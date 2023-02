Laura Madrueño llega a 'Supervivientes': “No me dan miedo las comparaciones con Lara Álvarez, somos muy distintas”

Laura Madrueño está a punto de vivir una aventura que, a buen seguro, cambiará radicalmente su futuro profesional. La periodista sustituirá a Lara Álvarez como copresentadora de Supervivientes, que estrenará muy pronto su nueva edición en Telecinco. La madrileña, hasta ahora conductora de El Tiempo en Mediaset, liderará todas las conexiones desde la isla, acompañando a Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera y Ion Aramendi en el plantel de maestros de ceremonia del reality.

A Madrueño le pilló por sorpresa la oferta de unirse al exitoso formato de Telecinco. Tanto es así que, en el momento de recibir la propuesta, desconocía que Lara Álvarez no continuaría al frente del programa: “No lo sabía, pero luego he podido hablar con ella. Ha sido supergenerosa conmigo, supercariñosa. Me ha apoyado mucho, me ha dado muchos consejos”, asegura la presentadora, que es consciente de los paralelismos que van a establecer entre ambas.

¿Le dan miedo las comparaciones con la asturiana? “No, en realidad no, aunque tampoco me lo he planteado mucho. Creo que somos personas muy distintas”, declara Madrueño, que habla con verTele a muy pocos días de poner rumbo a Honduras.

La meteoróloga desvela que Jorge Javier fue uno de los primeros en escribirle, algo que agradeció en un momento inicial en el que se encontraba “muy nerviosa”. Madrueño es consciente de que la gran complicidad que ha demostrado con el catalán, durante las recurrentes intervenciones que ha hecho en Sálvame, ha sido clave para que Mediaset pensase en ella como la candidata perfecta. “Durante Filomena, pude estar más tiempo con Jorge, riéndome más, sacando esa parte de mí más natural fuera de los Informativos. Eso es lo que quieren que sea. Y menos mal, porque no sé ser de otra manera”.

¿Te costó mucho tomar la decisión de aceptar la oferta de copresentar Supervivientes? ¿Cómo fue esa llamada?

La llamada me impactó mucho. Yo he crecido en esta casa, llevo aquí desde los 21 años. Como sabéis, he crecido en la redacción. Luego he estado en El Tiempo e hice un casting para Deportes, pero no era el momento. He podido hacer muchísimas cosas además de El Tiempo durante estos últimos años. Pero es cierto que Supervivientes son palabras mayores. Para mí es un verdadero reto y, sobre todo, un privilegio que la cadena me dé esta oportunidad. Fue una decisión difícil, pero no podía decir que no, por mi amor por la naturaleza y, sobre todo, por el mar. Soy buceadora desde que tengo uso de razón, mis padres también. Yo hago documentales submarinos y poder estar en una reserva marina en este entorno natural es mi sueño hecho realidad. También el poder estar comunicando allí con un perfil blanco, muy en la línea de lo que hago ahora, pero allí, en una aventura como esta, en el programa más espectacular de la televisión.

¿Dónde estabas cuando te lo dijeron? ¿Te llamaron a despacho?

Estaba aquí trabajando. Acababa de grabar El Tiempo, estaba en la casa.

¿Sabías que Lara Álvarez no iba a seguir cuando te hicieron la oferta? ¿Pudiste hablar con ella luego?

No, la verdad es que no lo sabía. No lo sabía, pero luego he podido hablar con ella. Ha sido supergenerosa conmigo, supercariñosa. Me ha apoyado mucho, me ha dado muchos consejos y, sobre todo, me ha dicho que lo disfrute porque va a ser una de las mejores experiencias de mi vida.

¿Te dijeron por qué eras tú la elegida?

Sí, me dijeron que les gustaba esa parte mía de la aventura, por toda esa relación con el mar y todo lo que he estado haciendo durante los últimos diez años, con los documentales submarinos y los viajes. También por la imagen y el cariño que me ha ido cogiendo la gente, porque, al final, El Tiempo es algo muy bonito. A mí El Tiempo me encanta porque a todo el mundo le interesa, lo ve muchísima gente, el grueso de la población. Y, al final, la gente cuando se te acerca por la calle, se te acerca con mucho cariño, porque desayuna contigo, porque cena contigo...

