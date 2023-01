Inés Hernand, lista para el Benidorm Fest 2023: “Me gusta implicarme en todo porque la cara que se ve es la mía”

Comienza la cuenta atrás para que arranque el Benidorm Fest 2023, con Inés Hernand como la única que reaparece en el plantel de presentadores con respecto al año pasado. La cómica bromea con ser “repetidora por mala estudiante”, antes que veterana, al charlar con la prensa sobre la función que nuevamente desempeñará en el festival del que saldrá la candidatura española para Eurovisión 2023.

“Poder formar parte de esto ahora mismo, de la forma en la que lo estoy haciendo, me parece la hostia y un regalo”, afirma la humorista y presentadora, que este año tendrá a su alrededor a Mónica Naranjo y a Rodrigo Vázquez, en relevo de Alaska y Máximo Huerta, con los que ya tuvo hermanación. A falta de definirse las funciones de cada cual en la gala (aunque sea previsible que ella vuelva a ocuparse de la pink room), Hernand destaca la buena relación con sus compañeros: “Verdaderamente ha habido una buena vibra behind the scenes”, dice, sobre unos compañeros de los que destaca la generosidad a la hora de hacer el trabajo.

Así, recalca, es más llevadero el trabajo para sacar adelante las galas, algo para lo que tiene claro lo que se necesita: “Lo más importante es el interés genuino y el entender cada parte de la pieza que conforma el Benidorm Fest”, afirma la presentadora, que también quiere implicarse “en todos los procesos” técnicos: “Formo parte de ello y la cara que se ve ahí es la mía, como la de Mónica y la de Rodrigo”.

En su conversación con verTele, Hernand vuelve a incidir en la importancia del respeto y la “buena sintonía”, igual que la cadena pública ya hizo en la presentación, cuando los tres conductores del Benidorm Fest pidieron “comprensión y generosidad con los participantes”. Todo ello, mientras resuena la polémica con TVE por su reciente alianza con Malbert, tras las críticas del conocido youtuber a aspirantes y temas.

Pero también habla de su idilio con la corporación pública, que ella relativiza: “El romance lo tengo con Alberto Fernández, que es el director de RTVE Play. Con él sí que tengo un buen romance porque es el que me ha dado el espacio”.

Inés, eres la única que repite en el segundo Benidorm Fest. ¿Cómo te sientes al ser la veterana de esta edición?

Lo de ser la veterana me encanta porque tengo 30 años, así que me siento como una veterana de guerra de Vietnam [risas]. Soy repetidora por mala estudiante, más bien. Estoy muy contenta de que hayan querido contar conmigo para formar parte de esto. Me imagino que es por el 'cuadro de comedor' que soy. Sobre todo porque para mí es una oportunidad profesional de la hostia, no vamos a negar esto. Además, el año pasado me lo pasé increíble, la verdad. Supe sacar lo mejor de la experiencia, estuve muy disfrutona, conocí a peña muy guay, desde los artistas hasta los compañeros técnicos y todas las personas que están detrás de esto, que son muchísimas. Y para mí es una oportunidad única y estoy súper contenta de poderlo compartir con Rodrigo y Mónica porque verdaderamente ha habido una buena vibra behind the scenes. Os lo habéis perdido, pero son gente muy entrañable, muy generosa y vamos a aprender mucho los unos de los otros. Eso es todo lo que puedo decir.

Se podría decir que el Benidorm Fest, y por defecto Eurovisión, ya corre por tus venas, ¿no?

¿Eurovisión? ¡Hombre, cariño! ¿Me seleccionaron aleatoriamente? No. ¿Me sé la participación de Armenia del 99? Tampoco. Pero evidentemente soy una persona que ha seguido el festival. Y, al final, me he movido por equis ambientes que me han llevado a disfrutarlo de una manera alternativa y distinta. Poder formar parte de esto ahora mismo, de la forma en la que lo estoy haciendo, me parece la hostia y un regalo. Estoy súper contenta porque de verdad soy disfrutona, la música me encanta, me parece una oportunidad muy guay para los artistas, la performance siempre es un sí, voy hecha una drag para este tipo de cosas... Hay que darle al botón verde de diversión.

Teniendo la experiencia del año pasado, ¿afrontas este de manera distinta? ¿Tienes más confianza en lo que hiciste, en la previa trabajando con los artistas y metida dentro del universo?

Es muy positivo para mí haber podido tener la oportunidad de conocerles individualmente a ellos, y de haber compartido 15 minutos o media hora con cada uno de los participantes. También es muy positivo que la rueda de prensa, donde nos podemos dedicar todos un rato a charlar, no sea de forma atropellada porque tengamos que irnos a un ensayo, como fue el año pasado. En tiempos hemos ganado bastante, porque ha permitido que mi equipo currase en los looks y todo con cierta antelación, que no fuera una cosa prácticamente de la noche a la mañana.

