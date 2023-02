Juanra Bonet: “En el gremio en el que estoy, muy pocas veces puedes elegir”

Juanra Bonet inicia aventura en televisión poniéndose al frente del nuevo concurso de Antena 3, El círculo de los famosos. Tras ocho años a cargo de ¡Boom!, al presentador se le ha podido ver recientemente en otros proyectos como ¿Quién quiere ser millonario? y La Voz, y ahora toma las riendas del nuevo gran concurso de prime time de Atresmedia.

Comienza una nueva etapa, y lo hace con un formato que aúna famosos y concursantes anónimos, quienes con la ayuda de los rostros conocidos tratarán de llevarse un premio económico. Con motivo del estreno este miércoles 8 de febrero a las 22:45 horas, verTele ha podido entrevistar al presentador.

Juanra Bonet nos asegura que se despidió de ¡Boom! con pena, pero que no es algo “que recuerde con tristeza, sino con una sonrisa”, ya que declara que tras tantos años “se te queda la sensación de haber hecho el trabajo bien”. Sobre El círculo de los famosos, el conductor avanza que es “un formato que le da al presentador total libertad”, y que tiene “la sensación todo el tiempo de estar entre amigos jugando”.

Este nuevo programa aprieta un poco más su agenda profesional, ya que también se pondrá al frente de la nueva entrega de ¿Quién quiere ser millonario?, que abrió casting a finales de diciembre. No obstante, Juanra Bonet asegura ir “bien de tiempo”, e incluso continúa su etapa como intérprete en el teatro interpretando La cena de los idiotas. El presentador se muestra agradecido por la posibilidad de conducir diversos proyectos, aunque reconoce que “en este gremio muy pocas veces puedes elegir”.

Para él, El círculo de los famosos es un formato donde los famosos se “desinhiben”, y no perjudican al concursante, lo que ayuda a mantener un tono divertido, y relajado. En tres palabras, el presentador es capaz de definir las cualidades del concurso: “Diversión, emoción y familiar”. Además, confiesa a verTele sentirse bien presentando este tipo de género, ya que se ve mucho en los hospitales, lo que le ayuda a sentir que pone su “granito de arena para que una persona lo pase un poquito mejor”.

En su primera entrega de este miércoles, El círculo de los famosos contará con Pepe Reina, Antonio Resines, Lorena Castell, Adriana Torrebejano, Lorenzo Caprile, Boris Izaguirre y Adriana Abenia como VIPs que intentarán ayudar al concursante anónimo.

Tras ocho años en '¡Boom!', ¿fue difícil dejar esa etapa atrás, te ayudaron ‘La Voz’ y el ‘Millonario’?

Son ocho años y pico de programa, todos los días en la casa de los espectadores, y claro que da pena, pero después de ocho años la verdad es que entiendes que los programas tienen un ciclo. Ocho años me parece un ciclo larguísimo en televisión, tal y como están las cosas ahora que los estrenos aparecen y desaparecen con mucha facilidad. Y haber estado ocho años siendo elegidos para hacer compañía, pues sí que da pena cuando se acaba, pero no es algo que recuerdes con tristeza, sino con una sonrisa. Porque se te queda la sensación de haber hecho el trabajo bien, todo el equipo.

'¡Boom!' era un concurso diario, y 'El círculo de los famosos' es semanal. ¿Cómo te afecta este cambio en lo profesional, y cómo lo recibes a nivel personal?

Bueno, mi gestor dice... Es broma, es broma [ríe]. La verdad es que un programa de prime time como este, de éxito internacional, a nivel personal es un reto, un honor, y tengo muchísima ilusión. Además, la libertad que le da el formato al presentador es total. Es un programa creado por un cómico inglés, y le da alas a la presentación para que haga lo que le dé la real gana en el plató. Piensa que es circular, y no tienes la sensación todo el rato de tener un público delante. Las cámaras están rodeando todo el escenario porque dentro del círculo estamos en el centro del plató. Además, rodeando el círculo hay un cubo chulísimo también, y tienes la sensación todo el tiempo de estar entre amigos jugando.