Y también por lo que la gente vio en Sálvame durante Filomena, cuando pude estar más tiempo con Jorge [Javier], riéndome más, sacando esa parte de mí más natural fuera de los Informativos. Eso es lo que quieren que sea. Y menos mal, porque no sé ser de otra manera. [Risas] Es un poco ser yo misma y reírme en la tele, que también llevo muchos años queriendo hacer algo así. Creo que hace falta reírse más en la tele y esto es una buena oportunidad para pasárnoslo bien y entretener, que es lo más bonito de la televisión.

¿Qué te dijo Jorge Javier cuando se enteró?

Pues fue muy cariñoso también y fue de las primeras personas en escribirme un mensaje para darme todo su apoyo y su cariño. Me hizo mucha ilusión y se lo agradezco mucho, porque en esos momentos yo estaba muy nerviosa. Fueron unas semanas frenéticas y ese apoyo de los compañeros es muy importante.

En esa complicidad que se ha demostrado que tienes con Jorge Javier, ¿tienes miedo las bromas que te pueda lanzar en directo?

[Risas] Bueno, miedo no, yo creo que no hay que tener miedo. Somos compañeros y todos conocemos a Jorge. Y se le ocurrirán millones de cosas como suele ocurrir, como las cosas que me decía durante Filomena o cuando me lo encuentro en maquillaje. A ver por dónde sale conmigo allí en Honduras, intentaré solventarlo de la mejor manera.

¿Y tienes miedo a las comparaciones con Lara Álvarez?

No, en realidad no, aunque tampoco me lo he planteado mucho. Creo que somos personas muy distintas. Las comparaciones son inevitables porque esto es televisión y cada presentador es un mundo. La gente opinará pero creo que somos personas súper diferentes y no me lo planteo para nada. Estoy súper feliz y vais a ver además una imagen de mí supersorprendente, muy distinta. Bueno, ya me contaréis qué os parece.

De todos los consejos que te dio Lara Álvarez, ¿con cuál te quedas?

Con el de disfrutar. Todos sus consejos fueron en una línea superpositiva y, sobre todo, me dijo que va a ser la mejor experiencia de mi vida a nivel de televisión. También a nivel personal, porque obviamente es un concurso en el que estás fuera de casa trabajando con un equipo de casi 200 personas. El despliegue es espectacular, son increíbles los engranajes de Supervivientes una vez que estás allí en la isla. Pero sobre todo que me lo voy a pasar fenomenal.

¿Cuál crees que es el mayor reto de enfrentarte a esta aventura?

Quizás un poco la adaptación. Venimos ahora del más crudo invierno, vamos a trabajar allí en los meses más cálidos y más húmedos, que no solo va a ser difícil para los supervivientes, sino que todo el resto del equipo vamos a estar muchas horas bajo el sol. Los días de gala son jornadas muy largas, con lo cual supongo que me costará un poco adaptarme a eso. Pero como tengo el bagaje de los docus, a los que también les he echado muchas horas, y un poco en esas condiciones, en el agua para arriba y para abajo, creo que me va bastante la aventura y espero adaptarme rápido.

¿Cómo crees que te vas a desenvolver con los famosos? ¿Cómo vas a gestionar esa parte de reality y conflicto entre los concursantes?

Estoy expectante por ver esa parte mía, porque también es nuevo para mí. Por eso también es un gran reto, no solo el hecho de presentar en exteriores, sino de presentar un concurso de estas características en el que al final los concursantes discuten. Mi línea allí va a ser quedarme un poquito al margen de esas discusiones. Tienen que ser ellos también los que sepan resolverlas y yo dedicarme un poco a guiarlos en el juego y a ser un poco al árbitro.

¿Lara Álvarez te ha dado algún consejo sobre cómo tratar con ellos?

