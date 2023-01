José Otero y su 'fórmula' para intentar ir a Eurovisión: “En el escenario un fuego se mete dentro de mí”

Con el Benidorm Fest 2023 a la vuelta de la esquina, y el reparto de semifinales ya anunciado, los eurofans ya han empezado a hacer sus quinielas sobre los artistas que pelearán por un billete a Eurovisión en la gran final del próximo 4 de febrero en La 1. Uno de los que entra en las apuestas de la segunda 'semi' es José Otero, que con su Inviernos en Marte promete sorprender a jurado y espectadores, y ganarse una de esas plazas que le acercarían un poco más a su sueño de ir a Liverpool.

“He visto Eurovisión muchos años y creo que una de las fórmulas para poder emocionar a las personas es sorprenderlas en el directo”, afirma el artista canario en una entrevista con verTele y más medios realizada en Prado del Rey. Una charla en la que derrocha personalidad y seguridad de cara a una actuación de la que tiene varias versiones: una para Benidorm y otra para el Liverpool Arena, en caso de ser él quién consiga levantar el buscado Micrófono de Bronce.

José Otero considera que “Inviernos en Marte es una canción que podría funcionar muy bien en Eurovisión” y quitándose de encima cualquier presión de verse entre el grupo de favoritos, lo fía todo a su directo: “En el escenario un fuego se mete dentro de mí”.

Sobre su puesta en escena, explica que con su equipo liderado por Israel Reyes ha creado “algo visual muy interesante” y que pese a que “una balada al principio siempre asusta porque se tiende a comparar con otras”, apunta que su número “está pensado para ir a Liverpool”.

Te presentas al Benidorm Fest 2023 con la balada Inviernos en Marte...

Presenté mi candidatura pensando en una canción que pudiera defender perfectamente. A mí me gusta el 'efecto escalón': una canción que te guste pero que en directo la puedas llevar a algo que la gente o no se espere, o que se consolide.

¿Cómo te planteas la actuación?

Puedo decir que va a haber movimiento. Llevo cuatro bailarines canarios que son espectaculares. Creo que nadie se va a esperar que me mueva, pero me voy a mover. Mi escenógrafo se llama Israel Reyes, que hace todos los carnavales de Canarias y es espectacular. Me voy a sentir muy arropado por ellos y vamos a crear algo visual muy interesante. Inviernos en Marte es una balada, sí, pero tiene cortes pensados desde el primer momento para hacer un viaje que cuando el espectador vea la actuación se sorprenda y al vaya subiendo y subiendo.

He visto Eurovisión muchos años, y creo que una de las fórmulas para poder emocionar a las personas es sorprenderlas en el directo. Para mí, el directo es lo más importante.

¿Cómo visualizas el momento de llegar a Benidorm y subirte por primera vez a ese escenario?

Todo lo que hago en mi vida lo visualizo. La parte que más disfruto es cantar en directo, es donde más seguro me siento. Me siento una persona muy normal, pero en el escenario un fuego se mete dentro de mí, no tengo nervios, intento crecerme y yo estoy ya visualizando ese momento: el verme en directo, cuándo me paro delante del escenario, cuándo vienen las notas grandes... todo eso es lo que me emociona.

¿Cómo definirías tu actuación, en pocas palabras?

Muy fuerte en presencia, pero muy delicada. Y como una actuación que permita que la vulnerabilidad tenga fuerza. Yo mismo me voy a dejar un espacio en la actuación para que no esté todo tan milimetrado y que lo que yo sienta se transmita.

Me han dicho en muchos lugares que me ven favorito, pero no me gustaría ponerme ese 'pin'

¿Qué te parece la acogida que está teniendo tu canción Inviernos en Marte?

Creo que en mi caso, que había pasado más desapercibido [cuando se anunciaron los candidatos], he visto que a la gente le ha gustado la canción. Una balada al principio siempre asusta porque se tiende a comparar con otras, cuando realmente a los temas pop no se los compara, y creo que es un error. Siempre dicen lo de 'no es nada nuevo', pero ¿qué es nuevo? ¿Qué vas a llevar nuevo, que no tenga instrumentos? Es imposible. Evidentemente todo tiene referencias o todo te lleva a algún lado, pero creo que el recibimiento ha sido bueno. No me hubiera gustado que hubiera sido la favorita desde el primer día, no quiero tener ese peso. Quiero que la gente realmente vea en directo lo que va a suceder y que la valoren.

¿No te sientes por ahora favorito?

Me han dicho en muchos lugares que me ven favorito, pero no sé. No me gustaría ponerme ese 'pin'. Creo que tiene que pasar el Benidorm Fest para que eso suceda, tiene que haber ensayos y pasar cosas, porque favoritos por escuchas... la música es en directo.

Me meto en redes sociales a dar lo que quiero que mis seguidores vean y a intentar leer cosas objetivas, pero no quiero cambiar lo que quiero hacer en la actuación según vaya leyendo. Voy a intentar mantenerme lo más firme que pueda con mi visión.

¿Te imaginas en Eurovisión?

La actuación está pensada para ir a Liverpool. De hecho, tengo ya en mi cabeza la segunda versión, lo que haría y mejoraría para ir a Eurovisión porque creo que se puede apretar un poquito más. Creo que Inviernos en Marte es una canción que podría funcionar muy bien en Liverpool, lo digo honestamente. Lo he pensado, y considero que estas canciones suelen arrasar en los jurados, tienen melodías sin letra que pueden entenderse en cualquier idioma, y con un directo potente pienso que puede funcionar... pero no soy yo el que decide. Es un pack que necesita verse al completo.

Muestras mucha seguridad cuando hablas del directo. ¿Ha sido siempre así, o es fruto del trabajo acumulado?

Lo he trabajado mucho, pero también es verdad que personalmente he pasado por muchas cosas, sobre todo este año, y pongo en una balanza lo que es importante. La música es algo que me gusta y me encanta transmitir. Más que seguridad es que lo disfruto mucho, y al final se transforma en esa seguridad. Evidentemente paso nervios antes y tal, pero me parece un momento tan especial que yo mismo me digo que tengo que hacerlo bien y disfrutar porque eso se va a ir, y lo único que te queda es lo que has hecho ahí [sobre el escenario].

¿Y estás disfrutando de todo el proceso? ¿Hay algo que te haya sorprendido, que no esperases?

Muchísimo. Me lo estoy pasando muy bien, es una experiencia en la vida. Pase lo que pase, tendré algo que contar en diez años. Sueño muy fuerte con Eurovisión, con Liverpool 2023. Y es más, si no gano este año repetiría, por qué no. Gracias a esto estoy hablando con ustedes, estoy conociendo a mucha gente... no le veo nada negativo. No me puedo enfocar en las opiniones que no me conocen y me juzgan en base a tres minutos. Creo que hay mucho más positivo y lo estoy disfrutando.

¿El listón de Chanel os traslada más presión a los que venís detrás, o se transforma en motivación?

Presión no, todo lo contrario. Gracias a Chanel nos van a ver más personas. Yo no soy Chanel y no voy a llevar nada como ella, pero le agradezco que gracias a ella todo esto sea más grande y más gente nos vaya a escuchar. Como no vamos a decidir nosotros la posición, lo que nos llevamos es mucha más exposición. ¿Es difícil igualar su puesto en Eurovisión? Sí, o no... no lo sé. Igual de repente este año son todo 'temazos' pop, y a lo mejor un 'baladón' cuadra. Pero para nada es una presión, al revés. No la conozco y estoy deseando conocerla.