Todo lo que está de nuestra mano lo hemos hecho. Ahora solo falta el calorcito del público, que siempre ayuda en estos casos, y confiar en que la gente también quiere vivir el festival y el programa de una forma bonita. Como soy de esa vibra, creo que va a ir bastante bien. Tengo exigencias como las tiene todo el mundo. Para mí a nivel profesional, insisto, es una oportunidad excelente, y lo que tengo que hacer es relajarme, disfrutarlo y aprender. Y no ir de menos, que es importante. Siempre tienes el terror a la escasez, a volver a tus precariedades, y tienes el pavor de cagarla y liarla. Hay que confiar en que el trabajo que se está haciendo nos va a llevar a un buen destino.

Implicarte como te estás implicando, ahora con las entrevistas en 'Eurodramas y comedias'... Todo eso lo llevas contigo de cara a las galas en Benidorm, ¿no?

Al 100%. Para mí lo más importante es el interés genuino y el entender cada parte de la pieza que conforma el Benidorm Fest. Desde sentarme con vosotros un rato a saber cómo comunicarte en ciertos espacios... Es clave para que tú no llegues y trates de una forma que no corresponde a una persona que no corresponde. He jugado siempre con ventaja porque he tratado a todo el mundo con más o menos igual onda, y con más o menos risa se llega a todas partes. Creo que si proyectas generosidad la gente te la devuelve. Que es falsa modestia, pero es la realidad. Si definitivamente me asignan la pink room tengo ahí ganado que tengo un contacto con esas personas, ya nos estamos siguiendo en redes, vas viendo qué van haciendo y entrando en las dinámicas... Eso te ayuda.

Y luego están las bromas como con María [Eizaguirre] y todo lo que puede dar de sí el espectáculo.

Exacto, sí. Eso les encanta. Además, para qué nos vamos a engañar. Esto es Benidorm también. No estamos hablando de los Golden Globes, sino de una cosa donde gusta mucho la performance, el drag y todas estas cosas que se están haciendo.

Decía Mónica que el reparto de papeles de los presentadores aún no está repartido. Dices que no sabes si estarás en la pink room, pero se entiende que sí. ¿Te gustaría ampliar un poco tu función más allá de esa?

El año pasado lo sentí todo bastante equilibrado. A mí la pink room me gusta, igual que me puede gustar la posición al lado del jurado, del otro. Donde me asignen bien estará. Sea como fuere, lo importante es que tengamos buena sintonía entre los compañeros para ser generosos, no pisarse, dar el espacio que merece al otro... Y eso es súper importante de cara a trabajar con compañeros, porque a lo mejor se piensa o se da por hecho y tampoco es súper habitual.

En cuanto al guion, ¿tú aportas en ese departamento? ¿Trabajas con ellos?

Claro. Evidentemente hay un guionista maravilloso en todo esto, pero el año pasado se entregaban las versiones finales de los guiones a dos horas de la gala. No daba tiempo a mucho más que a la cosecha propia que pudiésemos nosotros ir poniendo y a unas bases que ya ibas trabajando y te iban diciendo. Llegábamos hasta a la versión 14 [del guion]. Había muchos cambios, esto es la TV pública y había que pulir cosas, chistes, etc. Hay un poco de todo. Lo que me aportaban me parecía fenomenal. Vamos sin prompters, solo con un pinganillo, por lo que tienes que tener muy claro cuáles son las bases del concurso, los nombres, etc, te vas apoyando y puedes hacer un chascarrillo que te pueda salir genuino o con el que te echen un cable.

A mí sí me gusta implicarme en todos los procesos de esto porque formo parte de ello y la cara que se ve ahí es la mía, como la de Mónica y la de Rodrigo. Es importante estar en todo el proceso para entender qué se está haciendo. Llegamos allí el domingo 29 y lo primero que vamos a hacer a las tres de la tarde es tener una citación para ver el plató. Quieres ver el espacio, quieres entender cómo vamos a estar distribuido, y es algo que vas a ganar en seguridad de cara a hablar y hacer tu papel allí.

Hablabas de la generosidad de tus compañeros del año pasado. Después de conocerse que tú te mantienes y ellos no, ¿te han dicho algo?

Me han dado la enhorabuena, por supuesto. Con Alaska coincidí en un evento -además vivo a su lado y me la encuentro muchas veces- y es una tía que es tal cual la veis en todas partes, absolutamente transparente, y se alegró mucho y me felicitó. Y Máxim igual. Me dijo: “Me alegro de que estés y que vaya super bien”. Tampoco se puede hacer otra cosa: la configuración es la que es, y estoy muy agradecida de estar. Si estuviesen mis compañeros, me alegraría igual.

Tu relación con TVE es un bonito romance que parece ir a más. ¿Es así como lo sientes?

Well... Well... Es un romance relativo. El romance lo tengo con Alberto Fernández, que es el director de RTVE Play. Con él sí que tengo un buen romance porque es el que me ha dado el espacio de Playz: Gen Playz, todas las oportunidades del tipo de Eurodramas y comedias, todos los especiales que hemos ido haciendo a lo largo de este tiempo, como Quién se ríe ahora, las participaciones en El año de las emociones... Mi romance es sobre todo con Alberto.

[Alberto interviene y le agradece las palabras y puntualiza: “Pero también quieren a los otros”]

Les quiero a todos porque me tratan bien y han contado conmigo para el Benidorm Fest y ojalá quieran contar conmigo para otras muchas cosas. Pero también soy selectiva.