Con ella no hablé tanto de eso, pero con la gente del equipo estamos trabajando mucho en eso, en el papel que voy a tener. Allí tengo que tratarlos a todos por igual, porque es cierto que pasan calamidades, pasan hambre, duermen a la intemperie... Soy la única persona que ven, la única conexión que tienen con el mundo exterior. No nos lo creemos pero es verdad que están perdidos en una isla y al final llego yo, están mucho más sensibles, y soy como su apoyo. Tendré que aprender a mantener las distancias con ellos, a tratarlos a todos por igual y ayudarlos en todo lo que pueda.

Ellos necesitan también apoyo anímico y mental. ¿Vas a tener que hacer también labores de psicóloga?

Sí, ellos se derrumban día sí, día también, depende de cómo les vayan las pruebas. Me tocará, seguro. Somos humanos y allí tienen momentos muy difíciles y muy complicados. Además, yo soy muy sensible, soy una persona muy sensible. Así que a ver qué pasa en los puentes de las emociones, en todos esos momentos del programa, que son maravillosos, pero al final son delicados. El concursante lleva muchas semanas a bordo de la aventura y los nervios estarán a flor de piel. A ver qué tal, pero yo no tengo problemas, soy muy llorona y si hay que llorar, se llora igual que se ríe.

¿Hay algún momento de Supervivientes que tengas especial ganas de vivir? ¿Sobre qué tienes más expectativas?

Tengo especial expectativas con el primer juego del barro, que también es un momentazo. Además, va a ser mi primer juego y los concursantes suelen estar como locos, así que espero, por Dios, que no se caigan y que vaya todo bien. Me apetece mucho vivir ese juego, me apetece mucho vivir las apneas y la noria, que también es uno de los juegos más duros. También ese momento de ver si se rapan la cabeza, que ya está muy avanzada la edición. Tengo expectativas con todos los juegos y las pruebas.

¿Te veremos implicada en algunas de las pruebas? ¿Te gustaría?

Ya veréis, ya veréis... Es posible.

¿Saltarás del helicóptero?

Eso no lo puedo desvelar. [Risas] Pero sí os puedo avanzar que va a ser un arranque muy novedoso, diferente y que va a haber muchos giros nuevos en el programa.

¿Vas a hacer de meteoróloga también desde la isla?

Sí, con [Carlos] Sobera ya he quedado en que yo le voy a preguntar el tiempo de aquí y él me va a preguntar por el de allí. El otro día ya estaba entrenando a ver qué tal le salía la cosa. Así que voy a dar el parte desde allí, que tenemos un tiempo mucho más complicado que aquí. En un programa puede cambiar totalmente.

¿Cómo vas a vivir la batalla de las audiencias? ¿Sientes presión por los datos?

Bueno, ya veremos, ya os lo contaré. [Risas] Hombre, claro que tengo presión. Al final, las audiencias son lo que más nos importa al día siguiente de un programa y Supervivientes podríamos decir que es el emblema de Mediaset. Este año han apostado por mí, es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad.

¿Cómo vas a llevar la exposición mediática que te da estar al frente de un formato como este? ¿Te dan miedo las críticas que puedan lanzar en redes?

Yo creo que para eso quizás nunca se está preparado. Pero, al final, tampoco llego de nuevas. Llevo ya ocho o nueve años haciendo pantalla, otros tantos, muchos, desde que entré muy pequeña en la redacción. Y bueno, tengo ya cierto bagaje. Me encantaría seguir manteniendo mis parcelas personales. Soy una persona muy normal y, sobre todo, quiero intentar que respeten esa parte personal con mis padres y mi marido para poder seguir disfrutando de la vida como lo hago ahora, aunque tenga quizás algo más de presión mediática. Veremos a la vuelta qué pasa.

¿Ya has preparado el equipaje? ¿Has pensado qué vas a llevar?

Un poco, pero me ha dado poco tiempo, porque estas últimas semanas he tenido muchísimo trabajo que dejar preparado aquí, de campañas que ya iréis viendo y un montón de cosas previas que tenía que hacer. No me ha dado mucho tiempo, pero sí que las maletas las tengo ya pensadas: mi neopreno y el equipo de buceo, por supuesto, vienen conmigo. Y luego intentaré llevar también cosas que me recuerdan a casa, que ha sido también recomendación de mis compañeros: fotografías o incluso mi taza de tomar el té, que son cosas que para mí son importantes. Es que también es mucho tiempo fuera de casa.

