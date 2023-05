Käärijä, la revolución de Finlandia en Eurovisión 2023 con su 'Cha Cha Cha': “Por supuesto que voy a por la victoria”

“Lordi son los únicos que han ganado Eurovisión para Finlandia y quiero ser el segundo”. Con esta ambición afronta el festival Käärijä, un rapero nacido en Helsinki que amenaza con poner a Europa a bailar el Cha Cha Cha este martes en la primera semifinal y, si todo sale según lo previsto, también el próximo sábado día 13 en la final del certamen, como puedes consultar en el calendario completo

AGENDA | El calendario de la semana de Eurovisión 2023 y las citas de Blanca Paloma

Más

El artista aterrizó en Liverpool como el gran rival de la sueca Loreen -a la que también entrevistamos- por el triunfo según todos los pronósticos, pero tras mostrar sus cartas en los primeros ensayos sobre el escenario del M&S Arena muchos lo consideran ya el candidato principal a ganar el Micrófono de Cristal.

Antes tendrá que certificar su clasificación para la final de Eurovisión este 9 de mayo en la primera cita clasificatoria, que emitirá en directo La 2. Pero a estas alturas nadie duda de que su propuesta pegadiza y desenfadada es la revelación, y revolución, de la presente edición del festival.

“Creo que todo el mundo empieza a beber alcohol cuando sale de fiesta a bailar y yo me pregunto por qué. Lo que intento transmitir, decirle a la gente, es que no hace falta beber cuando puedes ser quien eres y disfrutar en la pista de baile”, explica sobre su canción en una entrevista concedida a verTele durante la PrePartyES de Eurovisión-Spain en Madrid.

Por aquel entonces ya partía como segunda opción favorita en los clásicos pronósticos eurovisivos, por lo que en la charla se muestra del todo seguro sobre sus posibilidades de victoria: “Loreen es una superestrella, pero creo que yo también tengo opciones”. También incluye en la 'pelea' a Blanca Paloma, cuya candidatura por España “puede ganar”.

Lejos de las llamadas 'joke entries', Käärijä afirma que su Cha Cha Cha va muy en serio: “Tiene parte de broma, pero la canción y la actuación no son una broma”. Pero con todo, tiene claro cómo quiere pasar a la historia de Eurovisión: “Me gustaría que los fans me recuerden como un tipo divertido”.

¿Qué sientes al representar a Finlandia en Eurovisión 2023?

Es increíble representar a Finlandia, ¿quién no querría? [ríe] Voy a dar lo mejor de mí, y a ver qué ocurre.

¿Cuándo decidiste que querías ir a Eurovisión, y por qué?

Hace cosa de dos años empecé a pensar en en la posibilidad de ir al festival de Eurovisión, pero por aquel entonces no tenía ninguna canción. El año pasado compusimos la primera versión de Cha Cha Cha y pensamos: lo tenemos, ya podemos ir.

¿Qué te atrae de la oportunidad? ¿Eres seguidor del festival?

Sí. No lo sigo todos los años, pero sí casi todos. Cuando era pequeño lo veía mucho con mis amigos.

¿Seguiste la candidatura de Finlandia en Turín 2022 con The Rasmus? ¿Te gustó?

¡Sí! Me gustó, pero no ganaron [ríe].

Todo el mundo empieza a beber alcohol cuando sale de fiesta a bailar y yo me pregunto por qué Käärijä

¿Cuál es tu primer recuerdo de Eurovisión?

Mi primer recuerdo es Lordi en la edición de 2006 y también Verka Serduchka, que representó a Ucrania en 2007. Lo de Lordi fue una locura.

¿Qué mensaje quieres transmitir con tu canción 'Cha Cha Cha'?

Creo que todo el mundo empieza a beber alcohol cuando sale de fiesta a bailar y yo me pregunto por qué. Lo que intento transmitir, decirle a la gente, es que no hace falta beber cuando puedes ser quien eres y disfrutar en la pista de baile.

La puesta en escena es muy importante en un festival como Eurovisión, ¿has planeado muchos cambios respecto a la propuesta con la que ganaste la preselección?

Quizás mitad y mitad. Por un lado hemos cambiado algunas cosas, pero también hemos mantenido otras. Contamos con los mismos bailarines y movimientos, pero hemos incluido también detalles diferentes. ¡Habrá sorpresas!

Un periodista de la BBC -el mismo que situó a Blanca Paloma en el top-3- ha comparado tu canción con 'Gangnam Style'. ¿Qué te parece?

¿De verdad? ¡Dios mío! Me encanta el Gangnam Style, es descomunal, pero no sé si Cha Cha Cha se parece... No creo, pero está todo bien.

¿Estás de acuerdo con los que consideran que tu propuesta es una 'joke entry'?

¿Una broma? Sí, tiene parte de broma, pero la canción y la actuación no son una broma. Me encanta pasármelo bien porque para mí, no hay que tomarse la vida demasiado en serio.

Eres uno de los grandes favoritos para ganar Eurovisión 2023. ¿Qué significa el festival para ti?

Para mí es algo muy salvaje y loco. Y también es como una gran familia.

Lordi son los únicos que han ganado Eurovisión para Finlandia y quiero ser el segundo Käärijä

¿Qué feedback estás recibiendo de los eurofans?

Sólo estoy recibiendo feedback positivo, mucha gente me quiere y apoya mi canción. Es una locura, algo muy grande.

¿Esperabas tener una acogida así?

No, no. Yo sólo hago música y todo lo que está pasando es increíble. Me pregunto qué está pasando aquí.

¿Te sientes favorito?

No sé si soy favorito. Sé que estoy arriba en las apuestas, pero sólo me centro en entrenar y ensayar para hacerlo lo mejor posible. Por supuesto que voy a por la victoria. Todos los artistas vamos a Eurovisión a ganar.

¿Qué significaría para ti dar la segunda victoria a Finlandia en el festival?

Lordi son los únicos que han ganado Eurovisión para Finlandia y quiero ser el segundo.

¿Sientes algún tipo de presión por ello?

No, no. Voy a salir a dar lo mejor de mí.

Loreen parte desde el principio como la candidata número uno en todos los sondeos. ¿Crees que está todo hecho, o la competición está abierta?

Creo que está abierto, hay propuestas muy buenas como Noruega o España que pueden ganar. No sé quién ganará, Loreen es una superestrella, pero creo que yo también tengo opciones.

¿Qué opinas de la candidatura de España con Blanca Paloma?

Me gusta la canción, pero la primera vez que vi el video me quedé esperando un momento de subida. Pero es una gran canción y ella es una persona encantadora. Pienso que puede ganar.

Se espera que consigas una de las mayores puntuaciones del televoto, ¿de qué manera piensas que puede conectar el público de Europa con tu actuación?

¡Por supuesto pienso que pueden conectar con mi canción! El “cha cha cha” de la canción es fácil, todo el mundo puede cantarlo.

¿Y qué esperas de los jurados europeos? ¿Pronosticas una buena puntuación por su parte?

¿Por qué no? Eso espero.

¿Cómo te gustaría que los seguidores te recordasen en el futuro?

Como un tío guay, con una sonrisa en la cara. Como un tipo divertido.