¿Te dejará tiempo para otros posibles proyectos? Porque también tendrás el 'Millonario'. ¿Qué te gustaría?

Pues mira, ahora estoy de jueves a domingo en el teatro en Madrid, en el Teatro Amaya, haciendo La cena de los idiotas, y en breve empezaríamos a grabar ¿Quién quiere ser millonario?. Entonces de tiempo voy bien, muy bien.

¿Ves algún problema en presentar dos concursos como el 'Millonario' y 'El círculo de los famosos’, aunque no coincidan en emisión?

No me supone ningún problema. A mí no. De hecho, hay muchas compañeras y compañeros que creo que tienen y tenemos la suerte de poder hacer más de un formato.

Eres desde hace mucho un referente asociado a los concursos en TV. ¿Es un género que has buscado, o al final ha sido más casualidad?

Pues no lo he buscado. Esto ha sido como me ha venido, la verdad. En el gremio en el que estoy creo que muy pocas veces puedes elegir. Alguien confía en ti porque ve que puedes hacer bien su formato, y lo haces. Quiero decirte: 'Ojalá algún día pudiera elegir', pero no, porque lo malo de elegir es que hay que decir que no, y no queremos hacer eso. Nadie quiere decir que no a un jefe.

En 'El círculo de los famosos' además tendrás precisamente eso, famosos. ¿Es uno de los alicientes? ¿Qué aportan las personalidades conocidas a los concursos?

Depende de lo que le pidas. Por ejemplo, en El Desafío a los famosos se les pide que se enfrenten a sus fantasmas, que se reten, que crucen muchas líneas rojas, en Tu cara me suena se les pide otras cosas. En El círculo de los famosos en concreto no es que se les pida nada, es simplemente: diviértete y si puedes ayudar, ayuda. Si por lo que sea sale mal, piensa que nunca perjudicas. Cuando un famoso no consigue ayudar a un concursante en El círculo de los famosos, ni el concursante pierde dinero ni hay consecuencias para el bote. Y la decisión final de responder algo es siempre del concursante. Eso desinhibe mucho, da mucha tranquilidad a nuestros invitados e invitadas, y facilita ese buen tono que se consigue en el plató.

¿Qué famosos desearías que se animasen a participar en el futuro en 'El círculo de los famosos'?

Pues fíjate, no me había planteado eso. Estaba pensando en compañeras y compañeros de Antena 3. Estaría bien hacer un Círculo de los famosos temático, no sé. Todos los meteorólogos y meteorólogas de Atresmedia dando vueltas. Toda la gente del equipo de marketing y promoción de Atresmedia en El círculo de los famosos. Te hablo más de anónimos ahora que de famosos, pero estaría chulo hacerlo temático. Quizás igual sería más para una fiesta interna [ríe].

Y poniéndote en el apuro, si tuvieras que elegir, ¿te quedarías con concursantes anónimos, o famosos?

Pues si la pregunta es si tuviese que elegir... Posiblemente... Ay, se corta... [ríe].

Estamos en un momento en el que el género concurso prospera en la TV, tanto para prime time como en emisión diaria. Desde tu experiencia, ¿cómo lo ves?

Pues con mucha alegría porque el concurso es un género que hace mucha compañía y que reúne a toda la familia, y que pone a jugar a mayores y a pequeños. Y muchas veces lo hemos hablado con Roberto, con Jorge, con Arturo, con compañeros y compañeras que hacen concursos, que por la calle muchas veces cuando nos comentan, o por redes, nos dicen que se nos ve mucho, por ejemplo, en hospitales. Es un formato que, por lo que sea, por la magia que tiene, por la magia de los concursos, permite un visionado relajado, familiar, una desconexión digamos amable, no muy radical, y que hace muchísima compañía. Y claro, cuando los concursos funcionan y llegan a esos lugares, pues jolín, te da mucha felicidad y mucha tranquilidad, mucha paz interior. Estás poniendo tu granito de arena para que una persona lo pase un poquito mejor.

En esa marabunta de formatos y concurso, hay que destacar. ¿Cuál crees que es la mejor virtud de 'El círculo de los famosos' para diferenciarse y conquistar?

Tres palabras: diversión, emoción y familiar.