¿Cómo afrontas la gestión de los estilismos que lucirás durante tus meses en Honduras?

Me vais a ver con un tipo de estilismo con el que me siento muy identificada por toda esa parte de buceo. Hemos construido gracias a Maite Méndez de Vigo, a mi estilista, esa imagen más deportiva, más aventurera, un poco con la que me identifico yo, con el buceo y el submarinismo.

¿Te han dejado aportar ideas?

Sí, por supuesto que sí. Yo creo que es fundamental, a la hora de tener seguridad y de sentirte tú misma, poder decidir también un poco sobre lo que quieres ponerte o no ponerte.

A nivel profesional, ¿cómo te planteas tu regreso después de Supervivientes? ¿Volverás a El Tiempo o te gustaría seguir ampliando tu faceta como presentadora de entretenimiento?

Sí, tengo pensado volver a El Tiempo cuando regrese. No me importaría compaginarlo, como he hecho hasta ahora, con otros formatos de entretenimiento, pero la idea es volver a El Tiempo y ya veremos si surgen otras oportunidades. Si las puedo compaginar, sería estupendo.

¿Te han garantizado estar al frente de más de una edición?

De momento, vamos a arrancar con esta y a la vuelta ya veremos.

¿Temes atarte a este reality durante tantos años como ha hecho Lara Álvarez y tener que pasar largas temporadas lejos de casa?

La verdad es que no me ha dado tiempo ni a planteármelo, porque estos últimos dos meses han sido una locura de preparativos, de trabajo, de un montón de cosas. Entonces, tengo ganas de llegar allí, de centrarme en este nuevo reto, y a la vuelta ya veremos cómo ha ido, como me ha ido a mí, cómo me he visto, cómo me ha visto la cadena... y ya tendremos tiempo de plantearnos el futuro.

¿Has sido seguidora del reality?

Pues si te soy sincera, no he sido fiel seguidora del reality porque no soy muy consumidora de realities en general. Pero obviamente este es, al menos para mí, el reality más entretenido y más chulo por toda la parte de aventura. El del año pasado sí que lo seguí más y también seguí mucho el primero, cuando no había famosos, porque una amiga mía estuvo concursando. Es increíble lo bonita que ha sido la evolución de este formato. Ahora para prepararme estoy visionando muchísimos programas anteriores, otras ediciones, con otros presentadores y no os creeríais lo que ha cambiado la televisión. Todo evoluciona a una velocidad que parece mentira que solo hayan pasado diez años, el formato ha cambiado mucho, así que veremos este año las novedades que trae.

Mario Picazo fue presentador de El Tiempo y luego dio el salto a Supervivientes para presentar como tú el reality desde la isla. ¿Te has fijado en él para prepararte tu labor?

Mucho, porque además Mario para mí es un referente total y absoluto. Le tengo muchísimo cariño. Yo coincidí con él en mis inicios y para mí siempre ha sido un presentador estupendo. Sobre todo, que creo que es muy importante y algo muy difícil, esa capacidad de adaptación, de ser un presentador superversátil que pudo estar presentando El Tiempo, aparecer en Ana Rosa disfrazado de Rey Mago o estar en La Palapa haciéndolo muy bien. Claro que sí.

¿Has hablado con él?

No, con él no he podido hablar.

¿Qué te parecen los nombres de los concursantes confirmados hasta la fecha? ¿Los conocías?

Sí, las ubicaba un poco, pero no las conozco. Las conoceré allí y bueno... tendremos que ver el resto del elenco de Supervivientes para empezar a hacer algún tipo de porra.

¿Te han pasado ya el resto de participantes del casting?

Aunque no os lo creáis no tengo ningún nombre. Solo tengo los que han salido y me voy a ir enterando con vosotros y cuando estemos allí. No han querido que lo sepa, o sea que ahí sí que no me vais a poder sacar, porque no sé ninguno.