia tiene mucha base de trap, también tiene hip hop, otros sonidos... Me preguntaban en otras entrevistas [antes de que saliese el tema] si iba a tener algo parecido a Luz bajita, y el final de la canción no es un reguetón obviamente, pero esa voz más delicadita también la he metido ahí. Quería meter un toque así.

Me siento muy contenta de estar aquí con una canción que de verdad diga: 'Esto soy yo'. Soy yo hablando de mi familia, de cosas que a mí de verdad me importan, y además representando la música que yo escucho.

Hablabas del final de la canción, ¿por qué esa ruptura?

Quería demostrar eso que decía de que la familia tiene muchas formas de transmitirse. Por ejemplo, tiene esto de matar por mi familia. El final es esa parte de alivio en la que te sientes en casa, obviamente con tu familia. Quería transmitir esa pureza y ese momento íntimo.

Al comienzo y al final de la canción se oyen unas grabaciones de una niña. ¿Eres tú de pequeña?

No, es mi prima. Un día me mandó este audio y me hizo mucha ilusión. Fue cuando lancé el vídeo de Luz bajita, que le gustó mucho y se sabe el baile entero, y me dijo eso de “me ha gustado un montón tu vídeo”. Me pareció muy bonito. Corté el audio y el 'Te quiero' lo puse al final.

¿Vas a mantener ese audio de la versión de estudio en la actuación del Benidorm Fest?

Creo que sí, me gustaría hacerlo. Entiendo que es algo diferente y a lo mejor a alguna gente le choca, pero es importante para mí. No creo que le quite caña al resto del show porque ya tiene bastante subida, bastante de todo. Creo que puede ser ese momento de espacio al principio y al final de la actuación. Si fuese en medio de la canción pensaría que no pega, pero siento que puede estar bien mantenerlo.

¿No te da vértigo hablar de un tema tan personal o exponer demasiado a tu familia en tu candidatura?

A ellos les gusta que lo haya hecho. La canción se la ha enseñado antes, a mi tía le pedí permiso para utilizar el audio de mi primita... Además es algo que les ha gustado un montón, que se hable de ellos. Mi tía está súper orgullosa de que mi prima esté en los créditos como compositora de esta canción [risas].

Me imagino en el escenario del Benidorm Fest con mucho viento y mucho poder

¿Tienes claro cómo van a ser esos 3 minutos de puesta en escena?

Sí, ya lo tengo preparado. Estamos con el tema de la coreografía, cerrándola del todo. Y están más o menos todas las ideas que quiero hacer.

¿Con quién estás trabajando?

Con mi coreógrafo, Andrés.

¿Cómo visualizas el momento de estar en el escenario del Benidorm Fest?

Me lo imagino con mucho viento, con mucho poder... ¿Cómo digo esto sin desvelar nada? Quiero que sea sorpresa, que haya muchas sorpresas, porque eso es importante también.

¿Qué es lo que más te preocupa de cara a la actuación?

Lo de siempre, ahogarme. Soy consciente de eso. Es un trabajo duro porque quiero bailar, montar mucho show, y es un curro de mucho cardio, de ponerse y dedicarle muchísimo tiempo. Es lo que me preocupa, pero llevo practicando desde la gala de Los elegidos porque me vi que no... Cuando la gente me lo decía, respondía que tenía toda la razón del mundo porque sí, me ahogaba. Además, estaba muy nerviosa y los nervios juegan una mala pasada.

En ese momento, dije: 'Yo me lo quiero currar'. Esta es una muy buena oportunidad. Nosotros no habíamos tenido nunca la oportunidad de montar un show tan grande, y de que nos den estas facilidades, que nos pongan en el escenario lo que queremos... Todo eso en la vida real es muy caro y no lo pueden pagar los artistas. Es muy guay tener la oportunidad de poder hacer esto.

Muchos te conocimos por participar en 'Factor X'. Tú que has trabajado ya con la productora Fremantle, ¿vas a contar con ellos para trabajar en la puesta en escena?

No. Estoy con un equipo súper guay que son los que hacen los visuales y la iluminación de Jaime Lorente, de Natos y Waor. Pero esto es porque ahora voy a sacar un álbum y estamos haciendo un equipo todos juntos.

¿Qué opinas del resto de canciones que aspiran a ganar el Benidorm Fest?

He flipado. Cuando me preguntan por mi propuesta favorita pienso que son todas tan distintas... Por la mañana esto, por la noche, esto... Traición por la noche, obviamente es la que pega; para un momento triste, la de Alice Wonder... Todas tienen lo suyo, y he flipado con todas. Me gustan un montón.

Se puede decir que casi tocas en casa, de Gandía a Benidorm. Como valenciana, ¿qué te parece?

Me encanta eso. Van a poder venir mis abuelas a verme, porque están al lado, en coche a una hora.

¿Y a Liverpool?

¿A Liverpool? [risas] Ojalá.