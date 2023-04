Yiğit Koçak, Ömer en 'Hermanos': de la renovación de la serie a otros éxitos turcos que triunfarían en Antena 3

Nueve meses de emisión ininterrumpida en Antena 3, a razón de dos episodios por semana, es el mejor aval de Hermanos (Kardeslerim), el enésimo acierto de más de cinco años de pasión turca en Atresmedia. Un recorrido exitoso por el prime time de la televisión española que sorprendió a su propio protagonista, Yiğit Koçak, y que después de poner un pie en Madrid es capaz de explicar con total convencimiento.

Entrevista | Onur Seyit Yaran, de 'Hermanos' al sueño de hacer una serie en España: "Me encantaría trabajar con Mario Casas"

Más

“Tras conocer a la gente española, entiendo por qué Hermanos ha tenido tanto éxito aquí: porque somos muy parecidos en muchas cosas”, afirma el actor que da vida a Ömer, el más popular de los 'hermanos', en una entrevista con verTele realizada durante su visita a nuestro país.

De la industria española conoce Élite y La casa de papel, de la que habla como “una serie inteligente y muy bien hecha” y de la que destaca a Berlín y El Profesor como personajes que le han marcado en su aprendizaje como actor. Pero si tiene que quedarse con un referente tiene claro que es Javier Bardem, de quien se declara fan y afirma haber visto todas sus películas.

Mientras sueña con emular su trayectoria, Yiğit Koçak seguirá haciendo carrera en Hermanos, una serie que le está permitiendo viajar por todo el mundo y a la que todavía le queda mucho recorrido: en España actualmente se emite la segunda temporada y ya está confirmada su continuidad al menos hasta una cuarta.

Además, el actor nos cuenta lo que más valora de su personaje y su momento más complicado en la serie, y nos ayuda a poner el foco en las grandes series que están triunfando ahora mismo en Turquía y que podrían ser los próximos éxitos a importar por Antena 3.

'Hermanos' lleva nueve meses de emisión ininterrumpida en Antena 3. ¿Te sorprendió saber que la serie estaba triunfando en un país como España, o siempre le has visto potencial para que fuera un éxito también fuera de Turquía?

Sinceramente, ha sido una sorpresa. No esperaba que triunfara tanto en otro país, pero tras conocer a la gente española, entiendo que nos parecemos mucho. Todos reímos, lloramos y disfrutamos con cosas comunes. Lo que emociona y disfruta un turco, ocurre igual con un español. Por eso ahora mismo entiendo por qué Hermanos ha tenido tanto éxito en España: porque somos muy parecidos en muchas cosas.

La serie no solo ha llegado a España, también se ha exportado a más de 30 países de culturas muy distintas. ¿Qué crees que tiene para ser tan universal y gustar a público tan distinto? ¿Había pasado antes con alguno de tus proyectos?

La serie ha llegado a tantos países por el tema que trata, que es común para toda la humanidad. En cualquier parte del mundo una persona puede empatizar profundamente, le puede tocar el corazón y el alma. Además, y no lo digo sólo por mí sino también por todos mis compañeros, nosotros no sólo actuamos, también hemos puesto nuestro alma en el proyecto y hemos vivido cada uno nuestro personaje.

Actualmente se está emitiendo la temporada 2 de 'Hermanos' aquí, y en Turquía la tercera. ¿Cómo ves el futuro de la serie? ¿Hay intención de que tenga un recorrido mucho más largo?

Por su naturaleza, veremos hasta dónde llega Hermanos. Lo único que puedo confirmar es que vamos a tener una cuarta temporada, pero no puedo decir cuántos años más va a seguir porque no tengo la información. En este momento no se puede decir nada.

En Hermanos interpretas a Ömer, un personaje marcado por varias tragedias familiares. ¿Qué es lo que más valoras de él?

Lo que más valoro de Ömer es su sacrificio: sacrifica su vida por el bienestar de sus hermanos. Si no estuvieran sus hermanos, quizás él ni siquiera seguiría en el mundo. Lo que más aprecio es el valor que da él a su familia.

¿Qué acontecimiento de los ocurridos en la serie, y que ya se han emitido, te ha marcado más? ¿Por qué?

El momento más difícil y complicado para mí fue la muerte de mi hermano Kadir. Porque además de la muerte del personaje, también tuve que despedir a mi mejor amigo en el reparto, Halit Özgür Sarı. Aunque ya no trabajemos juntos nuestra amistad sigue, pero me hubiera gustado que continuara en la serie. Su personaje, que era mi hermano mayor, es el que más me ha marcado en Hermanos.

¿Sigues o has seguido alguna serie española? ¿Tienes alguna favorita?

He visto dos series españolas. Una es La casa de papel, que me gustó mucho porque se nota que es una serie inteligente y muy bien hecha. Personajes como Berlín o El Profesor me han marcado mucho en mi evolución como actor. También he visto Élite. No pude continuarla porque tuve que centrarme en mi trabajo en Hermanos, pero también me pareció una serie muy bonita.

Más allá de las series, he visto prácticamente todas las películas de Javier Bardem. Me gusta mucho el cine español, y particularmente todas las películas en las que actúa él.

¿Cuál es la serie que ahora triunfa en Turquía y crees que podría gustar también en España?

Buena pregunta. Hay dos series, Yali capkini (2022) y Kizilcik Serbeti (2022), que también cuentan historias sobre una familia. Y otra es Aile (2023), que directamente significa familia. Las tres tratan diferentes conflictos familiares y creo que podrían tener éxito en España. También Veda mektubu (2022).